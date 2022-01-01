Sony Xperia 1 IV Дисплей 96 Производительность 88 Батарея 78 Камера 79 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Привлекательный дизайн с сертфикацией IP68, которая делает защищенным от влаги

Впечатляющий 4K-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Характеризуется отличной камерой, которая достойно справляется даже с видеосъемкой

Селфи получаются весьма неплохими

Автономность можно назвать хорошей Легко перегревается под высокой нагрузкой

В коробке со смартфоном нет ни зарядки, ни кабеля

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 1 IV

96 Экран Тип OLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1644 x 3840 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 643 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 646 нит

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1 IV Высота 165 мм Ширина 71 мм Толщина 8.2 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.2%

88 Производительность Все характеристики чипа Сони Иксперия 1 IV и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц FLOPS ~2236 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1151 Geekbench 5 (многоядерный) 3371 AnTuTu Benchmark 9 836116 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 28 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Время полной зарядки 1:42 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 08:44 ч. Просмотр видео 12:14 ч. Игры 05:30 ч. Режим ожидания 94 ч. Общая автономность 27:23 ч.

79 Камеры Спецификации и тестирование камер Xperia 1 IV Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический, 5.2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 120 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 124° Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 85 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Размер пикселя: 10 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 20 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.9" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

92 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети HSDPA 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 800 (Band 6), 900 (Band 8), 800 (Band 19) 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 IV могут отличаться в зависимости от региона.