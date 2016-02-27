Имеется ли сканер радужной оболочки?

- Нет, но вы можете воспользоваться сканером отпечатков пальцев.

Карта microSD получила отдельный слот?

- Да, односимочная версия смартфона имеет отдельный слот для карты памяти.

Возможно ли полностью отключить функцию всегда включенного экрана?

- Конечно, вы можете отключить ее, хотя она автоматически отключается, когда смартфон находится в кармане.

Насколько Samsung Galaxy S7 водонепроницаемый?

- Так как он сертифицирован по стандарту IP68, устройство может быть погружено на глубину до 1.5 метра на протяжении 30 минут.

Насколько быстро происходит зарядка Galaxy S7?

- Благодаря последнему поколению технологии Quick Charge, аккумулятор телефона заряжается до 83% за 30 минут.

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Если быть точным, то 72.1%.

Каким стеклом покрыта задняя крышка?

- Samsung Galaxy S7 с обоих сторон защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass.