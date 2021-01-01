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Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M52 5G
Дисплей
87
Производительность
69
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей обладает высокой плавностью работы и хорошим запасом яркости
  • Установлен удачный процессор Qualcomm с поддержкой 5G
  • Есть неплохая сверхширокоугольная камера
  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Используется медленная память eMMC 5.1
  • Гибридный лоток под SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М52 5G
87

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - Always-On Display
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M52 5G
Высота 164.2 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 173 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
69

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М52 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
775
Geekbench 5 (многоядерный)
2814
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M52 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
93

Звук

3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M52 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M52 5G

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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