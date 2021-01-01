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Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G
Дисплей
90
Производительность
87
Батарея
88
Камера
77
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с флагманской частотой обновления 120 Гц
  • Камера оснащена 3-кратным оптическим зумом и хорошей оптической стабилизацией
  • Поддерживается беспроводная зарядка
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Не комплектуется зарядным устройством
  • Нет места под карту памяти и аудиоразъема 3.5 мм
  • Крышка сделана из пластика, что портит тактильные ощущения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21 FE
90

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S21 FE 5G
Высота 155.7 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
87

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С21 FE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Exynos 2100
Макс. частота 2900 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP14
Частота GPU 760 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
3250
AnTuTu Benchmark 9
746975
CPU 192462
GPU 274124
Memory 128894
UX 146347
Total score 746975
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.0
88

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч.
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S21 FE 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 FE 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S21 FE 5G

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

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