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Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M54
  • Дисплей: 6.7" Super AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Samsung Exynos 1380
  • Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
87
Производительность
51
Батарея
89
Камера
64
Коммуникации
82
Итоговая оценка
71

Преимущества и недостатки

  • Большой 120-герцовый дисплей, который защищен достаточно прочным стеклом
  • Основная камера с флагманским сенсором и оптической стабилизацией
  • Благодаря батарее на 6000 мАч смартфон дарит только положительные эмоции от автономности
  • Есть неплохой запас свободной памяти
  • Боковой сканер отпечатков пальцев отлично зарекомендовал себя
  • Второй слот для SIM-карты совмещен с microSD-картой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М54
87

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M54
Высота 164.9 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85%
51

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М54 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G68 MP5
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
758
Geekbench 5 (многоядерный)
2706
AnTuTu Benchmark 9
510262
CPU 150091
GPU 148629
Memory 84142
UX 125351
Total score 510262
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1
Размер системы из коробки 36.2 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M54
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Да
81

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M54 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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