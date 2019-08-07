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Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10
Дисплей
75
Производительность
82
Батарея
78
Камера
85
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дизайн с тонкими рамками
  • Широкий набор возможностей благодаря S Pen
  • Производительная начинка и большой объем памяти
  • Влагозащищенный корпус
  • Высокая потенциальная цена на старте продаж
  • Камера не имеет времяпролетный датчик
  • Отсутствует 3.5 мм вход для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноут 10
75

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
786 нит

Samsung Galaxy Note 10 получился практически таким же компактным, как Galaxy S10, хотя у последнего меньше экран на 0.2 дюйма. По характеристикам, плотность пикселей экрана средняя, но на самом деле картинка очень качественная. В центре сенсорной панели имеет круглое отверстие, но никаких негативных эмоций оно не вызывает.

86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 10
Инфо
Высота 151 мм
Ширина 71.8 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
91.4%
82

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10317
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2531
AnTuTu Benchmark 7
343510
AnTuTu Benchmark 8
434816

Начинка смартфона заметно обновилась по сравнению с предшественником. Он построен на совершенном новом чипсете Exynos 9825, который был анонсирован в день презентации Note 10. Он стал более быстрым за счет увеличения тактовой частоты ядер процессора и графического ускорителя, что сразу бросается в глаза в синтетических тестах.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 20 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:49 ч.
Время просмотра видео
18:05 ч.
Время разговора (3G)
25:06 ч.
85

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/1.6
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Основная камера делает четкие фото даже в движении, и все благодаря оптическому стабилизатору, который работает в тандеме с цифровой стабилизацией Steady Shot. Фронталка на 10 МП гордится ночным режимом съемки. Селфи получаются детализированными даже в ночное время суток.

91

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 - USA
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE-A Pro Cat. 20 (2000/150 Мбит/с)
83

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69.8 дБ
Музыка
72.6 дБ
Звонок
85.1 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 10

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда Galaxy Note 10 можно будет купить в России официально?

- В пресс-релизе компании Samsung говорится, что оформить предзаказ можно будет с 8 августа, а купить Galaxy Note 10 в России официально с 23 августа.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (87 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Евген 05 ноября 2019 05:12
Хороший телефон!!!!!
0 Ответить
Серго 08 августа 2019 17:16
Аппарат просто бомбовый! Уже сделал предзаказ, жду не дождусь. Отличная замена моему старенькому Note 4, так как в предыдущих моделях не было желания менять, потому что эффекта ВОУ не было. Так же САМСЫ молодцы, часы в подарок а цена у них тоже не маленькая. В целом, цена нормальная учитывая стоимость нашего деревянного рубля.
0 Ответить
typeDef 07 августа 2019 09:03
За 75К пусть оставят свой самсунг ноте 10 себе. Зачем 256 памяти если многих и 64 хватает. Еще и с таким экраном.
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