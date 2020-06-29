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Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II
Дисплей
87
Производительность
93
Батарея
77
Камера
76
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Работает на очень быстром процессоре Qualcomm
  • Есть 3-кратный оптический зум и времяпролетный датчик
  • Защищен премиальным стеклом Gorilla Glass 6
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Сверхширокоугольный объектив полагается только на цифровую стабилизацию
  • Небольшой по емкости аккумулятор
  • Нет макрообъектива

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 1 II
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
606 нит

Sony Xperia 1 II оборудован отличным OLED-дисплеем на 6.5 дюймов, который гордится увеличенной частотой обновления до 90 Гц. Это не так много, как у конкурентов, однако разница между стандартными 60 Гц заметна сразу. Благодаря разрешению 4K плотность пикселей выросла до 643 точки на дюйм.

76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1 II
Инфо
Высота 166 мм
Ширина 72 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84%
93

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 1 II и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4325
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13305
Geekbench 5 (одноядерный)
897
Geekbench 5 (многоядерный)
3271
AnTuTu Benchmark 7
463604
AnTuTu Benchmark 8
542736

В основе используется топовый процессор Snapdragon 865, позволяющий запускать на Xperia 1 II любые современные программы и игры. Он производится по 7-нанометровому техпроцессу, что делает смартфон очень бережным к расходу заряда батареи.

73

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Размер системы из коробки 20 ГБ
77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 21 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:52 ч.
Время просмотра видео
12:35 ч.
Время разговора (3G)
31:02 ч.

Батарея в телефоне не самая большая, и некоторые конкуренты умудряются поместить в такие габариты на 500 мАч больше, чем в Sony Xperia 1 II. Быстрая зарядка частично компенсирует относительно слабую автономность.

76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 1 II
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера состоит из трех 12-мегапиксельных сенсоров, которые предназначены для разных задач. Один делает обычные фотографии, другой умеет приближать объекты в 2 раза, а третий получил сверхширокоугольные линзы. Также здесь есть времяпролетный датчик, необходимый для создания идеальных портретных фотографий и дополненной реальности.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100)
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для тела 1.67 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 II могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 1 II

Оценка пользователей

4.1 из 5 баллов (26 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Букин 29 июня 2020 07:57
Странно, а разве этот смартфон на 2 сим карты? Официальный представитель консультирует что этот смартфон на 1 сим карту + слон под карту памяти...
+3 Ответить
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