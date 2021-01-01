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Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G
Дисплей
89
Производительность
92
Батарея
88
Камера
81
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с улучшенной плавностью работы до 120 Гц
  • Поддерживается 3-кратный оптический зум
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Достойная автономность и поддержка беспроводной зарядки
  • Быстро теряет производительность под высокой нагрузкой
  • Пластиковая крышка вместо стекла
  • Гибридный лоток под SIM-карту и нет разъема на 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20 FE
89

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7%
ШИМ (PWM) 227 Гц
Время отклика 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
838 нит
Источники: NotebookCheck [1]
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S20 FE 5G
Высота 159.8 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
92

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С20 FE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
919
Geekbench 5 (многоядерный)
3279
AnTuTu Benchmark 8
579585
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 25.6 ГБ
88

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:47 ч.
Время просмотра видео
18:38 ч.
Время разговора (3G)
33:37 ч.
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S20 FE 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71
Поддержка 5G Да
91

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 FE 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S20 FE 5G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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