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Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10
Дисплей
82
Производительность
74
Батарея
70
Камера
84
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED экран с большой плотностью пикселей
  • Много памяти в стандартной комплектации
  • Одна из лучших камер
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Фронтальная камера снимает 4K, используя оптическую стабилизацию
  • Поддерживает реверсивную беспроводную зарядку
  • Высокая цена
  • Нет сканера радужки
  • Голосовой помощник не понимает русского языка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси S10
82

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
809 нит
  • Экран Samsung Galaxy S10 обладает великолепным динамическим диапазоном, рекордно высокой яркостью и достойной цветопередачей.
  • Отлично реагирует на касания пальца, благодаря специальной системе случайных нажатий практически не бывает.
  • Дисплей безопасный для глаз благодаря умному фильтру синего излучения.
  • Отверстие в экране S10 может отвлекать, особенно в полноэкранном режиме. Однако, интерфейс One UI позволяет скрыть фронтальную камеру.
  • Несимметричные рамки.
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S10
Инфо
Высота 149.9 мм
Ширина 70.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 157 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.08%
  • Один из самых красивых смартфонов, который имеет изогнутые панели спереди и сзади.
  • Корпус Samsung S10 характеризуется превосходным качеством сборки, несмотря на достаточно хрупкие стеклянные панели.
  • Рекордное соотношение экрана к корпусу делает смартфон более компактным, чем большинство конкурентов.
  • Очень качественное олеофобное покрытие, которое обеспечивает приятное скольжение пальцев.
74

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси S10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3559
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10596
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Geekbench 5 (многоядерный)
2041
AnTuTu Benchmark 7
316848
AnTuTu Benchmark 8
392632
  • Имея на борту топовый процессор Exynos 9820, Самсунг S10 справится с любой требовательной к производительности задачей, и вас не расстроит скорость ее выполнения.
  • Помимо хорошей начинки, смартфон получил ряд технологий, которые оптимизируют быстродействие с помощью искусственного интеллекта. Они также задействованы для улучшения производительности в играх.
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 9.5 ГБ
  • Операционная система Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI работает соответствующее – никаких проблем нет, а Samsung регулярно выпускает обновления с исправлениями ошибок.
  • One UI гордится большим набором настроек и эргономичностью.
  • Производитель предустановил много приложений от сторонних разработчиков, но их можно отключить.
70

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:10 ч.
Время просмотра видео
12:56 ч.
Время разговора (3G)
21:19 ч.
  • Автономность Galaxy S10 достойная, и во многом благодаря аккумулятору на 3400 мАч и искусственному интеллекту, который оптимизирует потребление энергии.
  • Здесь имеется возможность обратной беспроводной зарядки PowerShare. Она предназначена для передачи заряда беспроводным путем другим устройствам с поддержкой этой технологии.
  • Время быстрой зарядки Samsung S10 далека от рекордной – конкуренты заряжаются заметно быстрее.
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
114
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
109
  • Тройная основная камера Galaxy S10 гордится сверхширокоугольными линзами с большим углом охвата и двукратным оптическим приближением.
  • Фронтальная камера смартфона научена создавать портретные фотографии, и по необходимости они тоже могут быть широкоугольными.
  • Сзади имеется мощная светодиодная вспышка, а спереди – настраиваемая экранная.
  • Ночной режим на Galaxy S10 сильно помогает в съемке в условиях слабого освещения.
  • Оптическая стабилизация проявляется себя только с положительной стороны как в режиме фотографирования, так и съемки видео.
  • Алгоритмы постобработки не всегда справляются хорошо. Например, на портретных селфи видно плохое распознавание границ.
91

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
81.8 дБ
Музыка
74.2 дБ
Звонок
84.8 дБ
  • Стереодинамики настраивались ребятами из AKG, поэтому выдают чистое звучание.
  • Samsung Galaxy S10 оборудован 3.5 мм аудиоразъемом, который отсутствует практических на всех премиальных смартфонах.
  • В комплекте идут неплохие наушники от AKG.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S10

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем лучше защитить экран Samsung Galaxy S10?

- Новые флагманы S-серии получили ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, встроенные в дисплей. Они могут некорректно работать, если на экране наклеено стекло. По этой причине Samsung комплектует каждую модель защитной пленкой. Она достаточно тонкая, чтобы не мешать работе датчика, однако минус в плохой защите от ударов (только от царапин). Некоторые производители стекол заявляют, что их стекла на дисплей полностью совместимы, однако иногда пользователи жалуются даже на заводскую пленку.

Можно ли заменить аккумулятор самостоятельно?

- Самсунг С10 полностью защищен от воды по стандарту IP68, а это подразумевает проклейку корпуса специальным клеем, чтобы обеспечить герметичность. Это означает, что разобрать смартфон у себя дома не получится. Вам придется обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.

Идут ли в комплекте наушники и быстрая заряда?

- Комплектация этого гаджета очень хорошая. С ним в коробке идут и наушники и быстрая заряда Adaptive Fast Charge.

Будет ли работать версия со Snapdragon в России?

- Галакси С10 на базе процессора Snapdragon, если он не заблокирован под какого-нибудь оператора мобильной связи, будет работать в России. Данная модель поддерживает все необходимые частоты LTE. Единственный нюанс касается Samsung Pay — неизвестно, сможет ли он работать с российскими банками.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (636 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (10)

Макпал 14 января 2020 17:15
Очень удобный и качественно сделанный телефон. Уже раз 7 роняла и не сломался 😉
+26 Ответить
Иван 08 января 2020 07:34
Фуфло все это 8990. Он стоит то 59000 до 75000
+29 Ответить
черкашин дима 06 декабря 2019 10:00
очень хороший телефон особо нравится эфект размытия на видио
+5 Ответить
Андрей 27 ноября 2019 10:07
В характеристиках заявлено 3 камеры. 16 и две по 12, однако при тестировании An tu tu выдаёт только две по 12.
+18 Ответить
Анжела 07 июня 2019 21:50
Купила в июне 19. Своих 65000 не стоит. Разочарование. Ворд и ексель работает при покупки приложений, ребят Вы серьёзно.за эту сумму уж можно было это сделать как подарок. Экран,если не сузить панель с буквами, то рука постоянно задевает , и тратишь время для коррекции записи. Чёткий и яркий экран это +. Не водонепроницаемый , жаль , есть модели ниже классом но имеют эту функцию. Фото с авто настройками -не угадаешь. Или не чётко или наоборот. Заметила такую вещь , яркие цвета или фон на котором делают фото, то фото получается чёткими и яркими . Если же на том же месте повернуть камеру в более монотонную среду, то фото не чёткое.
+27 Ответить
Юрий 29 мая 2019 18:57
Выбирал себе норм камерофон. Остановился на S10 только из-за жирной скидки, которую мне сделали по знакомству. По итогу, доволен экраном и камерой. Крайне недоволен емкостью аккумулятора!!! 3400 для такого телефона - невероятно мало!!! Столкнулся с проблемой - урезает звук медиа в наушниках. Не знаю, как это решить. На улице, в шумном месте нихрена вообще не слышно. В инженерное меню не зайти, стандартные андроид коды не работают. в общем, если учитывать его космическую цену, то телефон этот полнейшее говно!
+3 Ответить
Юрий, Израиль.. 02 мая 2019 10:41
Мне всё нравиться, очень понятное объяснение, классный телефон, советую..
0 Ответить
Максим Манжела 20 марта 2019 21:03
Отличный обзор!
+40 Ответить
Анатолий 19 марта 2019 03:43
Я заказал предзаказ ,до сих пор тишина. Так хотел...
-2 Ответить
Юзер 18 марта 2019 19:15
Всем привет. Пользуюсь Galaxy S10 уже 2 недели. Понравились дисплей и камеры, причем все 3 снимают отлично. Телефон очень шустрый, на глаз заметно быстрее iPhone XS. Батарейка правда быстро тает, еле на день хватает. При длительных полетах спасает повер-банк. В итоге ставлю ему 8.5 из 10.
+80 Ответить
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