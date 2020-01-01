Камера снимает достойно несмотря на то, что здесь используется обычный 12-мегапиксельный сенсор. Главным достоинством Galaxy Note 20 является 64-мегапиксельный сенсор, оснащенный 3-кратным оптическим зумом и отличной стабилизацией. С его помощью можно приближать объекты в 30 раз, не теряя при этом качество фотографий. Лазерной автофокусировки нет, но зато имеется фазовый Dual Pixel, который хорошо показал себя на других Galaxy.