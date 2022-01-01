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Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G
Дисплей
87
Производительность
63
Батарея
85
Камера
75
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Огромный экран, обладающий флагманской частотой обновления 120 Гц
  • Основная камера на 108 МП оборудована оптическим стабилизатором
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает без нареканий
  • Корпус влагозащищен по стандарту IP67
  • Получил быстрый модуль Wi-Fi 6
  • Есть физический датчик приближения
  • Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А73 5G
87

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A73 5G
Высота 163.7 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87%
63

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А73 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2921
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A73 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
94

Звук

Динамики Стерео
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A73 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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