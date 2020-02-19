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Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite
Дисплей
73
Производительность
66
Батарея
77
Камера
82
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 6.7-дюймовый дисплей с высокой плотностью пикселей
  • В комплекте идет S Pen, оборудованный собственным Bluetooth-модулем
  • Отличная тройная камера с оптическим приближением
  • Предлагает солидную автономность и быструю зарядку
  • Функционирует на старом процессоре Exynos
  • Сканер отпечатков работает с задержкой
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
615 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 10 Lite
Инфо
Высота 163.7 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Аура, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.6%

Samsung Galaxy Note 10 Lite имеет современный дизайн, который должен сохранить актуальность на протяжении нескольких ближайших лет. Этому способствуют красивые оттенки предлагаемых цветов: красного, черного и белого. Внутри корпуса смартфона прячется многофункциональный стилус S Pen.

66

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP18
GPU-ядер 18
Частота GPU 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3028
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8713
Geekbench 5 (одноядерный)
675
Geekbench 5 (многоядерный)
2001
AnTuTu Benchmark 7
247011
AnTuTu Benchmark 8
349723

Exynos 9810 считается не самым удачным решением из-за плохого баланса между энергоэффективностью и производительностью. Samsung использует несколько собственных ядер, которые уступают конкурирующим процессорам.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2,5
Размер системы из коробки 21 ГБ

Несмотря на среднюю производительность, оптимизированное программное обеспечение One UI 2.0 компенсирует недостаток быстродействия.

77

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:37 ч.
Время просмотра видео
15:23 ч.
Время разговора (3G)
27:03 ч.
82

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 10 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера в Galaxy Note 10 Lite получилась достаточно простой, хотя и умеет приближать объекты. Туда встроен двукратный оптический зум и соответствующая стабилизация. Также есть сверхширокоугольная оптика, но для получения приличных кадров, необходимо обеспечить хорошее освещение.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 10 Lite

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (160 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Зимний солдат 03 марта 2020 20:27
Мне понравился. Лучше чем s10лайт. На камеру пришла обнова. Камера в разы лучше чем у s10лайт, у ноут лайт есть зум и в4к 30фпс есть стабилизация, s в 4 к без стабилизации
+29 Ответить
Наталья 19 февраля 2020 07:42
Я разочарована, так ждала его, но расстроилась. От камеры ожидала большего, селфи вообще не чёткие получаются!
+50 Ответить
Александер 10 апреля 2020 12:59
при хорошем свете,селфи отличные.
+5 Ответить
Екатерина 22 апреля 2020 18:09
Боже! Неужели у кого то ещё плохой отзыв о селфи ! Я думала я одна в этом море величественных хвалеб 32-ух мп. камере , которая снимает как на кирпич 2010 года....
+22 Ответить
Екатерина 22 апреля 2020 18:14
Александер, Знаете, обидно как то когда на Хiaomi Mi 9 , у которой на селфи 20 мп. снимает лучше чем на этот горе- гелакси с 32мп). Жаль вернуть нельзя... ещё раз убедилась, что, бренд это не залог качества.....
+31 Ответить
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