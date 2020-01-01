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Sony Xperia 1

Sony Xperia 1
Дисплей
79
Производительность
82
Батарея
66
Камера
75
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с рекордной плотностью пикселей
  • Беспроблемное программное обеспечение
  • Качественные стереодинамики
  • 5-осевая оптическая стабилизация
  • Быстрый процессор и много памяти
  • Нет беспроводной зарядки
  • Среднее время автономной работы
  • Нет аудиоджека 3.5 мм
  • Высокая цена

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 1
79

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
660 нит

Sony Xperia 1 создавался для развлечений, поэтому у него большой экран на 6.5 дюймов, главной особенностью которого является кинематографическое соотношение сторон. Учитывая рекордную плотность пикселей в 643 PPI, смартфон идеально подходит для просмотра фильмов. Еще одним плюсом является то, что производитель оставил привычный дизайн без отверстий и вырезов, и выглядит аппарат отлично.

75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1
Инфо
Высота 167 мм
Ширина 72 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82%
82

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4918
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10035
Geekbench 5 (одноядерный)
734
Geekbench 5 (многоядерный)
2569
AnTuTu Benchmark 7
371861
AnTuTu Benchmark 8
438664
73

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 23 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:57 ч.
Время просмотра видео
11:10 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 135°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
99
Качества видео
84
Итоговая оценка камеры
94

Гаджет получил основную камеру с полезным функционалом – она может приближать объекты и снимать широкоугольные фотографии. То и другое у него получает хорошо, но во многом благодаря 5-осевой оптической стабилизации. Фотографии получаются яркими за счет большой апертуры f/1.6, которая пропускает много света.

Фронталка здесь вполне обычная и к качеству дневных снимков придраться сложно. Автофокус на месте, а работает он на достойном уровне.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69.4 дБ
Музыка
73.8 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.12 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 1

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (8 голосов)

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