Samsung Galaxy S23 Plus против Galaxy S23 VS Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy S23 Plus были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3900 мАч

Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3900 мАч На 0.5" большая диагональ экрана Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Весит на 28 граммов меньше

Весит на 28 граммов меньше Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9 Плотность пикселей 390 точек на дюйм 422 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 88.9% 88.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 157.8 мм 146.3 мм Ширина 76.2 мм 70.9 мм Толщина 7.6 мм 7.6 мм Вес 195 граммов 167 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy S23 Plus +1% 88.9% Galaxy S23 88.1%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1

Батарея Характеристики Объем 4700 мАч 3900 мАч Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да Да

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Plus vs Samsung Galaxy S23 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Зум Оптический, 3x Оптический, 3x Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° 120° Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Сенсор: 1/3.94"

- Фазовый автофокус

- 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Сенсор: 1/3.94"

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55"

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние 25 мм 25 мм Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * - 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет Dolby Atmos Да Да

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Февраль 2023 года Наличие на рынке Ожидается Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23 Plus.