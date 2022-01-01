Samsung Galaxy Z Fold 4 Дисплей 87 Производительность 96 Батарея 88 Камера 81 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Огромный раскладной дисплей с частотой обновления 120 Гц

50-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором изображения

Получил телеобъектив с неплохим 3-кратным зумом

Есть быстрая беспроводная и реверсивная зарядки

Дисплей на передней панели защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+

Имеет поддержку стилуса S Pen Большой вес корпуса может вызывать дискомфорт во время использования

В сложенном состоянии имеет толщину целых 15.8 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Fold 4

87 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 7.6 дюймов Разрешение 1812 x 2176 пикселей Плотность пикселей 373 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Соотношение экрана к корпусу 90.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Fold 4 Высота 155.1 мм Ширина 130.1 мм Толщина 6.3 мм Вес 263 грамма Водонепроницаемость IPX8 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 90.9%

96 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Fold 4 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1356 Geekbench 5 (многоядерный) 3845 AnTuTu Benchmark 9 1019466 Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 20 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1

88 Батарея Характеристики Объем 4400 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Время полной зарядки 1:40 ч.

81 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Fold 4 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 3x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Сенсор: 1/3.6"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 12 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 Апертура f/1.8 Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold 4 могут отличаться в зависимости от региона.