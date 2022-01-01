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Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Дисплей
97
Производительность
94
Батарея
93
Камера
88
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Необычно яркий дисплей с высокой плавностью работы
  • Продвинутая камера с 10-кратным оптическим приближением объектов
  • Обладает достойной производительностью
  • В комплекте идет фирменное перо S Pen
  • Поддерживает максимальную мощность зарядки 45 Вт
  • Большой выбор вариантов памяти
  • Лишен поддержки карт памяти microSD и комплектного адаптера питания

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
97

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1767 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Высота 163.3 мм
Ширина 77.9 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 228 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.2%
94

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
3282
AnTuTu Benchmark 9
911001
CPU 209613
GPU 398998
Memory 146399
UX 151953
Total score 911001
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
88

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 10x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер сенсора 1/2.82"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

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