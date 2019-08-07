Тесты в бенчмарках

Начинка смартфона заметно обновилась по сравнению с предшественником. Он построен на совершенном новом чипсете Exynos 9825, который был анонсирован в день презентации Note 10. Он стал более быстрым за счет увеличения тактовой частоты ядер процессора и графического ускорителя, что сразу бросается в глаза в синтетических тестах.