Смартфон снимает хорошо, 64-мегапиксельная камера хоть и лишена оптического стабилизатора, но получить отличный кадр не составляет особого труда. Сверхширокоугольный объектив может похвастаться углом охвата 123 градуса, что является отличным показателем среди других устройств. Помимо этого, есть дополнительный макрообъектив, способный порадовать качественными фотографиями вблизи объектов. Фронталка имеет средние характеристики, цветопередача не точная в условиях слабого освещения, но вот на улице качество порадует.