Samsung Galaxy S21 Ultra Дисплей 98 Производительность 99 Батарея 100 Камера 88 Итоговая оценка 92 Класс Флагман Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с пиковой яркостью 1500 нит

Есть два телеобъектива, обеспечивающие 10-кратный оптический зум

Топовый процессор Exynos 2100 с 12 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации

Получил поддержку S Pen

Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев второго поколения

Есть быстрая проводная и беспроводная зарядка В комплекте нет зарядного устройства

Отсутствует поддержка карт памяти MicroSD

Нет блока питания в коробке со смартфоном

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21 Ультра

98 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 515 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1482 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S21 Ultra Высота 165.1 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.9 мм Вес 227 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.8%

99 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С21 Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 2100 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP14 Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1117 Geekbench 5 (многоядерный) 3274 AnTuTu Benchmark 8 712044

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

100 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

88 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S21 Ultra Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Оптический, 10x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/4.9

- Фокусное расстояние: 240 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/3.24", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 40 мегапикселей Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

96 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S21 Ultra