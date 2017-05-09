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Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus
Дисплей
71
Производительность
46
Батарея
73
Камера
58
Итоговая оценка
63
Класс Флагман
Дата выхода Март 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой 3K-экран с поддержкой HDR
  • Защищен от воды и пыли
  • Много встроенной памяти
  • Современный процессор
  • Скорость передачи данных достигает 1024 Мбит/с
  • Емкий аккумулятор
  • К сканеру отпечатков трудно дотянуться
  • Гибридный слот для сим-карт
  • Стеклянные панели сильно собирают отпечатки пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С8 Плюс
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 529 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
646 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S8 Plus
Инфо
Высота 159.5 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84%

Samsung Galaxy S8 Plus — компактный фаблет с огромным 6.2-дюймовым экраном, который обладает 3K-разрешением. Рамки по бокам отсутствуют вовсе, а сверху и снизу они минимальны. Компания отказалась от механической кнопки "Домой" в пользу виртуальной.

С обеих сторон фаблет защищен стеклом Gorilla Glass 5. На левой грани корпуса присутствует физическая кнопка для активации голосового ассистента Bixby, а на правой традиционные качелька громкости и кнопка питания/разблокировки. Новая виртуальная кнопка "Домой" оборудована датчиком давления, то есть она распознает силу нажатия. Более высокая цена Galaxy S8 Plus обусловлена увеличенным дисплеем и качественными наушниками от AKG. Смартфон появится в России в черном, золотом и сером цветах.

46

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С8 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20
GPU-ядер 20
Частота GPU 546 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1988
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6260
AnTuTu Benchmark 7
172050
AnTuTu Benchmark 8
188964

Характеристики Самсунг С8 Плюс включают 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной и слот для карты microSD.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 11.7 ГБ
73

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (60% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:16 ч.
Время просмотра видео
16:03 ч.
Время разговора (3G)
23:43 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S8 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
88
Качества видео
88
Итоговая оценка камеры
88
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S8 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S8 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Возможно ли на Galaxy S8 Plus использовать одновременно 2 сим-карты и microSD?

- Нет. Второй слот для сим-карты совмещен с картой памяти. 

Есть ли в этом смартфоне ИК-порт?

- К сожалению, нет. Компания отказалась от этого порта еще со времен Galaxy S6.

Сколько энергии потребляет режим всегда включенного экрана в Самсунг Галакси С8 Плюс?

- Точных данных пока нет, но известно, что этот режим потребляет примерно 1% заряда в час.

Насколько яркий экран этого устройства?

- Если коротко, то очень. Эксперты измерили точную яркость экрана Samsung S8 Plus — 1020 нит, что заметно больше, чем у некоторых телефонов с самым яркими дисплеями.

Возможно ли сменить разрешение экрана?

- В настройках дисплея присутствует три разных варианта: HD+ (1480x720), Full HD+ (2220x1080) и QHD+ (2960x1440).

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (291 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Дмитрий 28 апреля 2020 10:09
С августа 2018 г у меня с8+ сразу купил аллюминиевый чехол к нему и стекло, 1000раз ронял и в пьянках участвовал, и ничего! Отзывы только положительные, цена конешшно зывышена, 60 косарей!
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Лиана 02 апреля 2019 22:00
Защитные стекла говорите ..? Хм.. у меня на телефоне стояло защитное стекло, кинула в сумочку телефон но он оказался настолько хрупким что в простой сумочке сломался, и защитный экран не помог :) за ремонт запросили 20 т. Решила походить с поломаным экраном. Работает да и ладно. Но обидно что даже защитное стекло не защило экран а только нанесло двойной удар.
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Александр 13 июля 2020 22:09
Разные стекла просто, я на бывший j7, заказал с алика, двойное стекло не сколько раз ронял, первое стекло сверху лопнуло, второго не коснулось. Зато сейчас заказал на а 8, чуть его нажал и лопнуло, даже и наклеить не успел.
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Муратова наталья 28 августа 2017 06:40
У меня он два месяца. Фото норм, но иногда как то уж слишком отфотошопины. Обещали что не бьется экран, а он лопнул прям в мелкие трещины и их много на весь экран. Пошла в сервис сказали что это не шарантийный случай. Сказали что я его потоптала. Что за бред. Он упал при свидетелях в пол метра. Но как же так! Я его покупала с учетом того что он не бьющийся.теперь надо заказывать экран за 38 т.р. вообще что ли уже? Я разочарована. 60000 тысяч зря потратила. Меня часто спрашивают про этот телефон знакомые, я советовала, но теперь незачто непосоветую. Развод.напишу свою претензию на всех сайтах.
0 Ответить
Игорь Сурвилло 28 июня 2017 02:06
Только положительные эмоции! Перешел с s7. Доволен, как удав) Поставить две сим и карту памяти не составляет труда с прчмыми руками. В инете есть инфа. Хожу с двумя сим и картой уже больше года - полет нормальный!) Камера реально порадовала. Рекомендую!
+6 Ответить
Александ 02 января 2020 11:42
Чесно говоря почитал ваш отзыв и проанализировал сколько раз я менял мелодию смс и будильника, оказывается- нисколько
+10 Ответить
Дмитрий Крутов 09 мая 2017 22:04
Телефон хорош, взял за 53000 желтый топаз, при желании можно дешевле найти, из косяков которые просто напрягли - в прошивке не предусмотрено изначально менять звуки смс, будильника и т.д. (используются только те которые есть в телефоне). Поэтому сам лично через комп их заливаешь, либо через тотал командер считаю это не простительно телефону за такую цену. Кроме этого орфография и печатный текст (Как он исправляет по сравнению с айфоном) ну просто убивает!!! Все остальное зачет !!!
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