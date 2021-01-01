Samsung Galaxy M52 5G Дисплей 87 Производительность 69 Батарея 85 Камера 62 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей обладает высокой плавностью работы и хорошим запасом яркости

Установлен удачный процессор Qualcomm с поддержкой 5G

Есть неплохая сверхширокоугольная камера

Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки Используется медленная память eMMC 5.1

Гибридный лоток под SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М52 5G

87 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - Always-On Display

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M52 5G Высота 164.2 мм Ширина 76.4 мм Толщина 7.4 мм Вес 173 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

69 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М52 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 775 Geekbench 5 (многоядерный) 2814

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M52 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

93 Звук 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M52 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M52 5G