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Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Дисплей: 6.7" Dynamic AMOLED - 1080 x 2640
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 2 (12 MP + 12 MP)
  • Батарея: 3700 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 187 г.

Обзор

Дисплей
90
Камера
71
Производительность
97
Игры
100*
Батарея
74*
Коммуникации
82
Итоговая оценка
82*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Компактный и легкий дизайн, который состоит из премиум материалов
  • Полагается на топовый процессор Snapdragon и память UFS 4.1
  • Поддерживает беспроводная зарядка, включая реверсивную
  • Имеет еще один небольшой дисплей
  • Не может похвастаться достойной автономностью из-за небольшой батареи
  • Зарядное устройство необходимо покупать отдельно

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Flip 5
Высота 165.1 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 6.9 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.5%

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy Z Flip 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
1348427
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1

Батарея

Объем 3700 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Flip 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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