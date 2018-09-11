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Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9
Дисплей
75
Производительность
65
Батарея
79
Камера
76
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Несравнимый 6.4-дюймовый экран с 3D-стеклом
  • Многообещающие улучшения камеры
  • Огромный аккумулятор
  • 128 ГБ в минимальной конфигурации
  • Есть NFC
  • Присутствует быстрая и беспроводная зарядка
  • Нет возможности записи HDR-видео
  • Незначительные изменения в дизайне
  • Гибридный слот для SIM

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноут 9
75

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 514 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.32%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
657 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 9
Инфо
Высота 161.9 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.32%
65

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP18
GPU-ядер 18
Частота GPU 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3849
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8928
Geekbench 5 (одноядерный)
542
Geekbench 5 (многоядерный)
2186
AnTuTu Benchmark 7
245621
AnTuTu Benchmark 8
334072

В качестве платформы использовался Galaxy S9 Plus. Таким образом, новый фаблет серии Galaxy Note разработан на базе процессора Exynos 9810, который комплектуется видеоядром Mali G71-MP18. В AnTuTu такое сочетание позволяет набрать 249 276 баллов.

Технические характеристики Самсунг Галакси Ноут 9, такие как, оперативная память и встроенная изменились в лучшую сторону.Теперь самая дешевая конфигурация имеет на борту 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а самая дорогая — 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Судя по отзывам, благодаря новой системе охлаждения телефон меньше греется. Как показала разборка, внутри оказалась более крупная трубка, а в качестве жидкости охлаждения используется обычная вода.

Рейтинг AnTuTu 8 - 108 место
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 19 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:36 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Время разговора (3G)
28:13 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
107
Качества видео
94
Итоговая оценка камеры
103
84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
88

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.381 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.509 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 9

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какие цвета появятся в России у официальных ритейлеров?

- Samsung собирается продавать только три варианта раскраски Галакси Ноут 9: синий, медный и черный.

Быстрее ли Samsung Note 9, чем iPhone X?

- По бенчмаркам iPhone X нет равных, однако в реальных условиях эксплуатации вы можете и не заметить разницу в производительности. Сравнения показали, что Айфон выигрывает только в запуске некоторых тяжелых приложений.

Есть ли версия на 256 ГБ встроенной памяти?

- Компания выпустила только две конфигурации: 128 и 512 ГБ памяти, среднего варианта нет.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (220 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

BALTIKA7 09 апреля 2020 09:37
Музыка КАКАЯ? ЦАП, программная? 🤔
+2 Ответить
Александр 02 ноября 2019 09:00
Просто самый идеальный телефон вместе взятых. Даже учитывая то что уже существует Note 10, я до сих пор тащусь от своего флагмана! Камера улёт, и может даже обогнать нынешние Сяомиские "48" мп. Хорошо что есть съёмка в 4К, и в 60fps, для путешествий самое то! Брать внутреннее железо, оно очень замечательное и по сей день, по крайней мере ни одна игрушка еще не тормозила ниже 50fps. А по тяжелым прогам можно не переживать, телефон будет работать с ними как часы. Автономность даже если стоит 4000 мАч батареи хватает на 2 с половиной дня, а при усердном использовании и на один день но понятно и почему, не осуждаю. Стилус главная фишка Note, но не понравилась функция, что после 30 минут использования стилус словно "садится" но это мелочи учитывая что на 30 минут стилуса хватит ра использовании, а потом обратно в гнездо. Приведу к итогу, что за эти деньги мы получаем отличный Флагман с множеством функций. Такого вы никогда в своей жизни не увидите в китайский пародиях (Xiаomi, Huiwei, Honor и т.д.). Камера тут бомбезная, но не обгоняет новые фотоаппараты! Съемка видео здесь отличная и подойдёт для бурной съёмки различных событий. С игрульками телефон знатно дружит и поиграть в очередные новинки не составит проблем. Для важных конференций на работе (в моем случае) записывать важные детали с помощью стилуса куда удобнее, чем доставать ручку и мазать блокнот. В общем телефон всем рекомендую кому нужна альтернатива Пк за хорошую сумму
+2 Ответить
ANDREJS GUSEVS 27 апреля 2019 23:03
Note 9 имеет стерео динамики !
+5 Ответить
Василий 31 марта 2019 12:31
Аппарат не из дешёвых, но он того стоит. Мне по работе часто надо делать всевозможные заметки, раньше приходилось записывать в блокнот ручкой, либо в приложение Note, набирать текст. А сейчас, смарт - стилус и прямо с экрана блокировки, и напоминалка не даст забыть о том, что нацарапал, лепота! Ну а об остальных ништяках долго рассказывать, да и зачем!? Каждому своё!!!
+2 Ответить
Alexey Li 02 января 2019 04:04
Нищеброды что не могут позволить себе Note 9 вечно ищут мелкие минусы... нет Fm радио ?! А оно надо то? 21 век на дворе и я слушаю онлайне радио , а фм радио это прошлое как и nokia 3310 , читать комментарий нищебродов которые обсирает Note 9 смешно... вы черти им же даже не пользовались и пишите гневные комментарии из зависти и потому что не можете себе его позволить... а меня Note 9 устраивает!!
-7 Ответить
Гость Елена 27 декабря 2018 22:19
Как игрушка смарт ,все прекрасно. Забыла ,что корпус может греться. Но как в той песне, ну а этого не может никак, нет автодозвона и не нашла, как голосом сделать вызов. Не солидно получилось за 1000 евро
0 Ответить
Ленa 13 октября 2018 10:01
Отличный телефон. Мне нравится линейка note. До этого были note 3 и 3 года пользования. note 8 и 4 месяца пользования.Теперь note 9. Пользуюсь 2й месяц. Взяла 1 сентября. На старте продаж. Звук. Теперь он стерео. S-pen отдаленное пользование. Камера, класс. В полной темноте снимает шикарно. Видео, очень качественное. Экран очень сочный. Быстрый телефон. Цвет , взяла фиолет. Прекрасный цвет. В зависимости попадания на него света, он меняет цвет. То, он розовым становится, но не навязчиво розовым. А приятным. То, вообще металлическим. Батарея(чуть не забыла):-), ее хватает до 10часов в режиме мобильного интернета. А вай фае ещё долше. Почти на 14 часов. Конечно-же я не жалею, что он у меня теперь есть.
+14 Ответить
Евгений 16 сентября 2018 02:40
Хороший телефон. Автономность, быстрота работы, стилус, экран. Мне нравится, не жалею что приобрел нот 9.
+21 Ответить
Ермек 11 сентября 2018 19:55
А что не могли 5G связь интернет сделать? и стилус внешний надо было сделать! и аккумулятор сделать большим за счет место стилуса! и аккумулятор легко вынимался как магазин пистолета это упростило бы замены аккумулятора, не могли это сделать! Я же писал вам о недостатках и новшества на счет аккумулятора и стилуса
-47 Ответить
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