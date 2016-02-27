Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy S7: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
Дисплей
65
Производительность
49
Батарея
66
Камера
56
Итоговая оценка
56
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Лучший экран на рынке
  • Мощный аккумулятор
  • Водонепроницаемый корпус (IP68)
  • Просто великолепная камера с рекордно большой диафрагмой (f/1.7)
  • Прекрасный дизайн с удобным хватом ладони
  • Мощные основной и графический процессоры с жидкостным охлаждением
  • Слот для microSD-карт
  • Последняя версия TouchWiz с функцией всегда включенного дисплея
  • Несъемная батарея
  • На корпусе остаются все ваши отпечатки
  • Нет поддержки стандарта USB Type C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С7
65

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
539 нит

Итак, начнем из самого важного: смартфон получил 5.1-дюймовый дисплей с QHD-разрешением, и это вполне достаточно. Качество отображаемой картинки, как всегда, на высоте. Ребята из DisplayMate уже протестировали экран Galaxy S7, и в своем отчете указали, что он имеет самый большой запас яркости из всех, что они когда-либо видели.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S7
Инфо
Высота 142.4 мм
Ширина 69.6 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 152 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.1%

Корпус Samsung Galaxy S7 по-прежнему выполнен из алюминия и стекла, задняя крышка приняла изогнутую форму, из-за чего он очень удобно лежит в руке. Более того, он стал более компактным, что тоже очень важная деталь.

49

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2124
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6348
AnTuTu Benchmark 7
131697

Внутри флагмана установлен энергоэффективный процессор Exynos 8890, работающий в тандеме с графическим ускорителем от Mali и 4 ГБ оперативной памяти DDR4. Хотя Самсунг Galaxy S7 имеет довольно большой объем встроенной памяти, вы можете расширить ее с помощью карты microSD емкостью до 200 ГБ. Напомню, что предшественник был лишен этой возможности.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 7.5 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:34 ч.
Время просмотра видео
14:50 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.

Аккумулятор остался несъемным, однако его мощность существенно увеличилась - 3000 мАч. Этого должно хватить на 2 дня обычного использования или 1 день более активного.

56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 1.34 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
91
Качества видео
86
Итоговая оценка камеры
89
64

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.406 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S7

FAQ - Ответы на частые вопросы

Имеется ли сканер радужной оболочки?

- Нет, но вы можете воспользоваться сканером отпечатков пальцев.

Карта microSD получила отдельный слот?

- Да, односимочная версия смартфона имеет отдельный слот для карты памяти.

Возможно ли полностью отключить функцию всегда включенного экрана?

- Конечно, вы можете отключить ее, хотя она автоматически отключается, когда смартфон находится в кармане.

Насколько Samsung Galaxy S7 водонепроницаемый?

- Так как он сертифицирован по стандарту IP68, устройство может быть погружено на глубину до 1.5 метра на протяжении 30 минут.

Насколько быстро происходит зарядка Galaxy S7?

- Благодаря последнему поколению технологии Quick Charge, аккумулятор телефона заряжается до 83% за 30 минут.

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Если быть точным, то 72.1%.

Каким стеклом покрыта задняя крышка?

- Samsung Galaxy S7 с обоих сторон защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (170 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Дмитрий 26 апреля 2020 05:56
У вас самый крутой сайт я долго искал сайт с антуту. Спасибо вам большое я так долго мучился убивая трафик на ютубе.
+4 Ответить
Андрей 08 июня 2019 15:19
Самсунг просто наплевательски относиться к своим покупателям. Не обновляют телефон до девятки, так держать, далеко пойдете. Лишнюю денюжку Гуглу дать жалко.
+14 Ответить
Евгений 03 апреля 2019 21:55
Смартфон, конечно, дороговатый, но дизайн у него стильный и смотрится он дорого. Звук чистый, камера снимает хорошо, но вот зарядка быстро садится, а батарею несъемную впервые вижу, и мне это не очень нравится. А так в остальном в принципе все устраивает - процессор быстрый, экран большой, громкость.Почти все характеристики отвечают моим требованиям.
+4 Ответить
Андрей 13 декабря 2016 21:23
Решил написать свой отзыв о Samsung Galaxy S7 в целом телефон неплохой, но и у него есть минусы конечно. Если говорить про внешней вид, то он крутой конечно я вообще не спорю над видом, хорошо поработали. Но цена конечно за этот гаджет не так мала, хотелось бы чтобы за эти деньги он еще, и летать умел. Процессор конечно у него шустро работает, но батарейка при этом садиться, а еще ее снять нельзя. Этот прикол с батарейкой не понял. У Galaxy S7 в принципе отличные характеристики камера так вообще супер классные фотки у меня выходили, ну и видео снимал тоже отличное. Как я сказал, есть непонятки с батарейкой, и цена просто офигеть глаза на лоб от нее лезут, а так отличный качественный смартфон.
+26 Ответить
Алена 27 февраля 2016 17:22
Приобрела себе такой телефончик совсем недавно. Хотелось бы поделится своими впечатлениями об этой модели. Во-первых, привлек меня дизайн этого смартфона, он очень практичный и сдержанный. Металлические корпусы мне всегда нравились, и когда я увидела это сочетание стекла и черного оттенка алюминия, сдержаться от покупки я не смогла) Хоть он и очень тонкий, в руке держать удобно. А из-за того, что он такой стильный даже не хочется выпускать его из рук. Экран очень большой, качество картинки потрясающее. В настройках, я себе сразу сделала хорошую яркость и контраст, так как заводские настройки стоят на энергосберегающем режиме, и немного тускловато было. Что касается динамика, то он в телефоне отличный, очень громкий и чистый, нет никаких хрипов даже при максимальном звуке. В наушниках если слушать, есть ограниченный запас громкости. Мое самое любимое в этом смартфоне - это камеры) Я думаю, всем любителям фотографировать так же пришлись бы по душе основная камера 12 мегапикселей и фронтальная 5 МП. Фотки получаются просто супер, есть разные режимы и возможность добавлять эффекты. Заряда батареи в нем мне хватает на целый день. Но это при том, что я использую его только для звонков и посидеть в интернете. Если смотреть видео и играть в игры - то наверное меньше.
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях