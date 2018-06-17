Тесты в бенчмарках

Характеристики Самсунг С9 Плюс действительно радуют, аппаратная начинка стала заметно лучше, но цена при этом практически не изменилась. Смартфон оснащен по последнему слову техники. Он имеет современный процессор Exynos 9810 с сопроцессором Mali G72, который отвечает за обработку графики. S9+ может похвастаться наличием 6 ГБ оперативной памяти, но что самое интересное, производитель предлагает три варианта встроенной памяти: 64, 128 или 256 ГБ. Мало того, новинка поддерживает карты памяти объемом до 400 ГБ. Для беспроводного подключения можно использовать Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а проводного — USB Type-C или 3.5 мм аудиоразъем.