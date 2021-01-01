Samsung Galaxy Z Flip3 5G Дисплей 92 Производительность 96 Батарея 77 Камера 72 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Гибкий экран с частотой обновления 120 Гц

Оригинальный дизайн и удобный в использовании форм-фактор

Есть дополнительный дисплей на 1.9 дюйма

Топовая начинка – мощный процессор с поддержкой 5G и быстрая память

Поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки Батарея небольшой емкости – слабая автономность

Не поддерживает установку карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Flip3 5G

92 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2636 пикселей Соотношение сторон 21.9:9 Плотность пикселей 426 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 84.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1216 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Flip3 5G Высота 166 мм Ширина 72.2 мм Толщина 6.9 мм Вес 183 грамма Водонепроницаемость IPX8 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.7%

96 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Flip3 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1035 Geekbench 5 (многоядерный) 3225 AnTuTu Benchmark 8 731330

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.5

77 Батарея Характеристики Объем 3300 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Flip3 5G Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 22 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 3872 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 25 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip3 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Z Flip3 5G