Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) Дисплей 90 Производительность 94 Батарея 88 Камера 80 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с максимальной яркостью 1750 нит

Камера использует современные сенсоры и хорошую стабилизацию изображения

Процессор и память обеспечивают высокое быстродействие

45-ваттная зарядка быстро заряжает смартфон В комплекте нет зарядного устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22 Плас (Snapdragon)

90 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Соотношение экрана к корпусу 88.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1767 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) Высота 157.4 мм Ширина 75.8 мм Толщина 7.6 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Голубой, Бежевый , Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.3%

94 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 Плас (Snapdragon) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1217 Geekbench 5 (многоядерный) 3533 AnTuTu Benchmark 9 912970 CPU 221512 GPU 390502 Memory 150390 UX 148902 Total score 912970 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 6 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)

80 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 Plus (Snapdragon) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 3x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.24" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 Plus (Snapdragon) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon)