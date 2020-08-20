Samsung Galaxy Note 20 Ultra
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей, защищенный новым стеклом Gorilla Glass Victus
- Отличная 108-мегапиксельная камера с 50-кратным гибридным зумом
- Большой объем встроенного накопителя
- Высококачественный стереозвук от AKG и программная фишка Dolby Atmos
- Быстрая беспроводная зарядка
- Относительно слабое по мощности зарядное устройство в комплекте
- Процессор Exynos 990 имеет некоторые проблемы с быстродействием и энергоэффективностью
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|496 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|91.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy Note20 Ultra получил необычайно качественный дисплей с высокой плотностью пикселей и тонкими рамками, однако главным достоинством является новое стекло Gorilla Glass Victus, которое прочнее и тоньше предшественника. Вырез в дисплее стал заметно компактнее по сравнению с Galaxy Note 10 Plus. Диагональ 6.9-дюймов ощущается как 6.7 дюймов на других смартфонах. Единственным нюансом является поддержка 120 Гц на разрешении не выше FHD+, хотя дисплей имеет разрешение QHD+.
Дизайн и корпус
|Высота
|164.8 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Бронзовый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (M5 Mongoose), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex A75), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|11
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Exynos 990 уступает в плане производительности своим конкурентам, но игры работают отлично. 8 ГБ оперативной памяти достаточно – никаких проблем в многозадачном режиме не возникает.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|34.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (43% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера получила 50-кратный гибридный зум, который отлично приближает объекты, не ухудшая при этом качество изображения. Главный 108-мегапиксельный сенсор гордится наличием оптической стабилизации, обычного фазового и лазерного автофокуса, что дает превосходный эффект во время съемки фото и видео.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.319 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.557 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
Цены на Samsung Galaxy Note 20 Ultra
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