Samsung Galaxy S9 Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Двойная камера
- Стереодинамики AKG
- Большой экран Infinity Display
- Качественные наушники в комплекте
- Стекло Gorilla Glass 5 с обеих сторон
- Поддержка карт памяти до 400 гигабайт
- Несъемная батарея
- Слот карты microSD совмещен со второй SIM-картой
- Нет FM-радио
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|Ширина
|73.8 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2700 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|GPU-ядер
|18
|Частота GPU
|572 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Самсунг С9 Плюс действительно радуют, аппаратная начинка стала заметно лучше, но цена при этом практически не изменилась. Смартфон оснащен по последнему слову техники. Он имеет современный процессор Exynos 9810 с сопроцессором Mali G72, который отвечает за обработку графики. S9+ может похвастаться наличием 6 ГБ оперативной памяти, но что самое интересное, производитель предлагает три варианта встроенной памяти: 64, 128 или 256 ГБ. Мало того, новинка поддерживает карты памяти объемом до 400 ГБ. Для беспроводного подключения можно использовать Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а проводного — USB Type-C или 3.5 мм аудиоразъем.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
За питание отвечает аккумулятор емкостью 3500 мАч, а заряжаться он может как по проводному пути, так и беспроводному. Оба способа поддерживают технологию быстрой зарядки. В режиме разговора аппарат способен выдержать 18 часов беспрерывной работы — это хороший показатель даже по нынешним меркам. Функция всегда включенного экрана Always On Display потребляет незначительное количество энергии, но точные цифры пока неизвестны.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy S9 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли на смартфоне делать портретные фотографии?
- Самсунг С9+ оборудован парой объективов сзади корпуса, как и Galaxy Note 8. Он имеет весь необходимый функционал для создания портретный фотографий.
Есть ли здесь 3.5 мм вход для наушников?
- Да, аппарат оборудован 3.5 мм разъемом и комплектуется фирменными наушниками от AKG.
Сильно ли высаживает батарею функция Always On Display?
- Специальные тесты мы не проводили, но испытания общей автономности показали, что Самсунг Галакси С9 Плюс работает немного дольше, чем его предшественник.
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