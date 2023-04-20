Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy Xcover 6 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
  • Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 4050 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 235 г.

Обзор

Дисплей
76
Производительность
49
Батарея
71
Камера
57
Коммуникации
85
Итоговая оценка
66

Преимущества и недостатки

  • Смартфон с прочным корпусом и отличной защитой от влаги
  • Оснащен процессором с неплохим запасом производительности и поддержкой 5G
  • Емкая батарея, которую можно заменить самостоятельно
  • Не перегревается под высокой нагрузкой
  • Поддерживает быструю зарядку
  • Хотелось бы более яркий дисплей
  • Посредственно качество голоса во время разговора
  • Технология PLS заметно уступает AMOLED в цветопередаче
  • В комплекте нет зарядного устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
76

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 77.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 23 мс
Контрастность 1109:1
Реальная пиковая яркость (авто)
493 нит
Источники: NotebookCheck [3]
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Высота 168.8 мм
Ширина 79.9 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 235 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
77.8%
49

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
770
Geekbench 5 (многоядерный)
2782
AnTuTu Benchmark 9
512300
CPU 158374
GPU 157181
Memory 75916
UX 125947
Total score 512300
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0
Размер системы из коробки 13 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Xcover 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
Поддержка 5G Да
73

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Xcover 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
2. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy S23
3. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy A54 5G
4. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy A53 5G
5. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy S21 FE 5G
6. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy S20 FE 5G
7. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro и Samsung Galaxy S20 Plus
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Отзывы (4)

Avatar
Corg 20 апреля 2023 14:10
ну и аккум на 4000 махов маловат будет.
0 Ответить
Avatar
Corg 20 апреля 2023 14:10
и дело в том что 778g поддерживает ufs 3.1.
0 Ответить
Avatar
Corg 20 апреля 2023 14:08
за эти же деньги есть а54 с ufs 3.1.
0 Ответить
Avatar
Corg 20 апреля 2023 14:08
Смартфон топ, цена топ, проц топ. Однако главная беда это память ufs 2.2.
0 Ответить
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры