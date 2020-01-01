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Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE
Дисплей
90
Производительность
84
Батарея
91
Камера
87
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 6.5-дюймовый дисплей с повышенной частотой обновления
  • Быстрый процессор с умеренным энергопотреблением
  • Есть 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум
  • Влагозащищенный корпус
  • Есть беспроводная и реверсивная заряда
  • Имеется пара динамиков громкой связи
  • Камера лишена макросъемки
  • Пластиковая задняя крышка
  • Нет 3.5 мм входа под наушники

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20 FE
90

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
814 нит

Samsung Galaxy S20 FE получил дисплей премиального качества с повышенной частотой обновления, что дарит ощущение отличной плавности работы интерфейса. Его диагональ считается большой, а разрешения 2400 на 1080 пикселей более чем достаточно для комфортного чтения даже мелкого текста. Уровень яркости большой – никаких проблем с взаимодействием с телефоном на улице нет.

75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S20 FE
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 159.8 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
84

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С20 FE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Mongoose M5), 2 по 2.50 ГГц (Cortex-A76), 4 по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11
GPU-ядер 11
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
930
Geekbench 5 (многоядерный)
2736
AnTuTu Benchmark 8
501721

По производительности смартфон можно смело сравнить с Galaxy Note 20 Ultra, однако последний имеет чуть больше оперативной памяти. Зато модули одинаково быстры, так что разница будет заметна только в количестве одновременно открытых приложениях. Аппарат построен на флагманском процессоре Exynos 990, обладающий неплохим запасом мощности.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 24 ГБ
91

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:47 ч.
Время просмотра видео
18:38 ч.
Время разговора (3G)
33:37 ч.
87

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S20 FE
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 73 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.74"

Камера гордится 30-кратным гибридным приближением без потери качества изображения. Основной модуль имеет стандартное разрешение 12 МП, но качество снимков отличное. Третий объектив умеет делать сверхширокоугольные фотографии с углом охвата 123 градуса. Уровень шумов достаточно низкий, однако этот сенсор сильно зависит от освещения – оно должно быть хорошим.

93

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Да
LTE Cat 19
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 FE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S20 FE

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (35 голосов)

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