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Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III
Дисплей
96
Производительность
99
Батарея
88
Камера
75
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Установлен топовый процессор Snapdragon 888 с поддержкой 5G
  • Камера с 4.4-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией
  • Защищен стеклом Gorilla Glass Victus и имеет защиту от влаги
  • Поддерживается 30-ваттная быстрая зарядка
  • Высокая цена
  • Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 1 III
96

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
589 нит
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1 III
Высота 165 мм
Ширина 71 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
99

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 1 III и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
3356
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
88

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 1 III
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 4.4x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 2100 (band 1), 1900 (band 2), 1700 (band 4), 850 (band 5), 800 (band 6), 900 (band 8), 800 (band 19)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 III могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 1 III

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xperia 1 III или Xperia 1 II
2. Xperia 1 III или Galaxy Note 20 Ultra
3. Xperia 1 III или iPhone 12 Pro Max
4. Xperia 1 III или iPhone 12 Pro
5. Xperia 1 III или Galaxy S21 Ultra
6. Xperia 1 III или Galaxy S21
7. Xperia 1 III или 9 Pro
8. Xperia 1 III или Mi 11 Ultra

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