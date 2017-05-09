Возможно ли на Galaxy S8 Plus использовать одновременно 2 сим-карты и microSD?

- Нет. Второй слот для сим-карты совмещен с картой памяти.

Есть ли в этом смартфоне ИК-порт?

- К сожалению, нет. Компания отказалась от этого порта еще со времен Galaxy S6.

Сколько энергии потребляет режим всегда включенного экрана в Самсунг Галакси С8 Плюс?

- Точных данных пока нет, но известно, что этот режим потребляет примерно 1% заряда в час.

Насколько яркий экран этого устройства?

- Если коротко, то очень. Эксперты измерили точную яркость экрана Samsung S8 Plus — 1020 нит, что заметно больше, чем у некоторых телефонов с самым яркими дисплеями.

Возможно ли сменить разрешение экрана?

- В настройках дисплея присутствует три разных варианта: HD+ (1480x720), Full HD+ (2220x1080) и QHD+ (2960x1440).