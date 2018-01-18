Есть ли вспышка спереди смартфона?

- Нет, Samsung Galaxy A8 (2018) не оборудован LED-вспышкой на лицевой панели. Эта функция доступна только для основной камеры.

Какие карты памяти он поддерживает?

- Смартфон поддерживает три типа карт памяти: microSD, microSDHC и microSDXC. Другими словами, вы можете использовать любую microSD-флешку.

Из какого материала сделана рамка вокруг дисплея?

- Панель Галакси А8 2018 защищена от ударов металлической рамкой, которая отлично поглощает удары.