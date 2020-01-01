Samsung Galaxy Note 20
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей премиального качества с компактным вырезом для камеры
- Отличная камера с 3-кратным оптическим зумом
- Есть многофункциональный стилус S Pen
- Быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1
- Превосходный звук благодаря динамикам AKG
- Отсутствует перископный объектив
- Не очень мощный адаптер питания в комплекте
- Стандартная частота обновления 60 Гц
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дисплей имеет приличную диагональ, которая не портит впечатления от использования даже одной рукой. Соотношение сторон 20:9 позитивно влияет на комфорт эксплуатации, однако достать большим пальцем к верхней части панели не получится. Сама панель гордится высокой яркостью и насыщенными цветами.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Бронзовый, Мята, Графит
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy Note 20 имеет оригинальный внешний вид благодаря свежему дизайну задней камеры. Передняя стала заметно меньше по сравнению с предшественником, рамки тоже, хотя разница малозаметная. Датчик отпечатков, встроенный в дисплей, работает без нареканий, а S Pen находится слева от порта подключения зарядки.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|11
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2400 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|35 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Камера снимает достойно несмотря на то, что здесь используется обычный 12-мегапиксельный сенсор. Главным достоинством Galaxy Note 20 является 64-мегапиксельный сенсор, оснащенный 3-кратным оптическим зумом и отличной стабилизацией. С его помощью можно приближать объекты в 30 раз, не теряя при этом качество фотографий. Лазерной автофокусировки нет, но зато имеется фазовый Dual Pixel, который хорошо показал себя на других Galaxy.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.359 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.366 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
Цены на Samsung Galaxy Note 20
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