Чем лучше защитить экран Samsung Galaxy S10?

- Новые флагманы S-серии получили ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, встроенные в дисплей. Они могут некорректно работать, если на экране наклеено стекло. По этой причине Samsung комплектует каждую модель защитной пленкой. Она достаточно тонкая, чтобы не мешать работе датчика, однако минус в плохой защите от ударов (только от царапин). Некоторые производители стекол заявляют, что их стекла на дисплей полностью совместимы, однако иногда пользователи жалуются даже на заводскую пленку.

Можно ли заменить аккумулятор самостоятельно?

- Самсунг С10 полностью защищен от воды по стандарту IP68, а это подразумевает проклейку корпуса специальным клеем, чтобы обеспечить герметичность. Это означает, что разобрать смартфон у себя дома не получится. Вам придется обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.

Идут ли в комплекте наушники и быстрая заряда?

- Комплектация этого гаджета очень хорошая. С ним в коробке идут и наушники и быстрая заряда Adaptive Fast Charge.

Будет ли работать версия со Snapdragon в России?

- Галакси С10 на базе процессора Snapdragon, если он не заблокирован под какого-нибудь оператора мобильной связи, будет работать в России. Данная модель поддерживает все необходимые частоты LTE. Единственный нюанс касается Samsung Pay — неизвестно, сможет ли он работать с российскими банками.