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Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4
Дисплей
91
Производительность
92
Батарея
81
Камера
72
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Удобный форм фактор смартфона и небольшой вес
  • Частота дисплея 120 Гц обеспечивает плавную работу устройства
  • Работает на мощном процессоре от Qualcomm
  • Защищен от влаги по стандарту IPX8
  • Есть дополнительный 1.9-дюймовый дисплей
  • Небольшая батарея, которой может не хватать на день использования
  • В комплекте нет зарядного устройства - его нужно покупать отдельно

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Flip 4
91

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9
Плотность пикселей 426 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Flip 4
Высота 165.2 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 6.9 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
92

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Flip 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
3722
AnTuTu Benchmark 9
1029199
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
81

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Flip 4
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения для SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Z Flip 4 против Galaxy Z Flip 3 5G
2. Samsung Galaxy Z Flip 4 против Apple iPhone 13 Pro Max
3. Samsung Galaxy Z Flip 4 против S22 Ultra
4. Samsung Galaxy Z Flip 4 против S22 Ultra (Snapdragon)
5. Samsung Galaxy Z Flip 4 против Galaxy Z Fold 4

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