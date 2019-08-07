Samsung Galaxy Note 10
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиальный дизайн с тонкими рамками
- Широкий набор возможностей благодаря S Pen
- Производительная начинка и большой объем памяти
- Влагозащищенный корпус
- Высокая потенциальная цена на старте продаж
- Камера не имеет времяпролетный датчик
- Отсутствует 3.5 мм вход для наушников
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy Note 10 получился практически таким же компактным, как Galaxy S10, хотя у последнего меньше экран на 0.2 дюйма. По характеристикам, плотность пикселей экрана средняя, но на самом деле картинка очень качественная. В центре сенсорной панели имеет круглое отверстие, но никаких негативных эмоций оно не вызывает.
Дизайн и корпус
|Высота
|151 мм
|Ширина
|71.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Начинка смартфона заметно обновилась по сравнению с предшественником. Он построен на совершенном новом чипсете Exynos 9825, который был анонсирован в день презентации Note 10. Он стал более быстрым за счет увеличения тактовой частоты ядер процессора и графического ускорителя, что сразу бросается в глаза в синтетических тестах.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|Апертура
|f/1.6
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Основная камера делает четкие фото даже в движении, и все благодаря оптическому стабилизатору, который работает в тандеме с цифровой стабилизацией Steady Shot. Фронталка на 10 МП гордится ночным режимом съемки. Селфи получаются детализированными даже в ночное время суток.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 - USA
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE-A Pro Cat. 20 (2000/150 Мбит/с)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy Note 10
FAQ - Ответы на частые вопросы
Когда Galaxy Note 10 можно будет купить в России официально?
- В пресс-релизе компании Samsung говорится, что оформить предзаказ можно будет с 8 августа, а купить Galaxy Note 10 в России официально с 23 августа.
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