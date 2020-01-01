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Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2
Дисплей
88
Производительность
98
Батарея
82
Камера
84
Итоговая оценка
87
Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Уникальный складной дисплей большой диагонали
  • Камера с оптическим приближением и стабилизацией
  • Качественный стереозвук и комплектные наушники AKG
  • Имеется поддержка DeX
  • Высокая цена
  • Сканер отпечатков находится в кнопке сбоку
  • Небольшой по емкости аккумулятор
  • Отсутствует поддержка S Pen

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Fold 2
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Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 7.6 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей
Соотношение сторон 22.5:9
Плотность пикселей 373 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
714 нит

Samsung Galaxy Z Fold 2 получил не один, а целых два дисплея премиального качества, и оба обладают огромной даже по современным меркам диагональю. Внешний имеет диагональ 6.23 дюйма, а внутренний – 7.6-дюйма, но главная его фишка состоит в частоте обновления 120 Гц. Это в 2 раза больше, чем у обычного смартфона, но эффект просто изумительный.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Fold 2
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 128.2 мм
Толщина 6.9 мм
Вес 279 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Бронзовый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
98

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Fold 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Архитектура 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.80 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
970
Geekbench 5 (многоядерный)
3325
AnTuTu Benchmark 8
615304

В плане производительности Samsung Galaxy Z Fold 2 можно назвать эталоном, поскольку он построен на самом быстром процессоре компании Qualcomm 2020 года. Он имеет память LPDDR5 объемом 12 ГБ и встроенный накопитель UFS 3.1 с впечатляющей скоростью работы. Его производительности с лихвой хватает для всех современных игр даже с учетом повышенной частоты обновления дисплея.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 35.4 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 33 минут)
Беспроводная зарядка Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:44 ч.
Время просмотра видео
16:17 ч.
Время разговора (3G)
24:56 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Fold 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера состоит из трех 12-мегапиксельных сенсоров, которые отличаются возможностями. Главный идеально справляется с обычной и ночной съемкой, так как у него имеется достойный автофокус и многоосевая оптическая стабилизация. Второй дополнительный получил 2-кратный оптический зум с автофокусом и стабилизацией. Третий сверхширокоугольный позволяет охватить больше объектов в одном фото, однако вечером не получится сделать качественный кадр.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.291 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.453 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Z Fold 2

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (67 голосов)

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