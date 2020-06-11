Samsung Galaxy M31
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высококонтрастный дисплей Super AMOLED с большим разрешением
- Многофункциональная основная камера, которая умеет снимать 4K-видео
- Огромный аккумулятор с быстрой зарядкой
- Есть вариант с увеличенным объемом памяти
- Отдельный слот для карты памяти MicroSD
- Иногда телефон подтормаживает
- Нельзя заряжать беспроводным путем
- Сканер отпечатков находится на тыльной стороне
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
6.4-дюймовая AMOLED-панель характеризуется высокой контрастностью благодаря эталонному уровню яркости. 403 точки на дюйм достаточно, чтобы совсем не видеть пикселей даже при отображении мелкого текста. Вырез посередине дисплея становится незаметным после нескольких часов использования.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy M31 получил дисплей с U-образным вырезом для фронтальной камеры, который хорошо вписывается в общий дизайн. Датчик отпечатков пальцев размещен на задней крышке, и работает он как должен.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Exynos 9611 не отличается производительностью, но благодаря тому, что он изготовляется по 10-нанометровой технологии, смартфон долго работает от батареи.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
Вас наверняка порадует внешность программного обеспечения, ибо последняя версия интерфейса One UI выглядит достойно. В сочетании с Android 10 пользователь получает удобные в обращении жесты управления, ночной режим (темная тема) и отличный набор стандартных программ. Из минусов можно выделить отсутствие выезжающей панели Edge Apps, а также поддержкий DeX.
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
В Galaxy M31 установлена батарея на 6000 мАч, которой хватает 2 суток автономной работы. Если экономить заряд, то можно получить 3 дня работы от одной зарядки. Процесс зарядки занимает не очень много времени благодаря технологии Fast Charge от Samsung.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Главный модуль камеры имеет разрешение 64 МП, и он лучше остальных сенсоров снимает в вечернее время. Также есть отличный сверхширокоугольный сенсор на 8 МП, 5-мегапиксельный макро и 5-мегапиксельный портретный. Фронталка на 32 МП не разочарует, но ее недостатком является слабый автофокус и стабилизация.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Качество звучания стандартное, но главное то, что динамики не хрипят. Уровень громкости не очень большой, а также отсутствуют низкие частоты.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy M31
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