Samsung Galaxy M32 Дисплей 82 Производительность 43 Батарея 85 Камера 63 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Повышенная плавность работы экрана

Достойная камера на 64 мегапикселя

Есть отдельный сенсор для макросъемки

Емкая батарея с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки В комплекте идет 15-ваттный адаптер питания

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М32

82 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.5% Максимальная яркость 786 нит

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M32 Высота 160 мм Ширина 74 мм Толщина 9 мм Вес 196 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.5%

43 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М32 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G80 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 348 Geekbench 5 (многоядерный) 1265

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M32 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5380 x 3620 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

93 Звук 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (15 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M32 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M32