Galaxy S7 Edge так же получил функцию всегда включенного экрана?

- Конечно, оба флагмана нового поколение могут похвастаться этой функцией.

Смогу ли я управлять домашней техникой со смартфона?

- Нет. К сожалению, Galaxy S7 Edge не оснащен ИК-портом.

Устройство беспроводной зарядки необходимо докупать отдельно?

- Да. В комплекте с Samsung Galaxy S7 Edge идет обычная проводная microUSB-зарядка.

Я же смогу использовать карту microSD в качестве внутренней памяти устройства?

- Нет, Samsung лишил пользователей данной возможности по ряду известных причин.

Процессор действительно оснащен системой жидкостного охлаждения?

- Это на самом деле так. Благодаря этому, производителю удалось разогнать основной процессор на 30%, а графический на 64%.

Смартфон совместим с Gear VR и Gear 360?

- Да, совместим с обеими гаджетами.

Где я могу посмотреть актуальную цену Самсунг Галакси С7 Эдж?

- В самом верху этой страницы или в соответствующей вкладке.