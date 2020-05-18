Тесты автономности

В небольшой, по современным рамкам, корпус поместился аккумулятор на 4000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, что не очень много по сравнению с конкурентами. Телефон спокойно выдерживает сутки без подзарядки. Он также умеет заряжаться беспроводным путем.