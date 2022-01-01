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Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 4
Дисплей
87
Производительность
96
Батарея
88
Камера
81
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Огромный раскладной дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • 50-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором изображения
  • Получил телеобъектив с неплохим 3-кратным зумом
  • Есть быстрая беспроводная и реверсивная зарядки
  • Дисплей на передней панели защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+
  • Имеет поддержку стилуса S Pen
  • Большой вес корпуса может вызывать дискомфорт во время использования
  • В сложенном состоянии имеет толщину целых 15.8 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Fold 4
87

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 7.6 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей
Плотность пикселей 373 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Fold 4
Высота 155.1 мм
Ширина 130.1 мм
Толщина 6.3 мм
Вес 263 грамма
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
96

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Fold 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1356
Geekbench 5 (многоядерный)
3845
AnTuTu Benchmark 9
1019466
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
88

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Fold 4
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Сенсор: 1/3.6"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/1.8
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Note 10 Plus или Galaxy Z Fold 4
2. Galaxy Note 20 Ultra или Galaxy Z Fold 4
3. Galaxy Z Fold 2 или Galaxy Z Fold 4
4. Galaxy Z Fold 3 5G или Galaxy Z Fold 4
5. iPhone 13 Pro Max или Galaxy Z Fold 4
6. Galaxy S22 Ultra или Galaxy Z Fold 4
7. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) или Galaxy Z Fold 4
8. Galaxy Z Flip 4 или Galaxy Z Fold 4

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