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Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32
Дисплей
82
Производительность
43
Батарея
85
Камера
63
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Повышенная плавность работы экрана
  • Достойная камера на 64 мегапикселя
  • Есть отдельный сенсор для макросъемки
  • Емкая батарея с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки
  • В комплекте идет 15-ваттный адаптер питания

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М32
82

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5%
Максимальная яркость
786 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M32
Высота 160 мм
Ширина 74 мм
Толщина 9 мм
Вес 196 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
43

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М32 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
348
Geekbench 5 (многоядерный)
1265
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M32
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
93

Звук

3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M32 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M32

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

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