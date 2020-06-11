Главный модуль камеры имеет разрешение 64 МП, и он лучше остальных сенсоров снимает в вечернее время. Также есть отличный сверхширокоугольный сенсор на 8 МП, 5-мегапиксельный макро и 5-мегапиксельный портретный. Фронталка на 32 МП не разочарует, но ее недостатком является слабый автофокус и стабилизация.