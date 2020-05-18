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Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20
Дисплей
97
Производительность
86
Батарея
74
Камера
82
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Быстрая оперативная память LPDDR5
  • Частота обновления экрана 120 Гц
  • Есть 3-кратный зум без потерь качества
  • Отличные стереодинамики
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников
  • Отсутствует времяпролетный датчик
  • 120 Гц работает при разрешении не выше FHD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20
97

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
800 нит
87

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S20
Инфо
Высота 151.7 мм
Ширина 69.1 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.5%

Samsung Galaxy S20 является самым компактным смартфоном серии 2020 года. В плане дизайна он практически не отличается от других моделей: рамки тонкие, посередине находится отверстие для фронтальной камеры, а сзади только основная камера, выделенная черным цветом. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, и работает он шустро.

86

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11
GPU-ядер 11
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
930
Geekbench 5 (многоядерный)
2731
AnTuTu Benchmark 8
512952
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,5
Размер системы из коробки 20 ГБ
74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
Время просмотра видео
12:01 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.

В небольшой, по современным рамкам, корпус поместился аккумулятор на 4000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, что не очень много по сравнению с конкурентами. Телефон спокойно выдерживает сутки без подзарядки. Он также умеет заряжаться беспроводным путем.

82

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 1.1x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Камера получилась достойной, поскольку имеет практически весь необходимый функционал. Она обзавелась сверхширокоугольной оптикой с углом охвата 120 градусов, и это стандартный показатель. Такие снимки страдают повышенным количеством шумов в пасмурную погоду, но не критично. Гибридный 3-кратный зум доставляет больше всего удовольствия, поскольку можно сделать действительно хороший кадр.

95

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Да
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S20

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (267 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Sobulex 01 августа 2020 14:55
Для меня самый лучший тел 2020 брал за 48тыс руб со скидкой, Шустрый тел, классная камера, i68, быстрая зарядка, обратная, все что есть! Телефоны Самсунг всегда качественные. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ у Самсунгов всегда выше! И качество тоже. У меня до сих пор живы s7, s10e, часто погружаю в воду. Даже у Huawei p30, Oppo Find x2 нет водозащиты, который 2 раза дороже.
+5 Ответить
Посетитель 18 мая 2020 23:00
Как всегда в эрэфию завозят на продажу модели второго сорта. Ну ладно нет в этой "звонилке" 5G. Но аккумулятор в моделях для цивилизованного мира стоИт на 5000 "махов", в то время как в моделях для эрэфии - всего 4000. В моделях для цивилизованного мира оперативка составляет 16 Гб., в то время как для эрэфии максимум 12. В моделях для цивилизованных стран установлен беспроблемный процессор Snap Dragon - шустрый, не бесящий своими глюками, в то время как в аппаратах для эрэфии стоит &*#&*.
+46 Ответить
вал 26 июня 2020 19:40
Бред, купил себе во франции этот тел, все те же характеристики, что и в российской версии...
+60 Ответить
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