Samsung Galaxy M54
- Дисплей: 6.7" Super AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Samsung Exynos 1380
- Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 199 г.
Обзор
Дисплей
87
Производительность
51
Батарея
89
Камера
64
Коммуникации
82
Итоговая оценка
71
Преимущества и недостатки
- Большой 120-герцовый дисплей, который защищен достаточно прочным стеклом
- Основная камера с флагманским сенсором и оптической стабилизацией
- Благодаря батарее на 6000 мАч смартфон дарит только положительные эмоции от автономности
- Есть неплохой запас свободной памяти
- Боковой сканер отпечатков пальцев отлично зарекомендовал себя
- Второй слот для SIM-карты совмещен с microSD-картой
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М54
87
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
48
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|77.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85%
51
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1380
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MP5
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~608 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
758
Geekbench 5 (многоядерный)
2706
AnTuTu Benchmark 9
510262
|CPU
|150091
|GPU
|148629
|Memory
|84142
|UX
|125351
|Total score
|510262
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|36.2 ГБ
89
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
64
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|30 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.2 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M54 могут отличаться в зависимости от региона.