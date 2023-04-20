Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
- Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408
- Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 4050 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 235 г.
Обзор
Дисплей
76
Производительность
49
Батарея
71
Камера
57
Коммуникации
85
Итоговая оценка
66
Преимущества и недостатки
- Смартфон с прочным корпусом и отличной защитой от влаги
- Оснащен процессором с неплохим запасом производительности и поддержкой 5G
- Емкая батарея, которую можно заменить самостоятельно
- Не перегревается под высокой нагрузкой
- Поддерживает быструю зарядку
- Хотелось бы более яркий дисплей
- Посредственно качество голоса во время разговора
- Технология PLS заметно уступает AMOLED в цветопередаче
- В комплекте нет зарядного устройства
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
76
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|77.8%
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Время отклика
|23 мс
|Контрастность
|1109:1
Реальная пиковая яркость (авто)
493 нит
Источники: NotebookCheck [3]
62
Дизайн и корпус
|Высота
|168.8 мм
|Ширина
|79.9 мм
|Толщина
|9.9 мм
|Вес
|235 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
77.8%
49
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|FLOPS
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
770
Geekbench 5 (многоядерный)
2782
AnTuTu Benchmark 9
512300
|CPU
|158374
|GPU
|157181
|Memory
|75916
|UX
|125947
|Total score
|512300
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
71
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
57
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
|Поддержка 5G
|Да
73
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
86.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.48 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.23 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Xcover 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.