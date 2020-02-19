Samsung Galaxy Note 10 Lite
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 6.7-дюймовый дисплей с высокой плотностью пикселей
- В комплекте идет S Pen, оборудованный собственным Bluetooth-модулем
- Отличная тройная камера с оптическим приближением
- Предлагает солидную автономность и быструю зарядку
- Функционирует на старом процессоре Exynos
- Сканер отпечатков работает с задержкой
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Аура, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy Note 10 Lite имеет современный дизайн, который должен сохранить актуальность на протяжении нескольких ближайших лет. Этому способствуют красивые оттенки предлагаемых цветов: красного, черного и белого. Внутри корпуса смартфона прячется многофункциональный стилус S Pen.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2700 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|GPU-ядер
|18
|Частота GPU
|572 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Exynos 9810 считается не самым удачным решением из-за плохого баланса между энергоэффективностью и производительностью. Samsung использует несколько собственных ядер, которые уступают конкурирующим процессорам.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
Несмотря на среднюю производительность, оптимизированное программное обеспечение One UI 2.0 компенсирует недостаток быстродействия.
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера в Galaxy Note 10 Lite получилась достаточно простой, хотя и умеет приближать объекты. Туда встроен двукратный оптический зум и соответствующая стабилизация. Также есть сверхширокоугольная оптика, но для получения приличных кадров, необходимо обеспечить хорошее освещение.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.29 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.08 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy Note 10 Lite
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