Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy S10e: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e
Дисплей
74
Производительность
76
Батарея
71
Камера
77
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный экран с поддержкой HDR10+
  • Продвинутая камера с двойной апертурой
  • Одна из лучших фронталок— записывает 4K-видео
  • Компактный безрамочный дизайн
  • Обратная беспроводная зарядка
  • Наушники AKG в комплекте
  • Нет оптического зума
  • Средняя автономность
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Сканер отпечатков находится на боковой грани

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси S10е
74

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
706 нит

Samsung Galaxy S10e является уменьшенной копией Galaxy S10, у которого хоть и плоский экран, но такой же яркий и контрастный. Цветопередача тоже на достойном уровне, однако передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5, а не 6. Оно тоже очень прочное и стойкое к царапинам, однако последнее поколение значительно лучше.

79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S10e
Инфо
Высота 142.2 мм
Ширина 69.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
76

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси S10е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4570
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10275
Geekbench 5 (одноядерный)
741
Geekbench 5 (многоядерный)
1908
AnTuTu Benchmark 7
335468
AnTuTu Benchmark 8
385369
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 20.2 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
Время просмотра видео
15:16 ч.
Время разговора (3G)
20:42 ч.
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S10e
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Основная камера смартфона способна делать впечатляющие 12-мегапиксельные снимки благодаря оптическому стабилизатору. Главным ее достоинством является сверхширокоугольная оптика с охватом в 127 градусов, однако она может искажать углы фотографии.

Передняя камера получила один 10-мегапиксельный сенсор и возможность снимать 4K-видео, и наличие аппаратного автофокуса позитивно влияет на съемку. Светодиодной вспышки спереди нет, но экранная является неплохой альтернативой.

91

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S10e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S10e

FAQ - Ответы на частые вопросы

Насколько быстро заряжается Samsung Galaxy S10e?

- Процесс зарядки с 0% до 100 % занимает около 50 минут. Его можно ускорить, если выключить устройство.

Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?

- Датчик отпечатков встроен в кнопку питания, которая расположена на правой боковой грани. Большой палец находится как раз таки над ней, поэтому пользоваться определенно удобно.

Выпустит ли Samsung модель Galaxy S10e с 256 ГБ памяти?

- Пока производитель официально продает версию смартфона с 128 ГБ встроенной памяти, но в будущем он может предложить вдвое больше объем ПЗУ.

В чем основные отличия от Galaxy S10?

- Главное отличие состоит в габаритах: Самсунг С 10е получил меньший дисплей. Еще у него двойная камера, а не тройная, боковой сканер отпечатков пальцев, а не встроенный в экран. Младшая модель также доступна в четырех вариантах раскраски, а S10 — в трех.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (522 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (13)

Ярослава 12 сентября 2020 13:23
Пользуюсь 1 год. Плюсы однозначно: 1) Можно работать с документами(скан под рукой) 2)Стерео звук(хорошие наушники) 3)Яркий экран. 4)Память. 5)Шустрый. Недостатки самсунгов: Ловит сеть хуже других! Именно этой модели: 1)Стекло, скользкий-замена зад.стенки от 3.500 до 6.500. Я на 2-й неделе разбила(берите сразу чехол книжку)Но даже она не поможет, если вы будете ставить на зарядку и уроните. 2)Батарея быстро садится, еле закрыла глаза на это из за яркости и шустрости нета.
+1 Ответить
Dmitriy 01 марта 2020 23:21
Телефон просто бомба-ракета!Не жалею потраченных денег.
+15 Ответить
Ирина 11 декабря 2019 13:43
Телефон норм, удобный в руке, удобно что отпечаток на кнопке сбоку, работает отлично, одна беда с интернетом, это не возможно..
+248 Ответить
Ник 26 ноября 2019 17:38
Телефон на сам деле отличный, люди жалуются на автономность, так для начала настройте его нормально, у меня спокойно хватает на сутки и более
+40 Ответить
Вам 04 января 2020 12:33
Только снял с зарядки 10 мин работы минус 4% зарядки. 1 работы 83% остаток. Тел 10 дней
+33 Ответить
Андрей 13 ноября 2019 19:43
Смартфон отличный камера скорость. только один минус слабая батарея
+18 Ответить
Натали 24 октября 2019 13:45
Тел супер во всем, один минус маленькая батарея
+7 Ответить
Ustas 04 октября 2019 16:13
Дерьмовый телефончик этот s10е. Больше корейцев брать не буду. Неудобный вообще. Живет какой-то самостоятельной жизнью: то сам включится, то не выключается. Кнопку с сенсором и одновременно с другими функциями только полный идиот мог так придумать. Постоянно случайно ее нажимаешь, а потом после 5 нажатий ждешь, когда он соизволит разрешить тебе снова ввести ПИН или нажать пальцем. Сенсор - полное г*вно. Флэшку, которую пытался присоединить, не читает. О скорости работы лучше умолчать, одни маты. Вот такой телефончик, мать его....
+1 Ответить
Makc 19 февраля 2020 05:18
ПохОду дружок ты подделку купил,лучше самсунга ещё телефон не придумали
+16 Ответить
Витас 22 февраля 2020 12:28
Ты брат наверно чистого китайца взял в место корейца!
+4 Ответить
andrey 02 июля 2019 00:52
Автономность работы батареи просто поражает если честно. За такие деньги и такая слабая батарея, я в шоке.
+13 Ответить
Станислав 11 июня 2019 19:21
Телефон просто космос, не пожалеете ни разу, апсолютно во всем топ
+17 Ответить
Алексей 01 июня 2019 13:50
Телефон огонь. Сначало хотел хр, но после сравнения и ощущении решил купить s10eи не разочаровался.
+14 Ответить
Александра 21 мая 2019 08:56
Телефон супер)))очень нравится,очень удобно ,что отпечаток пальца сбоку)))камера огонь)))ваще просто отличный самс))))
+9 Ответить
Tamilla 27 апреля 2019 09:21
Телефон красивый, удобный , не большой. Отличная камера. Минус не меняется мелодия звонка , не знаю если мне так повезло , или это общая черта телефона
-15 Ответить
Вадим 02 ноября 2019 06:20
МЕЛОДИИ МОЖНО МЕНЯТЬ НУЖНО ВОЙТИ В НАСТРОЙКИ И НАЖАТЬ НА ИЗМЕНИТЬ
+24 Ответить
Александр 27 марта 2019 06:24
Удобный, не лопата. Сканер намного удобней чем сзади и на лицевой поверхности. Пользуюсь с 3 марта проблем не было. Перешёл с S7, не сказать что чем то отличается от него. Снимает лучше да и удобней. Да и еще....звук отличный что в ушах, да и сам фон играет громко и качественно. Колонка (мини) от самсунга играет тише.
-395 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях