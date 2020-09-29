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Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M51
Дисплей
73
Производительность
53
Батарея
90
Камера
69
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная Super AMOLED-панель с высоким качеством картинки
  • Производительности хватает практически для любых задач
  • Огромный аккумулятор с быстрой зарядкой на 25 Вт в комплекте
  • Сканер отпечатков пальцев работает быстро
  • Есть обратная проводная зарядка
  • Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку, а не в экран
  • Только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М51
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
642 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M51
Инфо
Высота 163.9 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.4%

Внешне Samsung Galaxy M51 сильно похож на Galaxy A51, за исключением того, что его сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на правой стороне. В экране имеется аккуратный вырез маленького диаметра, поэтому он практически не отвлекает. Рамки на самом деле тонкие, толщина корпуса тоже относительно небольшая, учитывая наличие внутри такого большого аккумулятора.

53

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М51 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2433
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6729
Geekbench 5 (одноядерный)
542
Geekbench 5 (многоядерный)
1626
AnTuTu Benchmark 7
202709
AnTuTu Benchmark 8
249335

Процессор Snapdragon 730G наряду с 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает достойное быстродействие, многозадачность тоже на высоком уровне. Благодаря наличию дополнительных 6 энергоэффективных ядер также не страдает энергоэффективность.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 22 ГБ
90

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:54 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M51
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Смартфон снимает хорошо, 64-мегапиксельная камера хоть и лишена оптического стабилизатора, но получить отличный кадр не составляет особого труда. Сверхширокоугольный объектив может похвастаться углом охвата 123 градуса, что является отличным показателем среди других устройств. Помимо этого, есть дополнительный макрообъектив, способный порадовать качественными фотографиями вблизи объектов. Фронталка имеет средние характеристики, цветопередача не точная в условиях слабого освещения, но вот на улице качество порадует.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.609 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.446 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M51 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M51

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (77 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Флюр 15 октября 2020 20:02
Куплен 01.10.2020г. по акции за 27999 руб. плюс аксессуар на 1000 (выбрал гидрогелевую плёнку с установкой), короче за 29000. Цена для меня кусачая, предыдущие мои смартфоны - бюджетные до 15000 и диагональю до 5,5. В этот раз захотелось максимально большой экран. Выбирал из двух А71 и М51 выбрал второй из-за аккумулятора. Да - тяжёлый (213 г., не взвешивал), но заряжаю через день, при том что телефон юзается по полной, с просмотрами видосов и гаманьем игр. Цветопередача - огонь, широкоформатная камера на 64, плюс ещё три помельче - за глаза, не тормозит, не лагает. Две активные сим-карты плюс отдельный слот для карты памяти (на предыдущих моих смартфонах постоянная дилема - либо вторая сим-карта, либо карта памяти), хватает пока памяти телефона. NFC-оплата через Google pay - без проблем. Зарядка для меня супер-скоростная, за два часа с 15 до 100%. На самом зарядном несколько показателей (плохо разбираюсь) от 5v до 9v и от 3,3v до 11v с разным амперажем, где в конце у каждого 25w. Там же на зарядном дырка Type-C, провод соответственно type-c - type-c. Ну и несомненно самый большой плюс аккумулятор огромной мощности. И кстати сам телефон можно использовать как Power bank, но нужен OTG-переходник (дешёвая приблуда, заказал себе), тестил беспроводные наушники и другой телефон - заряжает. Из минусов. 1. Корпус - глянцевый пластик, очень скользючий. Через две недели юзанья (развернул телефон и охренел) хотел написать в мелких царапках. Короче в царапинах. Бамперов - чехлов в наличии нет. Заказал после приобретения на известном китайском рынке, но пока не пришёл царапины прибавляются((. 2. Отпечаток на тонкой клавише выключения. Я привык держать телефон возле левого уха левой рукой, соответственно на клавишу отпечатка приходится указательный палец, а не большой палец правой руки как на картинках. Касается не ровно, от этого срабатывает не с первого раза. 2. Зарядное. Пришлось заказать ещё одно плюс скоростную от прикуривателя в машину, т.к. те что есть в наличии одно-двухамперные заряжают очень медленно. 4. Аккумулятор литий-ионный, а не литий-полимерный, как пишут в некоторых интернет обзорах (что привело бы по моему мнению к большей стоимости телефона), а значит ресурс циклов зарядки - N-ое колличество с постепенным ухудшением качества. Для этого установил программу (чего раньше не делал на предыдущих телефонах с ресурсами пару лет, как будто этот проживёт у меня дольше) для щадящего режима износа батареи и увы прога определила 6800 мАч, что тоже не мало и аналогов нет при такой малой толщине телефона, но уж пишите как есть.
+15 Ответить
АНДРЕЙ КАЗЫКИН. 03 октября 2020 00:43
Я ТАК ДУМАЮ ЕГО МОЖНО СТАВИТЬ НАРАВНЕ С ФЛАГМАНОМ С-10 ЕЩЁ НЕМНОГО ДОРАБОТАТЬ ОТПЕЧАТОК ПУСТЬ НА ЭКРАНЕ БЫЛ НУ КАМЕРЫ ЧУТОК УВЕЛИЧИТЬ А ЕГО ВЗЯЛИ ЗАЧИСЛИЛИ В СРЕДНИЙ КЛАСС ЕГО СМЕЛО МОЖНО ПРИРАВНЯТЬ К ФЛАГМАНАМ ПЛЮС БАТАРЕЯ ДОСТОЙНАЯ ПЛЮС ДИАГОНАЛИ 6.7 ДЮЙМОВ У С-10+И ТО 6.4 И ОЦЕНКИ СТАВЯТ ПО ЗВЁЗДАМ ТРОЕЧКУ 3.3 Я СЧИТАЮ ТАКЖЕ НЕВЕРНО И НЕСПРАВЕДЛИВО.СНАПДРАГОН НЕ 730 СТАВИТЬ А 865 ПОСТАВИТЬ Я БЫ ХОТЕЛ ВИДЕТЬ ТЕЛЕФОН С БОЛЬШЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 12-16 ГБ-И-ВНЕШНЕЙ 512 ВОТ ЭТО КЛАСС.ДАННЫЙ М-51 МОЖНО СМЕЛО СТАВИТЬ С ФЛАГМАНАМИ С-10 И ИХ ЛИНЕЙКИ ШИКАРНЫЙ СМАРТФОН ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
0 Ответить
Abdul 29 сентября 2020 08:40
Сделайте тест батареи!
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