Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy M12: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12
Дисплей
61
Производительность
30
Батарея
90
Камера
58
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с достойной цветопередачей
  • Работает на Android 11 и One UI 3.0 прямо из коробки
  • 8-нанометровый процессор Exynos 850
  • Камера на 4 сенсора – есть сверхширокоугольный и макрообъектив
  • Огромный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • Не поддерживает NFC-оплату
  • Достаточно тяжелый смартфон

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М12
61

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%

Samsung Galaxy M12 получил хороший IPS-экран, который не разочарует своей цветопередачей. Его минус заключается в низком разрешении, которое сказывается на четкости изображения.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M12
Высота 164 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 221 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
279
Geekbench 5 (многоядерный)
1014
AnTuTu Benchmark 8
92102
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.0
90

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Учитывая цену смартфона, камера здесь хорошая. Она имеет приличный 48-мегапиксельный объектив с фазовым автофокусом. Дополнительный сверхширокоугольный объектив способен сделать неплохую фотографию с углом охвата 123 градуса, что является весьма достойным результатом. Фронтальный объектив на 8 МП не выделяется качеством, но сделать селфи для социальных сетей получится без проблем.

65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M12

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M12 и Samsung Galaxy M21
2. Samsung Galaxy M12 и Samsung Galaxy M11

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях