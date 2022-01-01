Samsung Galaxy A73 5G
Дисплей
87
Производительность
63
Батарея
85
Камера
75
Итоговая оценка
77
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Огромный экран, обладающий флагманской частотой обновления 120 Гц
- Основная камера на 108 МП оборудована оптическим стабилизатором
- Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает без нареканий
- Корпус влагозащищен по стандарту IP67
- Получил быстрый модуль Wi-Fi 6
- Есть физический датчик приближения
- Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А73 5G
87
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
69
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Белый, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87%
63
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2921
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
75
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
94
Звук
|Динамики
|Стерео
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A73 5G могут отличаться в зависимости от региона.