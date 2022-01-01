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Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M53
Дисплей
87
Производительность
52
Батарея
85
Камера
69
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Процессор обладает неплохим запасом производительности и поддержкой 5G
  • Фронтальная и основная камера умеют записывать 4K-видео
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки до 25 Вт
  • Сканер отпечатков пальцев находится в удобном для использования месте
  • Отсутствует оптический стабилизатор изображения
  • Нет 3.5-мм разъема для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М53
87

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M53
Высота 164.7 мм
Ширина 77 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 176 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
52

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М53 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
706
Geekbench 5 (многоядерный)
2112
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M53
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Да
81

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M53 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (9 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M51 или Galaxy M53
2. Samsung Galaxy A52s 5G или Galaxy M53
3. Samsung Galaxy M52 5G или Galaxy M53

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