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Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Дисплей: 7.6" Dynamic AMOLED - 1812 x 2176
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4400 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 253 г.

Обзор

Дисплей
85
Камера
81
Производительность
100
Игры
100*
Батарея
81*
Коммуникации
95
Итоговая оценка
86*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 7.6 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей
Плотность пикселей 374 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Достаточно простая фронтальная камера Высокая цена за топовую модель

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Fold 5
Высота 154.9 мм
Ширина 129.9 мм
Толщина 6.1 мм
Вес 253 грамма
Водонепроницаемость IPX8
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
91.1%

Топовая начинка и 120-герцовый дисплей позволяют с комфортом играть на большом экране Оснащен дополнительным экраном с премиальной защитой Gorilla Glass Victus 2 Достойная камера с оптическим приближением и стабилизацией Может похвастаться беспроводной зарядкой, а также обратной Есть вариант на 1 ТБ встроенного накопителя

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy Z Fold 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1

Батарея

Объем 4400 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Fold 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/1.8
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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