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Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus
Дисплей
81
Производительность
83
Батарея
87
Камера
89
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий AMOLED дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Встроенный в экран датчик отпечатков реагирует моментально
  • Есть времяпролетный датчик для основной камеры
  • Поддержка быстрой зарядки до 45 Ватт
  • Фронтальная камера снимает в ночном режиме
  • Высокая стоимость
  • Нет вариантов с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти
  • Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
81

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 92.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
794 нит
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 10 Plus
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Аура, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
92.39%

Samsung Galaxy Note 10 Plus – флагманский аппарат с премиальным дизайном. Производитель предлагает 4 варианта раскраски корпуса, и единственный градиентный "Аура" выглядит лучше других. По центру экрана имеется круглое отверстие диаметром 1.5 мм для фронтальной камеры. Рамки вокруг очень тонкие, особенно те, что по бокам.

83

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4522
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10485
Geekbench 5 (одноядерный)
715
Geekbench 5 (многоядерный)
2533
AnTuTu Benchmark 7
341940
AnTuTu Benchmark 8
435624
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 31.6 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:07 ч.
Время просмотра видео
18:50 ч.
Время разговора (3G)
32:32 ч.
89

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/1.6
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
126
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
117

Здесь используется продвинутая основная камера, состоящая из четырех объективов. Она оборудована отличной сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 123 градуса и телеобъективом с 2-кратным приближение, который можно использовать в ночном режиме. Но что еще интереснее, это времяпролетный датчик, предназначенный для определения расстояния до объектов съемки и их габариты.

Помимо оптического стабилизатора, Note 10 Plus получил цифровой Steady Shot. Работая бок о бок, они оба обеспечивают стабильное изображение видео даже во время бега.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE-A (7CA) Cat. 20 2048/150 Мбит/с
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67.6 дБ
Музыка
72.9 дБ
Звонок
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 10 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 10 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда Galaxy Note 10 Plus появится в продаже в России?

- По официальным заявлениям компании Samsung, Galaxy Note 10 Plus можно будет купить с 23 августа. С 8 августа можно оформить предварительный заказ и получить в подарок умные часы Galaxy Watch Active.

Выпустит ли Samsung варианты фаблета с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти?

- Пока нет никаких данных по этому поводу. В официальную розницу в России поступит только один вариант Самсунг Ноут 10+, который имеет накопитель объемом 256 ГБ.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (347 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Кристина 02 июня 2020 14:50
Приобрела данную модель телефона в Самсунг магазине, на месте сразу поставили стекло и чехол. Приехав дамой, стала устанавливать распознавание пальца и к сожалению сразу же на экране высветилось что невозможно установить эту функцию так как стекло которое мне наклеили (кстати оригинал и какое-то модное из всех последних🙄😴🙄😴😬😬по цене 🔥🔥) не возможно считать, в общем нужно его снимать. Либо во мне проблема либо немогу понять почему этот момент компания Самсунг не учла ((( даже звонила в компанию поддержки, толку ноль. Один ответ, перезапустите, зайдите в настройке там подключите, результат ноль((( расстроенная очень 😴😔😔😭😭😭😭😰😰😨😥😥😢😢
+30 Ответить
Игорь 04 сентября 2020 03:59
Я месяц назад взял эту модель в Чехии в Самсунг магазине. Мне наклеили защитное стекло, но датчик отпечатка работал. Там где располагается сам датчик у меня на стекле била дырка😅
+8 Ответить
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