Тесты дисплея

Samsung Galaxy S20 FE получил дисплей премиального качества с повышенной частотой обновления, что дарит ощущение отличной плавности работы интерфейса. Его диагональ считается большой, а разрешения 2400 на 1080 пикселей более чем достаточно для комфортного чтения даже мелкого текста. Уровень яркости большой – никаких проблем с взаимодействием с телефоном на улице нет.