Устройство имеет привычный дизайн, состоящий из стеклянной панели спереди и пластиковой сзади, которая напоминает стекло или отполированный металл. В руках ощущается приятно, но мягкий пластик быстро царапается и теряет блеск. По этой причине стоит спрятать телефон в чехол. Рамки можно назвать тонкими, но нижняя все же заметно больше остальных.