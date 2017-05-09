Samsung Galaxy S8 Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой 3K-экран с поддержкой HDR
- Защищен от воды и пыли
- Много встроенной памяти
- Современный процессор
- Скорость передачи данных достигает 1024 Мбит/с
- Емкий аккумулятор
- К сканеру отпечатков трудно дотянуться
- Гибридный слот для сим-карт
- Стеклянные панели сильно собирают отпечатки пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|529 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy S8 Plus — компактный фаблет с огромным 6.2-дюймовым экраном, который обладает 3K-разрешением. Рамки по бокам отсутствуют вовсе, а сверху и снизу они минимальны. Компания отказалась от механической кнопки "Домой" в пользу виртуальной.
С обеих сторон фаблет защищен стеклом Gorilla Glass 5. На левой грани корпуса присутствует физическая кнопка для активации голосового ассистента Bixby, а на правой традиционные качелька громкости и кнопка питания/разблокировки. Новая виртуальная кнопка "Домой" оборудована датчиком давления, то есть она распознает силу нажатия. Более высокая цена Galaxy S8 Plus обусловлена увеличенным дисплеем и качественными наушниками от AKG. Смартфон появится в России в черном, золотом и сером цветах.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP20
|GPU-ядер
|20
|Частота GPU
|546 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Самсунг С8 Плюс включают 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной и слот для карты microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (60% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy S8 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Возможно ли на Galaxy S8 Plus использовать одновременно 2 сим-карты и microSD?
- Нет. Второй слот для сим-карты совмещен с картой памяти.
Есть ли в этом смартфоне ИК-порт?
- К сожалению, нет. Компания отказалась от этого порта еще со времен Galaxy S6.
Сколько энергии потребляет режим всегда включенного экрана в Самсунг Галакси С8 Плюс?
- Точных данных пока нет, но известно, что этот режим потребляет примерно 1% заряда в час.
Насколько яркий экран этого устройства?
- Если коротко, то очень. Эксперты измерили точную яркость экрана Samsung S8 Plus — 1020 нит, что заметно больше, чем у некоторых телефонов с самым яркими дисплеями.
Возможно ли сменить разрешение экрана?
- В настройках дисплея присутствует три разных варианта: HD+ (1480x720), Full HD+ (2220x1080) и QHD+ (2960x1440).
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