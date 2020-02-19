Камера в Galaxy Note 10 Lite получилась достаточно простой, хотя и умеет приближать объекты. Туда встроен двукратный оптический зум и соответствующая стабилизация. Также есть сверхширокоугольная оптика, но для получения приличных кадров, необходимо обеспечить хорошее освещение.