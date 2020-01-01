Тесты дисплея

Samsung Galaxy Z Fold 2 получил не один, а целых два дисплея премиального качества, и оба обладают огромной даже по современным меркам диагональю. Внешний имеет диагональ 6.23 дюйма, а внутренний – 7.6-дюйма, но главная его фишка состоит в частоте обновления 120 Гц. Это в 2 раза больше, чем у обычного смартфона, но эффект просто изумительный.