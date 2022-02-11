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Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra
Дисплей
97
Производительность
95
Батарея
93
Камера
88
Итоговая оценка
90
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет яркость 1750 нит и повышенную частоту обновления
  • Камера получила 10-кратный оптический зум и хорошую стабилизацию
  • Работает на быстром процессоре Exynos 2200 с мощным графическим ускорителем
  • Комплектуется стилусом S Pen, который прячется вовнутрь корпуса
  • Поддерживается 45-ваттная быстрая зарядка
  • Есть вариант памяти на 1 ТБ
  • В комплекте нет адаптера питания
  • Нет места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
97

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1767 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 Ultra
Высота 163.3 мм
Ширина 77.9 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 228 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.2%
95

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920
Частота GPU 1300 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1177
Geekbench 5 (многоядерный)
3527
AnTuTu Benchmark 9
977979
CPU 231679
GPU 412278
Memory 161800
UX 164423
Total score 977979
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
88

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 Ultra
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 10x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер сенсора 1/2.82"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22 Ultra

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (35 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S22 Ultra или Galaxy S10 Plus
2. Galaxy S22 Ultra или Galaxy Note 10 Plus
3. Galaxy S22 Ultra или Galaxy S20 Ultra
4. Galaxy S22 Ultra или Galaxy Note 20 Ultra
5. Galaxy S22 Ultra или Galaxy S21 Ultra
6. Galaxy S22 Ultra или Galaxy S21 Plus
7. Galaxy S22 Ultra или Galaxy Z Fold 3 5G
8. Galaxy S22 Ultra или iPhone 13
9. Galaxy S22 Ultra или iPhone 13 Pro
10. Galaxy S22 Ultra или iPhone 13 Pro Max
11. Galaxy S22 Ultra или Pixel 6 Pro
12. Galaxy S22 Ultra или Xiaomi 12

Отзывы (9)

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Даниил 14 февраля 2022 14:41
В Antutu он набирает по пункту «Memory» 16800 баллов?! У вас вышла опечатка.
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Сергей 14 февраля 2022 15:18
Пропустили цифру, проносим свои извинения.
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Я ни кто 13 февраля 2022 23:03
Странно как-то, s22 ultra ещё не вышал в России, а тут какие-то цифры.
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Нурсултан 11 февраля 2022 07:53
Поправочка, у S22 серии не Gorilla Glass Victus, а Gorilla Glass Victus+
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Вадим 11 февраля 2022 07:50
Возникает ощущение, что развитие смартфонов затормозилось. И у Apple, и у Samsung вышли флагманы, которые ничем принципиально не отличаются от прошлогодних моделей. По сути, выпустили iPhone 12s и Samsung S21s Ultra, каких-то заметных инноваций не видно. Да, проц в синтетике стал ещё лучше (хотя мощь прошлого некуда использовать, мне кажется такие телы не для игрушек берутся), экран даёт ещё больше нит яркости, зарядка стала чуть-чуть быстрее, ииии... всё на этом. Ну и плюс год поддержки андроид. Не вижу смысла его покупать или переходить с S20/S21 Ultra, и могу лишь посоветовать делать это тем, кому действительно нужен этот аппарат. Поясню, я вот взял себе S20 FE на SD 865, младший флагман. И в итоге пожалел. Не потому что телефон плохой (хотя есть проблемы с охлаждением), а потому что я плохо подумал перед покупкой. И переплатил за телефон, возможности которого мне некуда использовать: слишком мощный для меня (в обычном повседневном использовании). Я, как и многие, старался выбрать прикольный тел, чтобы были все современные технологии: FHD+ 120 Гц, SnapDragon 8++, LPDDR5, UFS 3.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5+, USB 3.2, камеры полезные с OIS, и т.д. Вот купил я это - и некуда это использовать. Возможно, я несу бред, но пока что ощущение что я глупо переплатил за технологии, которые не нужны на самом деле. А уж с Ultra за сотку что делать, даже не представляю... Нет пока чего-то реально прорывного-полезного, типа тритиевых аккумуляторов, которые держат заряд месяцами, например. Какой-то технологии, которая реально пригождается всегда. Пока что вендоры только подкручивают циферки в синтетике, чтобы повелся очередной дурачок типа меня. Извините за многотекста, это просто моё мнение, могу ошибаться. Главное, вы не ошибетесь, как я, обдумайте покупку.
+41 Ответить
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Мехроб 11 февраля 2022 14:27
Да согласен нет никаких прорывов в области смартфонов они говорят мы произвели лучшие камеры у нас новая батарея может быть и правду есть изменения но на высоком нееет.
0 Ответить
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Я ни кто 13 февраля 2022 23:00
Ты думаешь прогресс так легко даётся? Тут прочитал нытьё не о чем. Не нравится? Сделай лучше сам. Может цифры не отличаются, но для таких далёкий людей от технологии поясню: в смартфоне больше важна оптимизация, а не цифры. Ещё логика смутила: много чего не использую, но при этом прогресса нет. Что с тобой не так?
0 Ответить
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Саша 13 февраля 2022 23:08
Ты сам себе противоречишь, то много чего не используешь, но про этом прогресса нет. Если человек соображает в смартфоне да в любом гаджете, то он знает, что важны не цифры, а программное обеспечение.
0 Ответить
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Саша 13 февраля 2022 23:10
Мехроб, Ещё один... потом удивляются, почему в СНГ такая херня.
0 Ответить
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Антон 13 февраля 2022 23:14
Ты сначала хотя бы в руках поддержи s22 ultra, чтоб такие выводы делать. Странный конечно ты человек, ни какого прогресса, но при этом многое не использую... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Артем 13 февраля 2022 23:35
Да, ты несёшь бред. Но ты имеешь на это право.
0 Ответить
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Мехроб 14 февраля 2022 14:14
Саша, Я сам понимаю знаю что цифры ничего не значат все флагманы почти одинаковые.
0 Ответить
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Даниил 11 февраля 2022 05:45
Dynamic AMOLED 2X, а не простой Dynamic AMOLED.
+2 Ответить
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Даниил 11 февраля 2022 05:43
Защита с обеих сторон Corning Gorilla Glass Victus+ это эксклюзив в серии Galaxy S22.
+1 Ответить
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Даниил 11 февраля 2022 05:43
В России продажи начнутся 11 марта 2022 года.
0 Ответить
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Даниил 11 февраля 2022 05:42
Вес 228 граммов. На один грамм больше)
0 Ответить
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Даниил 11 февраля 2022 05:40
Стоит добавить в плюсы, что дисплей способен к «гладкой» адаптации от 1 Гц до 120 Гц.
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