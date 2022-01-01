Samsung Galaxy Z Flip 4 Дисплей 91 Производительность 92 Батарея 81 Камера 72 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Удобный форм фактор смартфона и небольшой вес

Частота дисплея 120 Гц обеспечивает плавную работу устройства

Работает на мощном процессоре от Qualcomm

Защищен от влаги по стандарту IPX8

Есть дополнительный 1.9-дюймовый дисплей Небольшая батарея, которой может не хватать на день использования

В комплекте нет зарядного устройства - его нужно покупать отдельно

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Flip 4

91 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2640 пикселей Соотношение сторон 21.9:9 Плотность пикселей 426 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Соотношение экрана к корпусу 82.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Flip 4 Высота 165.2 мм Ширина 71.9 мм Толщина 6.9 мм Вес 187 граммов Водонепроницаемость IPX8 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.1%

92 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Flip 4 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1281 Geekbench 5 (многоядерный) 3722 AnTuTu Benchmark 9 1029199 Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 - 17 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

81 Батарея Характеристики Объем 3700 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Flip 4 Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 3872 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

83 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения для SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip 4 могут отличаться в зависимости от региона.