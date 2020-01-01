Samsung Galaxy S20 FE
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 6.5-дюймовый дисплей с повышенной частотой обновления
- Быстрый процессор с умеренным энергопотреблением
- Есть 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум
- Влагозащищенный корпус
- Есть беспроводная и реверсивная заряда
- Имеется пара динамиков громкой связи
- Камера лишена макросъемки
- Пластиковая задняя крышка
- Нет 3.5 мм входа под наушники
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S20 FE получил дисплей премиального качества с повышенной частотой обновления, что дарит ощущение отличной плавности работы интерфейса. Его диагональ считается большой, а разрешения 2400 на 1080 пикселей более чем достаточно для комфортного чтения даже мелкого текста. Уровень яркости большой – никаких проблем с взаимодействием с телефоном на улице нет.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|159.8 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Mongoose M5), 2 по 2.50 ГГц (Cortex-A76), 4 по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|11
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
По производительности смартфон можно смело сравнить с Galaxy Note 20 Ultra, однако последний имеет чуть больше оперативной памяти. Зато модули одинаково быстры, так что разница будет заметна только в количестве одновременно открытых приложениях. Аппарат построен на флагманском процессоре Exynos 990, обладающий неплохим запасом мощности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 73 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
Камера гордится 30-кратным гибридным приближением без потери качества изображения. Основной модуль имеет стандартное разрешение 12 МП, но качество снимков отличное. Третий объектив умеет делать сверхширокоугольные фотографии с углом охвата 123 градуса. Уровень шумов достаточно низкий, однако этот сенсор сильно зависит от освещения – оно должно быть хорошим.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|19
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.341 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.447 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя