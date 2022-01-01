Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) Дисплей 97 Производительность 94 Батарея 93 Камера 88 Итоговая оценка 89 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Необычно яркий дисплей с высокой плавностью работы

Продвинутая камера с 10-кратным оптическим приближением объектов

Обладает достойной производительностью

В комплекте идет фирменное перо S Pen

Поддерживает максимальную мощность зарядки 45 Вт

Большой выбор вариантов памяти Лишен поддержки карт памяти microSD и комплектного адаптера питания

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)

97 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1440 x 3088 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 500 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Соотношение экрана к корпусу 90.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1767 нит

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) Высота 163.3 мм Ширина 77.9 мм Толщина 8.9 мм Вес 228 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.2%

94 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1209 Geekbench 5 (многоядерный) 3282 AnTuTu Benchmark 9 911001 CPU 209613 GPU 398998 Memory 146399 UX 151953 Total score 911001 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 7 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)

88 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Оптический, 10x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/4.9

- Фокусное расстояние: 230 мм

- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 40 мегапикселей Разрешение фото 7864 x 5200 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер сенсора 1/2.82" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-кары

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)