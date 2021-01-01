Sony Xperia 1 III Дисплей 96 Производительность 99 Батарея 88 Камера 75 Итоговая оценка 89 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Установлен топовый процессор Snapdragon 888 с поддержкой 5G

Камера с 4.4-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией

Защищен стеклом Gorilla Glass Victus и имеет защиту от влаги

Поддерживается 30-ваттная быстрая зарядка Высокая цена

Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 1 III

96 Экран Тип OLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1644 x 3840 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 643 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 589 нит

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1 III Высота 165 мм Ширина 71 мм Толщина 8.2 мм Вес 186 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.2%

99 Производительность Все характеристики чипа Сони Иксперия 1 III и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1151 Geekbench 5 (многоядерный) 3356

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Xperia 1 III Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический, 4.4x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 124° Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 24 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети HSDPA 2100 (band 1), 1900 (band 2), 1700 (band 4), 850 (band 5), 800 (band 6), 900 (band 8), 800 (band 19) 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 III могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 1 III