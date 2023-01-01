Samsung Galaxy Z Flip 5
- Дисплей: 6.7" Dynamic AMOLED - 1080 x 2640
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 2 (12 MP + 12 MP)
- Батарея: 3700 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 187 г.
Обзор
Дисплей
90
Камера
71
Производительность
97
Игры
100*
Батарея
74*
Коммуникации
82
Итоговая оценка
82*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Компактный и легкий дизайн, который состоит из премиум материалов
- Полагается на топовый процессор Snapdragon и память UFS 4.1
- Поддерживает беспроводная зарядка, включая реверсивную
- Имеет еще один небольшой дисплей
- Не может похвастаться достойной автономностью из-за небольшой батареи
- Зарядное устройство необходимо покупать отдельно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|6.9 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.5%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
1348427
Список смартфонов в AnTuTu 9 - 2 место
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip 5 могут отличаться в зависимости от региона.