Sony Xperia 1 II
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Работает на очень быстром процессоре Qualcomm
- Есть 3-кратный оптический зум и времяпролетный датчик
- Защищен премиальным стеклом Gorilla Glass 6
- Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
- Сверхширокоугольный объектив полагается только на цифровую стабилизацию
- Небольшой по емкости аккумулятор
- Нет макрообъектива
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Sony Xperia 1 II оборудован отличным OLED-дисплеем на 6.5 дюймов, который гордится увеличенной частотой обновления до 90 Гц. Это не так много, как у конкурентов, однако разница между стандартными 60 Гц заметна сразу. Благодаря разрешению 4K плотность пикселей выросла до 643 точки на дюйм.
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|Ширина
|72 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
В основе используется топовый процессор Snapdragon 865, позволяющий запускать на Xperia 1 II любые современные программы и игры. Он производится по 7-нанометровому техпроцессу, что делает смартфон очень бережным к расходу заряда батареи.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея в телефоне не самая большая, и некоторые конкуренты умудряются поместить в такие габариты на 500 мАч больше, чем в Sony Xperia 1 II. Быстрая зарядка частично компенсирует относительно слабую автономность.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера состоит из трех 12-мегапиксельных сенсоров, которые предназначены для разных задач. Один делает обычные фотографии, другой умеет приближать объекты в 2 раза, а третий получил сверхширокоугольные линзы. Также здесь есть времяпролетный датчик, необходимый для создания идеальных портретных фотографий и дополненной реальности.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для тела
|1.67 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM