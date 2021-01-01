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Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Дисплей
92
Производительность
96
Батарея
77
Камера
72
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Гибкий экран с частотой обновления 120 Гц
  • Оригинальный дизайн и удобный в использовании форм-фактор
  • Есть дополнительный дисплей на 1.9 дюйма
  • Топовая начинка – мощный процессор с поддержкой 5G и быстрая память
  • Поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки
  • Батарея небольшой емкости – слабая автономность
  • Не поддерживает установку карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Flip3 5G
92

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9
Плотность пикселей 426 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1216 нит
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Высота 166 мм
Ширина 72.2 мм
Толщина 6.9 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
96

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Flip3 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
3225
AnTuTu Benchmark 8
731330
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.5
77

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Flip3 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 25 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip3 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Оценка пользователей

4.8 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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