Samsung Galaxy S7
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Лучший экран на рынке
- Мощный аккумулятор
- Водонепроницаемый корпус (IP68)
- Просто великолепная камера с рекордно большой диафрагмой (f/1.7)
- Прекрасный дизайн с удобным хватом ладони
- Мощные основной и графический процессоры с жидкостным охлаждением
- Слот для microSD-карт
- Последняя версия TouchWiz с функцией всегда включенного дисплея
- Несъемная батарея
- На корпусе остаются все ваши отпечатки
- Нет поддержки стандарта USB Type C
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|72.1%
Тесты дисплея
Итак, начнем из самого важного: смартфон получил 5.1-дюймовый дисплей с QHD-разрешением, и это вполне достаточно. Качество отображаемой картинки, как всегда, на высоте. Ребята из DisplayMate уже протестировали экран Galaxy S7, и в своем отчете указали, что он имеет самый большой запас яркости из всех, что они когда-либо видели.
Дизайн и корпус
|Высота
|142.4 мм
|Ширина
|69.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|152 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Корпус Samsung Galaxy S7 по-прежнему выполнен из алюминия и стекла, задняя крышка приняла изогнутую форму, из-за чего он очень удобно лежит в руке. Более того, он стал более компактным, что тоже очень важная деталь.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри флагмана установлен энергоэффективный процессор Exynos 8890, работающий в тандеме с графическим ускорителем от Mali и 4 ГБ оперативной памяти DDR4. Хотя Самсунг Galaxy S7 имеет довольно большой объем встроенной памяти, вы можете расширить ее с помощью карты microSD емкостью до 200 ГБ. Напомню, что предшественник был лишен этой возможности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|7.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор остался несъемным, однако его мощность существенно увеличилась - 3000 мАч. Этого должно хватить на 2 дня обычного использования или 1 день более активного.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.406 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy S7
FAQ - Ответы на частые вопросы
Имеется ли сканер радужной оболочки?
- Нет, но вы можете воспользоваться сканером отпечатков пальцев.
Карта microSD получила отдельный слот?
- Да, односимочная версия смартфона имеет отдельный слот для карты памяти.
Возможно ли полностью отключить функцию всегда включенного экрана?
- Конечно, вы можете отключить ее, хотя она автоматически отключается, когда смартфон находится в кармане.
Насколько Samsung Galaxy S7 водонепроницаемый?
- Так как он сертифицирован по стандарту IP68, устройство может быть погружено на глубину до 1.5 метра на протяжении 30 минут.
Насколько быстро происходит зарядка Galaxy S7?
- Благодаря последнему поколению технологии Quick Charge, аккумулятор телефона заряжается до 83% за 30 минут.
Какое соотношение экрана к корпусу?
- Если быть точным, то 72.1%.
Каким стеклом покрыта задняя крышка?
- Samsung Galaxy S7 с обоих сторон защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass.