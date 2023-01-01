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Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Plus
  • Дисплей: 6.6" Dynamic AMOLED - 1080 x 2340
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 10 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4700 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.
Технические характеристики Galaxy S23 Plus были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
88
Производительность
95
Батарея
90
Камера
80
Коммуникации
95
Итоговая оценка
87

Преимущества и недостатки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С23 Плюс
88

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S23 Plus
Высота 157.8 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
95

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С23 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
4711
AnTuTu Benchmark 9
1304193
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1
90

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S23 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Сенсор: 1/3.94"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
95

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S23 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

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