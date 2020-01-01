Samsung Galaxy Z Fold 2
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Уникальный складной дисплей большой диагонали
- Камера с оптическим приближением и стабилизацией
- Качественный стереозвук и комплектные наушники AKG
- Имеется поддержка DeX
- Высокая цена
- Сканер отпечатков находится в кнопке сбоку
- Небольшой по емкости аккумулятор
- Отсутствует поддержка S Pen
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|7.6 дюймов
|Разрешение
|1768 x 2208 пикселей
|Соотношение сторон
|22.5:9
|Плотность пикселей
|373 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy Z Fold 2 получил не один, а целых два дисплея премиального качества, и оба обладают огромной даже по современным меркам диагональю. Внешний имеет диагональ 6.23 дюйма, а внутренний – 7.6-дюйма, но главная его фишка состоит в частоте обновления 120 Гц. Это в 2 раза больше, чем у обычного смартфона, но эффект просто изумительный.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|128.2 мм
|Толщина
|6.9 мм
|Вес
|279 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Бронзовый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.80 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
В плане производительности Samsung Galaxy Z Fold 2 можно назвать эталоном, поскольку он построен на самом быстром процессоре компании Qualcomm 2020 года. Он имеет память LPDDR5 объемом 12 ГБ и встроенный накопитель UFS 3.1 с впечатляющей скоростью работы. Его производительности с лихвой хватает для всех современных игр даже с учетом повышенной частоты обновления дисплея.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|35.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 33 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камера состоит из трех 12-мегапиксельных сенсоров, которые отличаются возможностями. Главный идеально справляется с обычной и ночной съемкой, так как у него имеется достойный автофокус и многоосевая оптическая стабилизация. Второй дополнительный получил 2-кратный оптический зум с автофокусом и стабилизацией. Третий сверхширокоугольный позволяет охватить больше объектов в одном фото, однако вечером не получится сделать качественный кадр.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.291 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.453 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя