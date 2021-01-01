Samsung Galaxy S21 FE 5G Дисплей 90 Производительность 87 Батарея 88 Камера 77 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с флагманской частотой обновления 120 Гц

Камера оснащена 3-кратным оптическим зумом и хорошей оптической стабилизацией

Поддерживается беспроводная зарядка

Корпус защищен от влаги по стандарту IP68 Не комплектуется зарядным устройством

Нет места под карту памяти и аудиоразъема 3.5 мм

Крышка сделана из пластика, что портит тактильные ощущения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21 FE

90 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S21 FE 5G Высота 155.7 мм Ширина 74.5 мм Толщина 7.9 мм Вес 177 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.3%

87 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С21 FE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Exynos 2100 Макс. частота 2900 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP14 Частота GPU 760 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1112 Geekbench 5 (многоядерный) 3250 AnTuTu Benchmark 9 746975 CPU 192462 GPU 274124 Memory 128894 UX 146347 Total score 746975 Рейтинг телефонов в AnTuTu - 30 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.0

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:50 ч.

77 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S21 FE 5G Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический, 3x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.76"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 76 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.5"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.0"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 FE 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S21 FE 5G