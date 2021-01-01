Samsung Galaxy M52 5G
Дисплей
87
Производительность
69
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
75
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей обладает высокой плавностью работы и хорошим запасом яркости
- Установлен удачный процессор Qualcomm с поддержкой 5G
- Есть неплохая сверхширокоугольная камера
- Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
- Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Используется медленная память eMMC 5.1
- Гибридный лоток под SIM-карты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М52 5G
87
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|Особенности
|- Always-On Display
62
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|173 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
69
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
775
Geekbench 5 (многоядерный)
2814
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
93
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M52 5G могут отличаться в зависимости от региона.