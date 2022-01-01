Samsung Galaxy Z Flip 4
Дисплей
91
Производительность
92
Батарея
81
Камера
72
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Удобный форм фактор смартфона и небольшой вес
- Частота дисплея 120 Гц обеспечивает плавную работу устройства
- Работает на мощном процессоре от Qualcomm
- Защищен от влаги по стандарту IPX8
- Есть дополнительный 1.9-дюймовый дисплей
- Небольшая батарея, которой может не хватать на день использования
- В комплекте нет зарядного устройства - его нужно покупать отдельно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Flip 4
91
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|Плотность пикселей
|426 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
67
Дизайн и корпус
|Высота
|165.2 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|6.9 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
3722
AnTuTu Benchmark 9
1029199
Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 - 17 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
81
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
72
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения для SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip 4 могут отличаться в зависимости от региона.