Учитывая цену смартфона, камера здесь хорошая. Она имеет приличный 48-мегапиксельный объектив с фазовым автофокусом. Дополнительный сверхширокоугольный объектив способен сделать неплохую фотографию с углом охвата 123 градуса, что является весьма достойным результатом. Фронтальный объектив на 8 МП не выделяется качеством, но сделать селфи для социальных сетей получится без проблем.