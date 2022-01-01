Samsung Galaxy A73 5G Дисплей 87 Производительность 63 Батарея 85 Камера 75 Итоговая оценка 77 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Огромный экран, обладающий флагманской частотой обновления 120 Гц

Основная камера на 108 МП оборудована оптическим стабилизатором

Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает без нареканий

Корпус влагозащищен по стандарту IP67

Получил быстрый модуль Wi-Fi 6

Есть физический датчик приближения Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А73 5G

87 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A73 5G Высота 163.7 мм Ширина 76.1 мм Толщина 7.6 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Белый, Мятный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87%

63 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А73 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 782 Geekbench 5 (многоядерный) 2921

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A73 5G Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

94 Звук Динамики Стерео Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A73 5G могут отличаться в зависимости от региона.