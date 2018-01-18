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Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8 (2018)
Дисплей
65
Производительность
31
Батарея
66
Камера
52
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Infinity Display
  • Двойная фронтальная фотокамера
  • Быстрая зарядка
  • Поддержка Gear VR
  • Оплата через Samsung Pay
  • Водонепроницаемый корпус
  • Сканер отпечатков находится сзади
  • Отсутствует возможность беспроводной зарядки
  • Корпус в черном цвете очень быстро запачкивается
  • Нет оптического стабилизатора

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А8 (2018)
65

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 75.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
580 нит

Samsung Galaxy A8 (2018) один из тех смартфонов, которые выглядят дороже, чем они являются на самом деле. Производитель оснастил его экраном Infinity Display с закругленными углами, как у премиум-смартфонов. Разрешение 5.6-дюймовой панели составляет 2220 на 1080 пикселей (Full HD+), а соотношение сторон равно 18.5:9. Важно отметить, что плотность пикселей при таких показателях достигает 441 точки на дюйм, а это значит, что картинка будет идеально четкой.

69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A8 (2018)
Инфо
Высота 149.2 мм
Ширина 70.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.8%
31

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А8 (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика ARM Mali-G71
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4388
AnTuTu Benchmark 7
84165
AnTuTu Benchmark 8
135553

Компания Samsung также обновила аппаратное обеспечение, оснастив смартфон новым процессором Exynos 7885, который обладает 8 ядрами. Два из них — производительные Cortex-A73, а остальные шесть — энергоэффективные Cortex-A53. Технические характеристики Самсунг Галакси А8 2018 года также включают 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ встроенной памяти на выбор пользователя.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
66

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:25 ч.
Время просмотра видео
16:59 ч.
Время разговора (3G)
22:46 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A8 (2018)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
82
Качества видео
74
Итоговая оценка камеры
79

Телефон получил двойную лицевую камеру, которая способна делать портретные фотографии (Live Focus). Главный объектив оснащен 16-мегапиксельным сенсором, а дополнительный — 8-мегапиксельным. Светосила обоих составляет f/1.9. Сзади расположился модуль основной фотокамеры, умеющий делать 16-мегапиксельные фотографии. Его светосила — f/1.7.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 11
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Здесь имеются реверсивный порт USB Type-C и отдельный аудиоразъем для подключения ваших любимых наушников. К стати, Samsung комплектует новинку хорошей гарнитурой.

75

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.241 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A8 (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A8 (2018)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли вспышка спереди смартфона?

- Нет, Samsung Galaxy A8 (2018) не оборудован LED-вспышкой на лицевой панели. Эта функция доступна только для основной камеры.

Какие карты памяти он поддерживает?

- Смартфон поддерживает три типа карт памяти: microSD, microSDHC и microSDXC. Другими словами, вы можете использовать любую microSD-флешку.

Из какого материала сделана рамка вокруг дисплея?

- Панель Галакси А8 2018 защищена от ударов металлической рамкой, которая отлично поглощает удары.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (553 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (10)

Эммануил 31 августа 2020 17:55
Всё супер работает на отлично за такие деньги рекомендую
+4 Ответить
Зина. 22 июля 2019 11:29
гаджет не плохой но не ахти, самое неудобное в этом гаджете кнопка домой оооочень не удобно, постоянно ее надо вытягивать снизу)))))и камера меня разочаровала, разница с J7 2017 года сравнивали(у супруга такой) небо и земля. я разочарована.
+14 Ответить
Николай 23 июня 2020 05:18
Включите на шторке навигационную панель и будет Вам счастье.
0 Ответить
Николай 23 июня 2020 05:24
В этом смартфоне меня устраивает всё, всем доволен. При покупке надо всё взвесить, всё учесть. Гаджет работает хорошо, только радует.
+3 Ответить
Серёга 12 июля 2019 10:17
"Каждый инструмент-под свои задачи", так меня учили в СССР=). Отличный аппарат "для меня", а остальным "мечтателям"- в банк за кредитами... ;-)
+4 Ответить
Диана 05 июля 2019 22:16
Пользуюсь почти год. Хороший,шустрый,удобный. НО..... сильно разочаровала камера... Снимки ужасные, а если ещё в сумерках делать фото - хоть вешайся. До этого был самсунг а5 16. У него камера и то лучше (значительно). Парадокс.
+7 Ответить
Татьяна 06 июня 2019 00:24
Здравствуйте, честно говоря. Я пользуюсь данной моделью второй год. И только на днях удалось случайно протестировать его не специально на водонепроницаемость. Поехав на природу упал в речку, долго искала, думала потеряла.Ночью пошел сильный дождь. Больше суток он пролежал под проливным дождём в речке с течением, Когда наконец то я его нашла то была в шоке. Он работает.
+33 Ответить
Серж 03 июня 2019 21:27
Купил А8 в кредит, сдал трубу старую, получил 4000р скидки. Скажу односложно - доволен! Корейцы - молодцы! Может и есть трубы за 70000р - только смысла не вижу, так, чтобы понтоваться. Короче - рекомендую. Зарежается очень быстро
+5 Ответить
Наталия 11 мая 2019 21:13
Отличный смартфон ! Пользуюсь уже год
+11 Ответить
Eram 10 мая 2019 21:03
Очень хороший телефон👍🏼
+12 Ответить
Алексей 02 апреля 2019 18:40
Пользуюсь две недели, могу сказать одно, все - СУПЕР!!! Брал для игр, всё отлично, производительность отличная. Только бетка PUBG чутка лагает, но это из-за того, что игра ещё не оптимизирована. Экран супер, при размере 5.6, телефон не большой по размерам и очень удобен, сканер на задней панели легкодоступный. В общем, упрощенный S8, заслуживает внимания, могу рекомендовать!
-17 Ответить
Артур 12 мая 2020 12:31
особо играми не увлекайся. На 2 год у меня зарядка уже плохо стало работать... быстро заряжает но и быстро кончается
+7 Ответить
Гость Алексей 18 января 2018 21:34
купил неделю назад. сказать открыто.... разочарован, за такие деньги ожидал большего, камера.... хоть и указано, что 16 мп, у меня на J3 2016 качество снимков намного лучше, да, спереди 2 камеры, но толку то, лучше бы одну нормальную сделали, тормозит катастрофически, вроде и оперативки 4 гига, но думает так, как будто 1.5, единственный плюс 32 гб памяти, оперативка занимает всего 10, так что 22 в пользовании достаточно неплохо, в общем ИМХО полная х..
-238 Ответить
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