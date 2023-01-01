Топовая начинка и 120-герцовый дисплей позволяют с комфортом играть на большом экране Оснащен дополнительным экраном с премиальной защитой Gorilla Glass Victus 2 Достойная камера с оптическим приближением и стабилизацией Может похвастаться беспроводной зарядкой, а также обратной Есть вариант на 1 ТБ встроенного накопителя