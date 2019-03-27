Насколько быстро заряжается Samsung Galaxy S10e?

- Процесс зарядки с 0% до 100 % занимает около 50 минут. Его можно ускорить, если выключить устройство.

Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?

- Датчик отпечатков встроен в кнопку питания, которая расположена на правой боковой грани. Большой палец находится как раз таки над ней, поэтому пользоваться определенно удобно.

Выпустит ли Samsung модель Galaxy S10e с 256 ГБ памяти?

- Пока производитель официально продает версию смартфона с 128 ГБ встроенной памяти, но в будущем он может предложить вдвое больше объем ПЗУ.

В чем основные отличия от Galaxy S10?

- Главное отличие состоит в габаритах: Самсунг С 10е получил меньший дисплей. Еще у него двойная камера, а не тройная, боковой сканер отпечатков пальцев, а не встроенный в экран. Младшая модель также доступна в четырех вариантах раскраски, а S10 — в трех.