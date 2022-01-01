Samsung Galaxy M53 Дисплей 87 Производительность 52 Батарея 85 Камера 69 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Огромный дисплей с частотой обновления 120 Гц

Процессор обладает неплохим запасом производительности и поддержкой 5G

Фронтальная и основная камера умеют записывать 4K-видео

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки до 25 Вт

Сканер отпечатков пальцев находится в удобном для использования месте Отсутствует оптический стабилизатор изображения

Нет 3.5-мм разъема для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М53

87 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M53 Высота 164.7 мм Ширина 77 мм Толщина 7.4 мм Вес 176 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый, Коричневый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

52 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М53 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 706 Geekbench 5 (многоядерный) 2112

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M53 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Да

81 Звук 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M53 могут отличаться в зависимости от региона.