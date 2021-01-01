Samsung Galaxy S20 FE 5G
Дисплей
89
Производительность
92
Батарея
88
Камера
81
Итоговая оценка
86
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с улучшенной плавностью работы до 120 Гц
- Поддерживается 3-кратный оптический зум
- Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
- Быстрый процессор с поддержкой 5G
- Достойная автономность и поддержка беспроводной зарядки
- Быстро теряет производительность под высокой нагрузкой
- Пластиковая крышка вместо стекла
- Гибридный лоток под SIM-карту и нет разъема на 3.5 мм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20 FE
89
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|ШИМ (PWM)
|227 Гц
|Время отклика
|2.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
838 нит
Источники: NotebookCheck [1]
72
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
919
Geekbench 5 (многоядерный)
3279
AnTuTu Benchmark 8
579585
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|25.6 ГБ
88
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (37% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:47 ч.
Время просмотра видео
18:38 ч.
Время разговора (3G)
33:37 ч.
81
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
91
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
90.1 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 FE 5G могут отличаться в зависимости от региона.