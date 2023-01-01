Samsung Galaxy M34 5G
- Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2340
- Чип: Samsung Exynos 1280
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: undefined г.
Обзор
Дисплей
85
Камера
68
Производительность
39
Игры
61*
Батарея
90*
Коммуникации
73
Итоговая оценка
68*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Основная камера оснащена оптическим стабилизатором
- Есть сверхширокоугольная съемка с большим углом охвата
- Смартфон удивляет своей автономностью за счет большой батареи
- Производитель обещает 5 лет обновлений безопасности
- Не самый удачный процессор Exynos, который склонен к перегреву
- В комплекте только кабель для зарядки, а адаптер питания необходимо покупать отдельно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy M34 5G
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1280
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MP4
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~487 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
746
Geekbench 5 (многоядерный)
1884
AnTuTu Benchmark 9
408016
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M34 5G могут отличаться в зависимости от региона.