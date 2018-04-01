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Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9
Дисплей
75
Производительность
58
Батарея
67
Камера
71
Итоговая оценка
71
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный дизайн
  • Отличная эргономика
  • Хороший запас производительности
  • Наушники и стереодинамики от AKG
  • Поддержка дополненной реальности
  • Гибридный слот SIM-карты
  • Сканер отпечатков расположен сзади телефона
  • Несущественные изменения в дизайне
  • Одиночный модуль основной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С9
75

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
657 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S9
Инфо
Высота 147.7 мм
Ширина 68.7 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
58

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP18
GPU-ядер 18
Частота GPU 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3493
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8692
Geekbench 5 (одноядерный)
399
Geekbench 5 (многоядерный)
1928
AnTuTu Benchmark 7
241976
AnTuTu Benchmark 8
273945

Остальные характеристики Самсунг Галакси С9 тоже претерпели изменений. За работу смартфона теперь отвечает комбинация процессора Exynos 9810 с 8 ядрами на борту, графического ускорителя Mali G72, 4 ГБ оперативной (LPDDR4) и 64 ГБ постоянной памяти (UFS 2.1).

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2,1
Размер системы из коробки 14 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:13 ч.
Время просмотра видео
15:25 ч.
Время разговора (3G)
22:38 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
104
Качества видео
91
Итоговая оценка камеры
99

Особое значение в GalaxyS9 имеет основная камера. Хоть она не двойная, как у более дорого S9 Plus, но все равно наделена некоторыми впечатляющими особенностями. Например, используемый суперскоростный сенсор Dual Pixel имеет апертуру f/1.5, что намного лучше, чем у прошлогодней модели. Разрешение сенсора осталось прежним — 12 мегапикселей — но качество снимков заметно улучшилось.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S9

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какие варианты Galaxy S9 будут официально продаваться в России?

- Samsung будет продавать данную модель официально с 4 ГБ оперативной памяти в синем, черном и фиолетовом цветах.

Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?

- Компания переместила сканер отпечатков под камеру, что позитивно сказалось на комфорте его использования, но идеального результата ей не удалось достичь.

Будет ли версия Самсунг Галакси С9 с 6 ГБ оперативной памяти?

- Похоже, что нет. Samsung выпустил только Galaxy S9 Plus с увеличенным объемом оперативной памяти на борту. Если такая версия все же появится на свет, мы сообщим об этом на нашем сайте.

Смартфон по-прежнему водонепроницаемый?

- Да, Samsung сохранил водонепроницаемый корпус по тому же стандарту —  IP68.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (372 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Viktor Polyakov 02 октября 2020 22:49
Нот 8 крут по своему, это разные в своем виде телефоны. Но ты находишься на этом прекрасном сайте и пишешь такой бред! Да возьми ты и сравни нот 8 и с9. И ты увидишь колоссальную разницу. А стилус можешь в одно место потом засунуть.
+4 Ответить
Максим 08 апреля 2019 19:45
Очень очень плохая батарея
+21 Ответить
Dmitry Nikitin 02 апреля 2019 17:06
64 гига - чрезвычайно мало, а две симки это необходимость и когда в салоне вам говорят что вы можете поставить карточку вместо 2й симки - многие потенциальные покупатели "сильно огорчаются"... Ремонтопригодность "заклеенышей" чаще всего разочаровывает и при невозможности "резета" путем сьема аккума - в случае сложного зависания, из-за чего надо идти его пилить в сервис, этап знакомый... Т.е. получается высокопроизводительный смарт. - либо просто дорогая "понтовая" звонилка, для обеспеченных, либо это уже не телефон для человека - а наоборот, для тех кто "пылинки сдувает" и много программ не поставит... Т.е. 64 гига и либо 2сим, либо карта памяти - это как раз говорит о том, что это опять не универсальный инструмент, а очередной "фетишь" с большим экраном...
-5 Ответить
Серега 06 декабря 2019 03:03
Dmitry Nikitin В случаи зависания нести в сервис? Потому что если не съемная батарея то не сделать перезапуск? Вы шутите? ГУГЛ вам в помощь!
+5 Ответить
Ярик80 08 августа 2018 10:46
Хороший телефон, управление, эргономичность, камера,но батарея... оставляет желать лучшего. Если интернет всегда включен то это беда, реальная беда. На работе сижу, три раза за день заряжаю. Садится батарея очень сильно. Быть может кто скажет урежь разрешения для программ, которые в интернет лезут, но они мне нужны. Это единственный минус, который я заметил.
+2 Ответить
Гость Владимир 01 апреля 2018 22:00
Камера у Самсунг с6 16 мегапиксилей и крутая камера. А у с9 почему-то 12 мегапиксилей. И 4 гига оперативки для такова флагмана мало. Должно быть хотя бы 6г. И я и Самсунг с8 нот круче чем с9.
-27 Ответить
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