Samsung Galaxy M33 Дисплей 64 Производительность 48 Батарея 91 Камера 60 Итоговая оценка 66 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 6.6-дюймовый дисплей, обладающий хорошей плотностью пикселей

Камера имеет объективы для сверхширокоугольной и макросъемки

Оснащен большой батареей с быстрой зарядки

Имеет 128 ГБ встроенной памяти Получил старую память eMMC 5.1, которая замедляет работу устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М33

64 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.5%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M33 Высота 165.4 мм Ширина 76.9 мм Толщина 9.4 мм Вес 215 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Синий, Коричневый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.5%

48 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М33 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1200 Макс. частота 2400 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 732 Geekbench 5 (многоядерный) 1848

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

91 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M33 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M33 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M33