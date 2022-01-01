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Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M33
Дисплей
64
Производительность
48
Батарея
91
Камера
60
Итоговая оценка
66
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 6.6-дюймовый дисплей, обладающий хорошей плотностью пикселей
  • Камера имеет объективы для сверхширокоугольной и макросъемки
  • Оснащен большой батареей с быстрой зарядки
  • Имеет 128 ГБ встроенной памяти
  • Получил старую память eMMC 5.1, которая замедляет работу устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М33
64

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M33
Высота 165.4 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.5%
48

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М33 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1200
Макс. частота 2400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
732
Geekbench 5 (многоядерный)
1848
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M33
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M33 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M33

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (10 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M33 или Samsung Galaxy A32
2. Samsung Galaxy M33 или Samsung Galaxy A52s 5G
3. Samsung Galaxy M33 или Samsung Galaxy M23

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