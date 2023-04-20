Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408

6.6" PLS TFT - 1080 x 2408 Чип: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Камера: 2 (50 MP + 8 MP)

2 (50 MP + 8 MP) Батарея: 4050 мАч

4050 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 235 г.

Обзор Дисплей 76 Производительность 49 Батарея 71 Камера 57 Коммуникации 85 Итоговая оценка 66

Преимущества и недостатки Смартфон с прочным корпусом и отличной защитой от влаги

Смартфон с прочным корпусом и отличной защитой от влаги Оснащен процессором с неплохим запасом производительности и поддержкой 5G

Оснащен процессором с неплохим запасом производительности и поддержкой 5G Емкая батарея, которую можно заменить самостоятельно

Емкая батарея, которую можно заменить самостоятельно Не перегревается под высокой нагрузкой

Не перегревается под высокой нагрузкой Поддерживает быструю зарядку Хотелось бы более яркий дисплей

Хотелось бы более яркий дисплей Посредственно качество голоса во время разговора

Посредственно качество голоса во время разговора Технология PLS заметно уступает AMOLED в цветопередаче

Технология PLS заметно уступает AMOLED в цветопередаче В комплекте нет зарядного устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

76 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Соотношение экрана к корпусу 77.8% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 99.9% ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 23 мс Контрастность 1109:1 Реальная пиковая яркость (авто) 493 нит Источники: NotebookCheck [3]

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Высота 168.8 мм Ширина 79.9 мм Толщина 9.9 мм Вес 235 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 77.8%

49 Производительность Все характеристики чипа Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц FLOPS ~753 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 770 Geekbench 5 (многоядерный) 2782 AnTuTu Benchmark 9 512300 CPU 158374 GPU 157181 Memory 75916 UX 125947 Total score 512300 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Оболочка UI One UI 5.0 Размер системы из коробки 13 ГБ

71 Батарея Характеристики Объем 4050 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Да Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Время полной зарядки 1:00 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy Xcover 6 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) Поддержка 5G Да

73 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 86.2 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.48 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.23 Вт/кг Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Xcover 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.