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Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G
  • Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2340
  • Чип: Samsung Exynos 1280
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: undefined г.

Обзор

Дисплей
85
Камера
68
Производительность
39
Игры
61*
Батарея
90*
Коммуникации
73
Итоговая оценка
68*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Основная камера оснащена оптическим стабилизатором
  • Есть сверхширокоугольная съемка с большим углом охвата
  • Смартфон удивляет своей автономностью за счет большой батареи
  • Производитель обещает 5 лет обновлений безопасности
  • Не самый удачный процессор Exynos, который склонен к перегреву
  • В комплекте только кабель для зарядки, а адаптер питания необходимо покупать отдельно

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy M34 5G

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M34 5G
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy M34 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G68 MP4
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~487 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
746
Geekbench 5 (многоядерный)
1884
AnTuTu Benchmark 9
408016
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1

Батарея

Объем 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M34 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M34 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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