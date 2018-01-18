Samsung Galaxy A8 (2018)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Infinity Display
- Двойная фронтальная фотокамера
- Быстрая зарядка
- Поддержка Gear VR
- Оплата через Samsung Pay
- Водонепроницаемый корпус
- Сканер отпечатков находится сзади
- Отсутствует возможность беспроводной зарядки
- Корпус в черном цвете очень быстро запачкивается
- Нет оптического стабилизатора
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|75.8%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A8 (2018) один из тех смартфонов, которые выглядят дороже, чем они являются на самом деле. Производитель оснастил его экраном Infinity Display с закругленными углами, как у премиум-смартфонов. Разрешение 5.6-дюймовой панели составляет 2220 на 1080 пикселей (Full HD+), а соотношение сторон равно 18.5:9. Важно отметить, что плотность пикселей при таких показателях достигает 441 точки на дюйм, а это значит, что картинка будет идеально четкой.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.2 мм
|Ширина
|70.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G71
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Компания Samsung также обновила аппаратное обеспечение, оснастив смартфон новым процессором Exynos 7885, который обладает 8 ядрами. Два из них — производительные Cortex-A73, а остальные шесть — энергоэффективные Cortex-A53. Технические характеристики Самсунг Галакси А8 2018 года также включают 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ встроенной памяти на выбор пользователя.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Телефон получил двойную лицевую камеру, которая способна делать портретные фотографии (Live Focus). Главный объектив оснащен 16-мегапиксельным сенсором, а дополнительный — 8-мегапиксельным. Светосила обоих составляет f/1.9. Сзади расположился модуль основной фотокамеры, умеющий делать 16-мегапиксельные фотографии. Его светосила — f/1.7.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|11
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Здесь имеются реверсивный порт USB Type-C и отдельный аудиоразъем для подключения ваших любимых наушников. К стати, Samsung комплектует новинку хорошей гарнитурой.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.241 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Samsung Galaxy A8 (2018)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли вспышка спереди смартфона?
- Нет, Samsung Galaxy A8 (2018) не оборудован LED-вспышкой на лицевой панели. Эта функция доступна только для основной камеры.
Какие карты памяти он поддерживает?
- Смартфон поддерживает три типа карт памяти: microSD, microSDHC и microSDXC. Другими словами, вы можете использовать любую microSD-флешку.
Из какого материала сделана рамка вокруг дисплея?
- Панель Галакси А8 2018 защищена от ударов металлической рамкой, которая отлично поглощает удары.
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