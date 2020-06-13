Samsung Galaxy M21
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой Super AMOLED дисплей с функцией Always On Display
- Сверхширокоугольная камера
- Аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой
- Невысокая цена
- Нет макросъемки
- Фронтальная камера слабо снимает в условиях недостаточного освещения
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy M21 оснастили премиальным дисплеем на 6.4 дюйма, обладающий средней яркостью 430 нит. Это стандартный показатель для бюджетного устройства, который должен удовлетворить практически каждого, ибо на улице картинка на экране читается без особого труда.
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Устройство имеет привычный дизайн, состоящий из стеклянной панели спереди и пластиковой сзади, которая напоминает стекло или отполированный металл. В руках ощущается приятно, но мягкий пластик быстро царапается и теряет блеск. По этой причине стоит спрятать телефон в чехол. Рамки можно назвать тонкими, но нижняя все же заметно больше остальных.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Exynos 9611 имеет 4 производительных ядра, но из-за старой архитектуры Cortex-A73 они обладают относительно слабой производительностью. По этой причине интерфейс One UI может подтормаживать.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|14.5 ГБ
Смартфон наделен Android 10 в комплекте с One UI, и эта связка отлично зарекомендовала себя, даже на таких доступных моделях, как Galaxy M21. Для своей цены он работает совсем неплохо.
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
У смартфона с батареей емкостью 6000 мАч огромный потенциал. В повседневных задачах он может выдержать пару суток без подзарядки, а если включить режим экономии, но можно добиться еще лучших показателей. Комплектный адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки заполняет опустевший аккумулятор за 2.5 часа.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|7744 x 5184
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера имеет главный 48-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой и относительно небольшой диафрагмой, из-за чего пасмурная погода негативно влияет на детализацию и уровень шумов. Второй сверхширокоугольный на 8 МП делает куда более широкие кадры, однако по качеству он уступает. Фронтальная не отличается детализацией, на вечерних снимках присутствует высокий уровень шумов.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Главный динамик, рассчитанный под громкую связь, лишен низких частот. Разговорный динамик не доставляет хлопот, но вот микрофон сильно чувствительный и собеседник будет слышать посторонние звуки.
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.492 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания
Цены на Samsung Galaxy M21
Оценка пользователей
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