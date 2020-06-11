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Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31
Дисплей
71
Производительность
41
Батарея
87
Камера
79
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высококонтрастный дисплей Super AMOLED с большим разрешением
  • Многофункциональная основная камера, которая умеет снимать 4K-видео
  • Огромный аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Есть вариант с увеличенным объемом памяти
  • Отдельный слот для карты памяти MicroSD
  • Иногда телефон подтормаживает
  • Нельзя заряжать беспроводным путем
  • Сканер отпечатков находится на тыльной стороне

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М31
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

6.4-дюймовая AMOLED-панель характеризуется высокой контрастностью благодаря эталонному уровню яркости. 403 точки на дюйм достаточно, чтобы совсем не видеть пикселей даже при отображении мелкого текста. Вырез посередине дисплея становится незаметным после нескольких часов использования.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M31
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84%

Samsung Galaxy M31 получил дисплей с U-образным вырезом для фронтальной камеры, который хорошо вписывается в общий дизайн. Датчик отпечатков пальцев размещен на задней крышке, и работает он как должен.

41

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1676
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6011
Geekbench 5 (одноядерный)
320
Geekbench 5 (многоядерный)
1219
AnTuTu Benchmark 7
107923
AnTuTu Benchmark 8
169581

Процессор Exynos 9611 не отличается производительностью, но благодаря тому, что он изготовляется по 10-нанометровой технологии, смартфон долго работает от батареи.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 15 ГБ

Вас наверняка порадует внешность программного обеспечения, ибо последняя версия интерфейса One UI выглядит достойно. В сочетании с Android 10 пользователь получает удобные в обращении жесты управления, ночной режим (темная тема) и отличный набор стандартных программ. Из минусов можно выделить отсутствие выезжающей панели Edge Apps, а также поддержкий DeX.

87

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

В Galaxy M31 установлена батарея на 6000 мАч, которой хватает 2 суток автономной работы. Если экономить заряд, то можно получить 3 дня работы от одной зарядки. Процесс зарядки занимает не очень много времени благодаря технологии Fast Charge от Samsung.

79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M31
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Главный модуль камеры имеет разрешение 64 МП, и он лучше остальных сенсоров снимает в вечернее время. Также есть отличный сверхширокоугольный сенсор на 8 МП, 5-мегапиксельный макро и 5-мегапиксельный портретный. Фронталка на 32 МП не разочарует, но ее недостатком является слабый автофокус и стабилизация.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Качество звучания стандартное, но главное то, что динамики не хрипят. Уровень громкости не очень большой, а также отсутствуют низкие частоты.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M31

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (368 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Abdul 11 июня 2020 17:27
Пожалуйста напишите тесты автономности: Wi-fi, видео посмотр, 3g-разговор
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