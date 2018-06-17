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Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus
Дисплей
74
Производительность
63
Батарея
73
Камера
75
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Двойная камера
  • Стереодинамики AKG
  • Большой экран Infinity Display
  • Качественные наушники в комплекте
  • Стекло Gorilla Glass 5 с обеих сторон
  • Поддержка карт памяти до 400 гигабайт
  • Несъемная батарея
  • Слот карты microSD совмещен со второй SIM-картой
  • Нет FM-радио

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С9 Плюс
74

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
624 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S9 Plus
Инфо
Высота 158.1 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
63

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С9 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP18
GPU-ядер 18
Частота GPU 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3750
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8782
Geekbench 5 (одноядерный)
521
Geekbench 5 (многоядерный)
1994
AnTuTu Benchmark 7
243053
AnTuTu Benchmark 8
312882

Характеристики Самсунг С9 Плюс действительно радуют, аппаратная начинка стала заметно лучше, но цена при этом практически не изменилась. Смартфон оснащен по последнему слову техники. Он имеет современный процессор Exynos 9810 с сопроцессором Mali G72, который отвечает за обработку графики. S9+ может похвастаться наличием 6 ГБ оперативной памяти, но что самое интересное, производитель предлагает три варианта встроенной памяти: 64, 128 или 256 ГБ. Мало того, новинка поддерживает карты памяти объемом до 400 ГБ. Для беспроводного подключения можно использовать Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а проводного — USB Type-C или 3.5 мм аудиоразъем.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 13.9 ГБ
73

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:15 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Время разговора (3G)
25:23 ч.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 3500 мАч, а заряжаться он может как по проводному пути, так и беспроводному. Оба способа поддерживают технологию быстрой зарядки. В режиме разговора аппарат способен выдержать 18 часов беспрерывной работы — это хороший показатель даже по нынешним меркам. Функция всегда включенного экрана Always On Display потребляет незначительное количество энергии, но точные цифры пока неизвестны.

75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S9 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
104
Качества видео
91
Итоговая оценка камеры
99
84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S9 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S9 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли на смартфоне делать портретные фотографии?

- Самсунг С9+ оборудован парой объективов сзади корпуса, как и Galaxy Note 8. Он имеет весь необходимый функционал для создания портретный фотографий.

Есть ли здесь 3.5 мм вход для наушников?

- Да, аппарат оборудован 3.5 мм разъемом и комплектуется фирменными наушниками от AKG.

Сильно ли высаживает батарею функция Always On Display?

- Специальные тесты мы не проводили, но испытания общей автономности показали, что Самсунг Галакси С9 Плюс работает немного дольше, чем его предшественник.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (404 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

олег 28 августа 2020 12:12
Батарея слабая , а так норм 3 год пользуюсь
0 Ответить
Торогелди KG 20 апреля 2020 17:01
Да, аккумулятор слабый
+3 Ответить
Оксана 04 апреля 2020 06:31
Заказала по интернет-магазину телефон нет обещеного защитного стекла и гарантии и динамик плохой
+17 Ответить
Елена 19 февраля 2020 23:11
Аккумулятор слабый на весь день не хватает... а так просто супер телефон....
+4 Ответить
вова 22 декабря 2019 19:22
акомулятор слабоват
+5 Ответить
Ольга 18 января 2020 13:54
Да. Аккумулятор слабоват, это напрягает( а так было бы, пожалуй, всё идеально.
0 Ответить
Алёна 02 апреля 2019 16:38
Я обладатель этого Самсунга. Последнее обновление просто ужасное. Начало выкидывать из приложений, открывать не нужные приложения, втиснуть. Исправьте ошибку, пожалуйста. Телефону даже года нет.
-23 Ответить
Дарья 17 июня 2018 17:50
Телефон очень хороший но есть два минуса Первое это то что батарейки не хватает на полный день и то что второе телефоном можно пользоваться в воде но при этом телефон не может разблокироваться по отпечатку пальца если рука у тебя мокрая
-21 Ответить
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