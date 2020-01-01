Тесты камеры от DxOMark

Гаджет получил основную камеру с полезным функционалом – она может приближать объекты и снимать широкоугольные фотографии. То и другое у него получает хорошо, но во многом благодаря 5-осевой оптической стабилизации. Фотографии получаются яркими за счет большой апертуры f/1.6, которая пропускает много света.

Фронталка здесь вполне обычная и к качеству дневных снимков придраться сложно. Автофокус на месте, а работает он на достойном уровне.