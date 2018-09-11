Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 9 и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

В качестве платформы использовался Galaxy S9 Plus. Таким образом, новый фаблет серии Galaxy Note разработан на базе процессора Exynos 9810, который комплектуется видеоядром Mali G71-MP18. В AnTuTu такое сочетание позволяет набрать 249 276 баллов.

Технические характеристики Самсунг Галакси Ноут 9, такие как, оперативная память и встроенная изменились в лучшую сторону.Теперь самая дешевая конфигурация имеет на борту 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а самая дорогая — 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Судя по отзывам, благодаря новой системе охлаждения телефон меньше греется. Как показала разборка, внутри оказалась более крупная трубка, а в качестве жидкости охлаждения используется обычная вода.