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Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20
Дисплей
76
Производительность
91
Батарея
93
Камера
78
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей премиального качества с компактным вырезом для камеры
  • Отличная камера с 3-кратным оптическим зумом
  • Есть многофункциональный стилус S Pen
  • Быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1
  • Превосходный звук благодаря динамикам AKG
  • Отсутствует перископный объектив
  • Не очень мощный адаптер питания в комплекте
  • Стандартная частота обновления 60 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноут 20
76

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Дисплей имеет приличную диагональ, которая не портит впечатления от использования даже одной рукой. Соотношение сторон 20:9 позитивно влияет на комфорт эксплуатации, однако достать большим пальцем к верхней части панели не получится. Сама панель гордится высокой яркостью и насыщенными цветами.

74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 20
Инфо
Высота 161.6 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Бронзовый, Мята, Графит
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.2%

Samsung Galaxy Note 20 имеет оригинальный внешний вид благодаря свежему дизайну задней камеры. Передняя стала заметно меньше по сравнению с предшественником, рамки тоже, хотя разница малозаметная. Датчик отпечатков, встроенный в дисплей, работает без нареканий, а S Pen находится слева от порта подключения зарядки.

91

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11
GPU-ядер 11
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2400 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4944
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12406
Geekbench 5 (одноядерный)
931
Geekbench 5 (многоядерный)
2745
AnTuTu Benchmark 8
515844
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 35 ГБ
93

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Камера снимает достойно несмотря на то, что здесь используется обычный 12-мегапиксельный сенсор. Главным достоинством Galaxy Note 20 является 64-мегапиксельный сенсор, оснащенный 3-кратным оптическим зумом и отличной стабилизацией. С его помощью можно приближать объекты в 30 раз, не теряя при этом качество фотографий. Лазерной автофокусировки нет, но зато имеется фазовый Dual Pixel, который хорошо показал себя на других Galaxy.

94

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.359 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.366 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 20

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (47 голосов)

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