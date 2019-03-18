Samsung Galaxy S10
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED экран с большой плотностью пикселей
- Много памяти в стандартной комплектации
- Одна из лучших камер
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Фронтальная камера снимает 4K, используя оптическую стабилизацию
- Поддерживает реверсивную беспроводную зарядку
- Высокая цена
- Нет сканера радужки
- Голосовой помощник не понимает русского языка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|551 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.08%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
- Экран Samsung Galaxy S10 обладает великолепным динамическим диапазоном, рекордно высокой яркостью и достойной цветопередачей.
- Отлично реагирует на касания пальца, благодаря специальной системе случайных нажатий практически не бывает.
- Дисплей безопасный для глаз благодаря умному фильтру синего излучения.
- Отверстие в экране S10 может отвлекать, особенно в полноэкранном режиме. Однако, интерфейс One UI позволяет скрыть фронтальную камеру.
- Несимметричные рамки.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|Ширина
|70.4 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
- Один из самых красивых смартфонов, который имеет изогнутые панели спереди и сзади.
- Корпус Samsung S10 характеризуется превосходным качеством сборки, несмотря на достаточно хрупкие стеклянные панели.
- Рекордное соотношение экрана к корпусу делает смартфон более компактным, чем большинство конкурентов.
- Очень качественное олеофобное покрытие, которое обеспечивает приятное скольжение пальцев.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
- Имея на борту топовый процессор Exynos 9820, Самсунг S10 справится с любой требовательной к производительности задачей, и вас не расстроит скорость ее выполнения.
- Помимо хорошей начинки, смартфон получил ряд технологий, которые оптимизируют быстродействие с помощью искусственного интеллекта. Они также задействованы для улучшения производительности в играх.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|9.5 ГБ
- Операционная система Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI работает соответствующее – никаких проблем нет, а Samsung регулярно выпускает обновления с исправлениями ошибок.
- One UI гордится большим набором настроек и эргономичностью.
- Производитель предустановил много приложений от сторонних разработчиков, но их можно отключить.
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
- Автономность Galaxy S10 достойная, и во многом благодаря аккумулятору на 3400 мАч и искусственному интеллекту, который оптимизирует потребление энергии.
- Здесь имеется возможность обратной беспроводной зарядки PowerShare. Она предназначена для передачи заряда беспроводным путем другим устройствам с поддержкой этой технологии.
- Время быстрой зарядки Samsung S10 далека от рекордной – конкуренты заряжаются заметно быстрее.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
- Тройная основная камера Galaxy S10 гордится сверхширокоугольными линзами с большим углом охвата и двукратным оптическим приближением.
- Фронтальная камера смартфона научена создавать портретные фотографии, и по необходимости они тоже могут быть широкоугольными.
- Сзади имеется мощная светодиодная вспышка, а спереди – настраиваемая экранная.
- Ночной режим на Galaxy S10 сильно помогает в съемке в условиях слабого освещения.
- Оптическая стабилизация проявляется себя только с положительной стороны как в режиме фотографирования, так и съемки видео.
- Алгоритмы постобработки не всегда справляются хорошо. Например, на портретных селфи видно плохое распознавание границ.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
- Стереодинамики настраивались ребятами из AKG, поэтому выдают чистое звучание.
- Samsung Galaxy S10 оборудован 3.5 мм аудиоразъемом, который отсутствует практических на всех премиальных смартфонах.
- В комплекте идут неплохие наушники от AKG.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.59 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy S10
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем лучше защитить экран Samsung Galaxy S10?
- Новые флагманы S-серии получили ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, встроенные в дисплей. Они могут некорректно работать, если на экране наклеено стекло. По этой причине Samsung комплектует каждую модель защитной пленкой. Она достаточно тонкая, чтобы не мешать работе датчика, однако минус в плохой защите от ударов (только от царапин). Некоторые производители стекол заявляют, что их стекла на дисплей полностью совместимы, однако иногда пользователи жалуются даже на заводскую пленку.
Можно ли заменить аккумулятор самостоятельно?
- Самсунг С10 полностью защищен от воды по стандарту IP68, а это подразумевает проклейку корпуса специальным клеем, чтобы обеспечить герметичность. Это означает, что разобрать смартфон у себя дома не получится. Вам придется обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.
Идут ли в комплекте наушники и быстрая заряда?
- Комплектация этого гаджета очень хорошая. С ним в коробке идут и наушники и быстрая заряда Adaptive Fast Charge.
Будет ли работать версия со Snapdragon в России?
- Галакси С10 на базе процессора Snapdragon, если он не заблокирован под какого-нибудь оператора мобильной связи, будет работать в России. Данная модель поддерживает все необходимые частоты LTE. Единственный нюанс касается Samsung Pay — неизвестно, сможет ли он работать с российскими банками.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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