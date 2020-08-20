Тесты дисплея

Samsung Galaxy Note20 Ultra получил необычайно качественный дисплей с высокой плотностью пикселей и тонкими рамками, однако главным достоинством является новое стекло Gorilla Glass Victus, которое прочнее и тоньше предшественника. Вырез в дисплее стал заметно компактнее по сравнению с Galaxy Note 10 Plus. Диагональ 6.9-дюймов ощущается как 6.7 дюймов на других смартфонах. Единственным нюансом является поддержка 120 Гц на разрешении не выше FHD+, хотя дисплей имеет разрешение QHD+.