Samsung Galaxy S7 Edge
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой изогнутый по бокам экран с великолепным соотношением к корпусу
- Функциональные панели "Edge"
- Имеет самую емкую батареи из всех смартфонов этой линейки
- Внутренние компоненты защищены от воды и пыли
- Тонкий корпус
- Огромный запас оперативной памяти
- Есть возможность расширить встроенную память
- Поддерживает быструю зарядку, а также беспроводную
- На корпусе довольно сильно видно отпечатки пальцев
- Нет сканера радужной оболочки глаза
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|534 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|76.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S7 Edge является самым крупным смартфоном семейства устройств Galaxy S7. Он получил уникальный 5.5-дюймовый изогнутый по бокам экран, в производстве которого была задействована технология Super AMOLED последнего поколения. А соотношение дисплея к корпусу составляет впечатляющие 76.1%.
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|Ширина
|72.6 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 200 ГБ
Тесты в бенчмарках
Как и обычная модель Galaxy S7, данный смартфон работает на базе процессора Exynos 8890 собственного производства Samsung. Чипсет может похвалится чрезвычайно эффективными ядрами, которых здесь насчитывается порядка 8. Жидкостное охлаждение позволило компании существенно увеличить общую производительность Самсунг Галакси С7 Эдж. Подтверждением этому являются многочисленные тесты в бенчмарках.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|7.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Так как это более крупная модель, компания оснастила Samsung Galaxy S7 Edge аккумулятором на 3600 мАч, мощности которого будет достаточно на полных 2 дня смешанного использования. Благодаря быстрой зарядки, полностью зарядить устройство вы сможете приблизительно за 1 час.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|1.34 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.264 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.43 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy S7 Edge
FAQ - Ответы на частые вопросы
Galaxy S7 Edge так же получил функцию всегда включенного экрана?
- Конечно, оба флагмана нового поколение могут похвастаться этой функцией.
Смогу ли я управлять домашней техникой со смартфона?
- Нет. К сожалению, Galaxy S7 Edge не оснащен ИК-портом.
Устройство беспроводной зарядки необходимо докупать отдельно?
- Да. В комплекте с Samsung Galaxy S7 Edge идет обычная проводная microUSB-зарядка.
Я же смогу использовать карту microSD в качестве внутренней памяти устройства?
- Нет, Samsung лишил пользователей данной возможности по ряду известных причин.
Процессор действительно оснащен системой жидкостного охлаждения?
- Это на самом деле так. Благодаря этому, производителю удалось разогнать основной процессор на 30%, а графический на 64%.
Смартфон совместим с Gear VR и Gear 360?
- Да, совместим с обеими гаджетами.
Где я могу посмотреть актуальную цену Самсунг Галакси С7 Эдж?
- В самом верху этой страницы или в соответствующей вкладке.