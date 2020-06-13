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Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21
Дисплей
72
Производительность
40
Батарея
87
Камера
65
Итоговая оценка
68
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой Super AMOLED дисплей с функцией Always On Display
  • Сверхширокоугольная камера
  • Аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой
  • Невысокая цена
  • Нет макросъемки
  • Фронтальная камера слабо снимает в условиях недостаточного освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М21
72

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
623 нит

Samsung Galaxy M21 оснастили премиальным дисплеем на 6.4 дюйма, обладающий средней яркостью 430 нит. Это стандартный показатель для бюджетного устройства, который должен удовлетворить практически каждого, ибо на улице картинка на экране читается без особого труда.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M21
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Устройство имеет привычный дизайн, состоящий из стеклянной панели спереди и пластиковой сзади, которая напоминает стекло или отполированный металл. В руках ощущается приятно, но мягкий пластик быстро царапается и теряет блеск. По этой причине стоит спрятать телефон в чехол. Рамки можно назвать тонкими, но нижняя все же заметно больше остальных.

40

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М21 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1711
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5990
Geekbench 5 (одноядерный)
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
106076
AnTuTu Benchmark 8
179577

Процессор Exynos 9611 имеет 4 производительных ядра, но из-за старой архитектуры Cortex-A73 они обладают относительно слабой производительностью. По этой причине интерфейс One UI может подтормаживать.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 14.5 ГБ

Смартфон наделен Android 10 в комплекте с One UI, и эта связка отлично зарекомендовала себя, даже на таких доступных моделях, как Galaxy M21. Для своей цены он работает совсем неплохо.

87

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

У смартфона с батареей емкостью 6000 мАч огромный потенциал. В повседневных задачах он может выдержать пару суток без подзарядки, а если включить режим экономии, но можно добиться еще лучших показателей. Комплектный адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки заполняет опустевший аккумулятор за 2.5 часа.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M21
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет главный 48-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой и относительно небольшой диафрагмой, из-за чего пасмурная погода негативно влияет на детализацию и уровень шумов. Второй сверхширокоугольный на 8 МП делает куда более широкие кадры, однако по качеству он уступает. Фронтальная не отличается детализацией, на вечерних снимках присутствует высокий уровень шумов.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Главный динамик, рассчитанный под громкую связь, лишен низких частот. Разговорный динамик не доставляет хлопот, но вот микрофон сильно чувствительный и собеседник будет слышать посторонние звуки.

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M21 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M21

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (378 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Abdul 13 июня 2020 06:50
Тестируйте автономность!
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