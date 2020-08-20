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Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Дисплей
97
Производительность
91
Батарея
85
Камера
92
Итоговая оценка
91
Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей, защищенный новым стеклом Gorilla Glass Victus
  • Отличная 108-мегапиксельная камера с 50-кратным гибридным зумом
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Высококачественный стереозвук от AKG и программная фишка Dolby Atmos
  • Быстрая беспроводная зарядка
  • Относительно слабое по мощности зарядное устройство в комплекте
  • Процессор Exynos 990 имеет некоторые проблемы с быстродействием и энергоэффективностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра
97

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 496 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
1004 нит

Samsung Galaxy Note20 Ultra получил необычайно качественный дисплей с высокой плотностью пикселей и тонкими рамками, однако главным достоинством является новое стекло Gorilla Glass Victus, которое прочнее и тоньше предшественника. Вырез в дисплее стал заметно компактнее по сравнению с Galaxy Note 10 Plus. Диагональ 6.9-дюймов ощущается как 6.7 дюймов на других смартфонах. Единственным нюансом является поддержка 120 Гц на разрешении не выше FHD+, хотя дисплей имеет разрешение QHD+.

89

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Инфо
Высота 164.8 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Бронзовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
91.7%
91

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (M5 Mongoose), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex A75), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11
GPU-ядер 11
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4704
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12319
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Geekbench 5 (многоядерный)
2798
AnTuTu Benchmark 8
509964

Процессор Exynos 990 уступает в плане производительности своим конкурентам, но игры работают отлично. 8 ГБ оперативной памяти достаточно – никаких проблем в многозадачном режиме не возникает.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 34.7 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (43% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:20 ч.
Время просмотра видео
17:21 ч.
Время разговора (3G)
23:55 ч.
92

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 20 Ultra
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
130
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
121

Камера получила 50-кратный гибридный зум, который отлично приближает объекты, не ухудшая при этом качество изображения. Главный 108-мегапиксельный сенсор гордится наличием оптической стабилизации, обычного фазового и лазерного автофокуса, что дает превосходный эффект во время съемки фото и видео.

95

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Да
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.319 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.557 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 20 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (79 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

ali 09 октября 2020 09:24
купил в сентябре, телефон просто супер👍
+1 Ответить
Лана 20 августа 2020 11:19
Купила вчера, понравился очень. не пробовала ещё, очень большой надо привыкнуть.
+40 Ответить
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