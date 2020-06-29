Тесты дисплея

Sony Xperia 1 II оборудован отличным OLED-дисплеем на 6.5 дюймов, который гордится увеличенной частотой обновления до 90 Гц. Это не так много, как у конкурентов, однако разница между стандартными 60 Гц заметна сразу. Благодаря разрешению 4K плотность пикселей выросла до 643 точки на дюйм.