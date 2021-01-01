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Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra
Дисплей
98
Производительность
99
Батарея
100
Камера
88
Итоговая оценка
92
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с пиковой яркостью 1500 нит
  • Есть два телеобъектива, обеспечивающие 10-кратный оптический зум
  • Топовый процессор Exynos 2100 с 12 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации
  • Получил поддержку S Pen
  • Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев второго поколения
  • Есть быстрая проводная и беспроводная зарядка
  • В комплекте нет зарядного устройства
  • Отсутствует поддержка карт памяти MicroSD
  • Нет блока питания в коробке со смартфоном

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С21 Ультра
98

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1482 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S21 Ultra
Высота 165.1 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 227 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
99

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С21 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP14
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
3274
AnTuTu Benchmark 8
712044
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
100

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
88

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S21 Ultra
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 10x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.24", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
96

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S21 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S21 Ultra

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (9 голосов)

Сравнения с конкурентами

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6. Apple iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 Ultra
7. Apple iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy S21 Ultra
8. Samsung Galaxy S21 Plus или S21 Ultra
9. Samsung Galaxy S21 или S21 Ultra

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