Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy S21: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21
Дисплей
92
Производительность
97
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Компактный корпус и качественный дисплей с высокой частотой
  • Отличная камера с оптической стабилизацией и зумом
  • Быстрый процессор Exynos и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5
  • Поддерживает беспроводную и реверсивную зарядку
  • Встроенный в экран датчик отпечатков пальцев работает точно
  • В комплекте нет зарядного устройства
  • Задняя крышка сделана из пластика
  • Нет места под MicroSD-карту

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21
92

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 2400 x 1080 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1298 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S21
Высота 151.7 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
97

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С21 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP14
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
3249
AnTuTu Benchmark 8
702689
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
89

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S21
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
95

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S21

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S10 или Samsung Galaxy S21
2. Samsung Galaxy S20 или Samsung Galaxy S21
3. Samsung Galaxy Note 20 или Samsung Galaxy S21
4. Samsung Galaxy Note 20 Ultra или Samsung Galaxy S21
5. Samsung Galaxy S20 FE или Samsung Galaxy S21
6. Apple iPhone 12 или Samsung Galaxy S21
7. Apple iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy S21
8. Samsung Galaxy S21 Ultra или Samsung Galaxy S21
9. Samsung Galaxy S21 Plus или Samsung Galaxy S21

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях