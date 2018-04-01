Samsung Galaxy S9
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безрамочный дизайн
- Отличная эргономика
- Хороший запас производительности
- Наушники и стереодинамики от AKG
- Поддержка дополненной реальности
- Гибридный слот SIM-карты
- Сканер отпечатков расположен сзади телефона
- Несущественные изменения в дизайне
- Одиночный модуль основной камеры
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|Ширина
|68.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2700 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|GPU-ядер
|18
|Частота GPU
|572 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Остальные характеристики Самсунг Галакси С9 тоже претерпели изменений. За работу смартфона теперь отвечает комбинация процессора Exynos 9810 с 8 ядрами на борту, графического ускорителя Mali G72, 4 ГБ оперативной (LPDDR4) и 64 ГБ постоянной памяти (UFS 2.1).
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Особое значение в GalaxyS9 имеет основная камера. Хоть она не двойная, как у более дорого S9 Plus, но все равно наделена некоторыми впечатляющими особенностями. Например, используемый суперскоростный сенсор Dual Pixel имеет апертуру f/1.5, что намного лучше, чем у прошлогодней модели. Разрешение сенсора осталось прежним — 12 мегапикселей — но качество снимков заметно улучшилось.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy S9
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какие варианты Galaxy S9 будут официально продаваться в России?
- Samsung будет продавать данную модель официально с 4 ГБ оперативной памяти в синем, черном и фиолетовом цветах.
Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?
- Компания переместила сканер отпечатков под камеру, что позитивно сказалось на комфорте его использования, но идеального результата ей не удалось достичь.
Будет ли версия Самсунг Галакси С9 с 6 ГБ оперативной памяти?
- Похоже, что нет. Samsung выпустил только Galaxy S9 Plus с увеличенным объемом оперативной памяти на борту. Если такая версия все же появится на свет, мы сообщим об этом на нашем сайте.
Смартфон по-прежнему водонепроницаемый?
- Да, Samsung сохранил водонепроницаемый корпус по тому же стандарту — IP68.
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