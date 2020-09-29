Samsung Galaxy M51
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная Super AMOLED-панель с высоким качеством картинки
- Производительности хватает практически для любых задач
- Огромный аккумулятор с быстрой зарядкой на 25 Вт в комплекте
- Сканер отпечатков пальцев работает быстро
- Есть обратная проводная зарядка
- Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку, а не в экран
- Только один динамик громкой связи
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Внешне Samsung Galaxy M51 сильно похож на Galaxy A51, за исключением того, что его сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на правой стороне. В экране имеется аккуратный вырез маленького диаметра, поэтому он практически не отвлекает. Рамки на самом деле тонкие, толщина корпуса тоже относительно небольшая, учитывая наличие внутри такого большого аккумулятора.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Snapdragon 730G наряду с 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает достойное быстродействие, многозадачность тоже на высоком уровне. Благодаря наличию дополнительных 6 энергоэффективных ядер также не страдает энергоэффективность.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:54 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Смартфон снимает хорошо, 64-мегапиксельная камера хоть и лишена оптического стабилизатора, но получить отличный кадр не составляет особого труда. Сверхширокоугольный объектив может похвастаться углом охвата 123 градуса, что является отличным показателем среди других устройств. Помимо этого, есть дополнительный макрообъектив, способный порадовать качественными фотографиями вблизи объектов. Фронталка имеет средние характеристики, цветопередача не точная в условиях слабого освещения, но вот на улице качество порадует.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.609 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.446 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM