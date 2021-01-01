Samsung Galaxy S20 FE 5G Дисплей 89 Производительность 92 Батарея 88 Камера 81 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с улучшенной плавностью работы до 120 Гц

Поддерживается 3-кратный оптический зум

Корпус защищен от влаги по стандарту IP68

Быстрый процессор с поддержкой 5G

Достойная автономность и поддержка беспроводной зарядки Быстро теряет производительность под высокой нагрузкой

Пластиковая крышка вместо стекла

Гибридный лоток под SIM-карту и нет разъема на 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20 FE

89 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 407 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 95.7% ШИМ (PWM) 227 Гц Время отклика 2.8 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 838 нит Источники: NotebookCheck [1]

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S20 FE 5G Высота 159.8 мм Ширина 74.5 мм Толщина 8.4 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.8%

92 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С20 FE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1228 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 919 Geekbench 5 (многоядерный) 3279 AnTuTu Benchmark 8 579585

67 Программное обеспечение Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Оболочка UI One UI 3.1 Размер системы из коробки 25.6 ГБ

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Время полной зарядки 1:35 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 14:47 ч. Время просмотра видео 18:38 ч. Время разговора (3G) 33:37 ч.

81 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S20 FE 5G Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Зум Оптический, 3x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 76 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 3840 x 2160 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 Поддержка 5G Да

91 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 90.1 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (15 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 FE 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S20 FE 5G