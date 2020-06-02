Тесты камеры от DxOMark

Здесь используется продвинутая основная камера, состоящая из четырех объективов. Она оборудована отличной сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 123 градуса и телеобъективом с 2-кратным приближение, который можно использовать в ночном режиме. Но что еще интереснее, это времяпролетный датчик, предназначенный для определения расстояния до объектов съемки и их габариты.

Помимо оптического стабилизатора, Note 10 Plus получил цифровой Steady Shot. Работая бок о бок, они оба обеспечивают стабильное изображение видео даже во время бега.