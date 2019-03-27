Samsung Galaxy S10e
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный экран с поддержкой HDR10+
- Продвинутая камера с двойной апертурой
- Одна из лучших фронталок— записывает 4K-видео
- Компактный безрамочный дизайн
- Обратная беспроводная зарядка
- Наушники AKG в комплекте
- Нет оптического зума
- Средняя автономность
- Гибридный слот для SIM-карт
- Сканер отпечатков находится на боковой грани
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S10e является уменьшенной копией Galaxy S10, у которого хоть и плоский экран, но такой же яркий и контрастный. Цветопередача тоже на достойном уровне, однако передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5, а не 6. Оно тоже очень прочное и стойкое к царапинам, однако последнее поколение значительно лучше.
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|Ширина
|69.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
Основная камера смартфона способна делать впечатляющие 12-мегапиксельные снимки благодаря оптическому стабилизатору. Главным ее достоинством является сверхширокоугольная оптика с охватом в 127 градусов, однако она может искажать углы фотографии.
Передняя камера получила один 10-мегапиксельный сенсор и возможность снимать 4K-видео, и наличие аппаратного автофокуса позитивно влияет на съемку. Светодиодной вспышки спереди нет, но экранная является неплохой альтернативой.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy S10e
FAQ - Ответы на частые вопросы
Насколько быстро заряжается Samsung Galaxy S10e?
- Процесс зарядки с 0% до 100 % занимает около 50 минут. Его можно ускорить, если выключить устройство.
Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?
- Датчик отпечатков встроен в кнопку питания, которая расположена на правой боковой грани. Большой палец находится как раз таки над ней, поэтому пользоваться определенно удобно.
Выпустит ли Samsung модель Galaxy S10e с 256 ГБ памяти?
- Пока производитель официально продает версию смартфона с 128 ГБ встроенной памяти, но в будущем он может предложить вдвое больше объем ПЗУ.
В чем основные отличия от Galaxy S10?
- Главное отличие состоит в габаритах: Самсунг С 10е получил меньший дисплей. Еще у него двойная камера, а не тройная, боковой сканер отпечатков пальцев, а не встроенный в экран. Младшая модель также доступна в четырех вариантах раскраски, а S10 — в трех.
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