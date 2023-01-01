Samsung Galaxy M54 Дисплей: 6.7" Super AMOLED - 1080 x 2400

6.7" Super AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (108 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 6000 мАч

6000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 199 г.

Обзор Дисплей 87 Производительность 51 Батарея 89 Камера 64 Коммуникации 82 Итоговая оценка 71

Преимущества и недостатки Большой 120-герцовый дисплей, который защищен достаточно прочным стеклом

Большой 120-герцовый дисплей, который защищен достаточно прочным стеклом Основная камера с флагманским сенсором и оптической стабилизацией

Основная камера с флагманским сенсором и оптической стабилизацией Благодаря батарее на 6000 мАч смартфон дарит только положительные эмоции от автономности

Благодаря батарее на 6000 мАч смартфон дарит только положительные эмоции от автономности Есть неплохой запас свободной памяти

Есть неплохой запас свободной памяти Боковой сканер отпечатков пальцев отлично зарекомендовал себя Второй слот для SIM-карты совмещен с microSD-картой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М54

87 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M54 Высота 164.9 мм Ширина 77.3 мм Толщина 8.4 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85%

51 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М54 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1380 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G68 MP5 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~608 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 758 Geekbench 5 (многоядерный) 2706 AnTuTu Benchmark 9 510262 CPU 150091 GPU 148629 Memory 84142 UX 125351 Total score 510262 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 Размер системы из коробки 36.2 ГБ

89 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M54 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Да

81 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M54 могут отличаться в зависимости от региона.