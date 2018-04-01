Какие варианты Galaxy S9 будут официально продаваться в России?

- Samsung будет продавать данную модель официально с 4 ГБ оперативной памяти в синем, черном и фиолетовом цветах.

Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?

- Компания переместила сканер отпечатков под камеру, что позитивно сказалось на комфорте его использования, но идеального результата ей не удалось достичь.

Будет ли версия Самсунг Галакси С9 с 6 ГБ оперативной памяти?

- Похоже, что нет. Samsung выпустил только Galaxy S9 Plus с увеличенным объемом оперативной памяти на борту. Если такая версия все же появится на свет, мы сообщим об этом на нашем сайте.

Смартфон по-прежнему водонепроницаемый?

- Да, Samsung сохранил водонепроницаемый корпус по тому же стандарту — IP68.