Samsung Galaxy S23 Plus
- Дисплей: 6.6" Dynamic AMOLED - 1080 x 2340
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 10 MP + 12 MP)
- Батарея: 4700 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 195 г.
Технические характеристики Galaxy S23 Plus были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.
Обзор
Дисплей
88
Производительность
95
Батарея
90
Камера
80
Коммуникации
95
Итоговая оценка
87
Преимущества и недостатки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С23 Плюс
88
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
85
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|Ширина
|76.2 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
95
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
4711
AnTuTu Benchmark 9
1304193
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
90
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
80
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Сенсор: 1/3.94"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
95
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S23 Plus могут отличаться в зависимости от региона.