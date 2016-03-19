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Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
Дисплей
66
Производительность
42
Батарея
73
Камера
56
Итоговая оценка
56
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой изогнутый по бокам экран с великолепным соотношением к корпусу
  • Функциональные панели "Edge"
  • Имеет самую емкую батареи из всех смартфонов этой линейки
  • Внутренние компоненты защищены от воды и пыли
  • Тонкий корпус
  • Огромный запас оперативной памяти
  • Есть возможность расширить встроенную память
  • Поддерживает быструю зарядку, а также беспроводную
  • На корпусе довольно сильно видно отпечатки пальцев
  • Нет сканера радужной оболочки глаза

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С7 Эдж
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 534 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
610 нит

Samsung Galaxy S7 Edge является самым крупным смартфоном семейства устройств Galaxy S7. Он получил уникальный 5.5-дюймовый изогнутый по бокам экран, в производстве которого была задействована технология Super AMOLED последнего поколения. А соотношение дисплея к корпусу составляет впечатляющие 76.1%.

65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S7 Edge
Инфо
Высота 150.9 мм
Ширина 72.6 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 157 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.1%
42

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С7 Эдж и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 200 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2133
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6065
AnTuTu Benchmark 7
130850
AnTuTu Benchmark 8
158998

Как и обычная модель Galaxy S7, данный смартфон работает на базе процессора Exynos 8890 собственного производства Samsung. Чипсет может похвалится чрезвычайно эффективными ядрами, которых здесь насчитывается порядка 8. Жидкостное охлаждение позволило компании существенно увеличить общую производительность Самсунг Галакси С7 Эдж. Подтверждением этому являются многочисленные тесты в бенчмарках.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 7.6 ГБ
73

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:35 ч.
Время просмотра видео
15:12 ч.
Время разговора (3G)
26:13 ч.

Так как это более крупная модель, компания оснастила Samsung Galaxy S7 Edge аккумулятором на 3600 мАч, мощности которого будет достаточно на полных 2 дня смешанного использования. Благодаря быстрой зарядки, полностью зарядить устройство вы сможете приблизительно за 1 час.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S7 Edge
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 1.34 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
91
Качества видео
86
Итоговая оценка камеры
89
64

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.264 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S7 Edge могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S7 Edge

FAQ - Ответы на частые вопросы

Galaxy S7 Edge так же получил функцию всегда включенного экрана?

- Конечно, оба флагмана нового поколение могут похвастаться этой функцией.

Смогу ли я управлять домашней техникой со смартфона?

- Нет. К сожалению, Galaxy S7 Edge не оснащен ИК-портом.

Устройство беспроводной зарядки необходимо докупать отдельно?

- Да. В комплекте с Samsung Galaxy S7 Edge идет обычная проводная microUSB-зарядка.

Я же смогу использовать карту microSD в качестве внутренней памяти устройства?

- Нет, Samsung лишил пользователей данной возможности по ряду известных причин.

Процессор действительно оснащен системой жидкостного охлаждения?

- Это на самом деле так. Благодаря этому, производителю удалось разогнать основной процессор на 30%, а графический на 64%.

Смартфон совместим с Gear VR и Gear 360?

- Да, совместим с обеими гаджетами.

Где я могу посмотреть актуальную цену Самсунг Галакси С7 Эдж?

- В самом верху этой страницы или в соответствующей вкладке.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (192 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Светлана 26 октября 2019 14:32
обожаю, пользуюсь 2,5 года
+2 Ответить
Сергей 16 сентября 2019 22:00
Пользуюсь данной моделью третий год. Ровно через год, когда закончилась гарантия у него полетела материнская плата. Отремонтировал за 9000 рублей и он проработал ровно год, после чего опять гавкнулся. Купил себе айфон, надеюсь с ним больше повезёт.
0 Ответить
Амангельды 29 августа 2019 06:49
Всё в телефоне выполнено на отлично. Шустрый, батарея живучая и конечно качество картинки у Самсунга как всегда на высоте
+3 Ответить
NickSkal 03 апреля 2019 22:16
После недельной эксплуатации в эйфории от устройства я решил слегка протестировать телефон на заявленные IP68. Как раз дочь плавала в бассейне на заднем дворе. Я решил поснимать, что называется, на суше и на море... включил запись видео и опустил телефон на пол корпуса в бассейн и потом см на 10 глубже. Поснимал секунд 20, достал и вытер его об шорты. а минут через 5 рабочего телефона у меня уже не было... надписи синим и желтым на черном экране и даже выключить девайс нет никакой возможности, на кнопки и ребут – никаких реакций. 15 дней с покупки не прошло и я сдал его обратно, в надежде, что это сочтут браком и телефон мне дадут новый... какой там. через 21 день проверки я получил заключение, что в телефон попала вода (Неожиданно, блин...))) и это значит нарушение правил эксплуатации и снятие со всяких гарантий. вот так...
-9 Ответить
Тимур Б 24 марта 2016 19:37
Смартфон не то что не тормозит, просто летает) Камера отличная, фронтальная тоже ничего, стекло за полгода таскания в кармане не поцарапалось, сам экран огромный, что на мой взгляд очень удобно. Насчет заряда - я каждый день пользуюсь им на полную - смотрю видео, сижу в инете, слушаю музыку, навигатор, в конце концов - на пару дней вроде хватает, но я его обычно чаще заряжаю. По-моему, его стоит хотя бы попробовать, чтобы сравнить со смартфонами в пару раз дешевле и почувствовать разницу.
+1 Ответить
Пётр Манёвров 19 марта 2016 23:39
Когда я услышал о выходе новой модели Galaxy S7, я не долго думая выложил свой телефон в ОЛХ и пошёл в магазин занимать очередь. Причин масса, в основном это произошло из-за того, что новая модель компенсировала те недостатки, которые я видел в С6-ом. Один из них - отсутствие слота для карты памяти. Да, 128 гигабайт - неплохо, но что, если устройство выйдет из строя? Если все данные на карте памяти - её можно вытащить и вставить в другое устройство, но если все данные на телефоне - все данные будут потеряны. Увеличенный размер экрана стал только плясом, кроме того увеличенная матрица позволяет делать изображения намного более качественными. Немногие создатели смартфонов догадались вместо увеличения числа Мегапикселей просто улучшить матрицу, а ведь в общем-то, это - самое главное. Увеличенный объём батареи - ещё одно существенное улучшение, и оно с лихвой компенсировало разницу в диагонали экрана. Насчёт дизайна - ничего не могу сказать, я и никогда не покупал телефон просто ради его дизайна. В целом, телефон - просто прелесть, и я не пожалел. Пока я не вижу в данной модели очевидных недостатков, потому, думаю, что этот телефон мне прослужит намного больше, чем старенький С6(учитывая водо- и пыленепроницаемую плёнку С7-го).
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