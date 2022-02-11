Samsung Galaxy S22 Ultra Дисплей 97 Производительность 95 Батарея 93 Камера 88 Итоговая оценка 90 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Дисплей имеет яркость 1750 нит и повышенную частоту обновления

Камера получила 10-кратный оптический зум и хорошую стабилизацию

Работает на быстром процессоре Exynos 2200 с мощным графическим ускорителем

Комплектуется стилусом S Pen, который прячется вовнутрь корпуса

Поддерживается 45-ваттная быстрая зарядка

Есть вариант памяти на 1 ТБ В комплекте нет адаптера питания

Нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)

97 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1440 x 3088 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 500 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Соотношение экрана к корпусу 90.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1767 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 Ultra Высота 163.3 мм Ширина 77.9 мм Толщина 8.9 мм Вес 228 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.2%

95 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 2200 Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Samsung Xclipse 920 Частота GPU 1300 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1177 Geekbench 5 (многоядерный) 3527 AnTuTu Benchmark 9 977979 CPU 231679 GPU 412278 Memory 161800 UX 164423 Total score 977979 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu - 5 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)

88 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 Ultra Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Оптический, 10x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/4.9

- Фокусное расстояние: 230 мм

- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 40 мегапикселей Разрешение фото 7864 x 5200 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер сенсора 1/2.82" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-кары

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22 Ultra