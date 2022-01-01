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Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV
Дисплей
96
Производительность
88
Батарея
78
Камера
79
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный дизайн с сертфикацией IP68, которая делает защищенным от влаги
  • Впечатляющий 4K-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Характеризуется отличной камерой, которая достойно справляется даже с видеосъемкой
  • Селфи получаются весьма неплохими
  • Автономность можно назвать хорошей
  • Легко перегревается под высокой нагрузкой
  • В коробке со смартфоном нет ни зарядки, ни кабеля

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 1 IV
96

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
646 нит
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1 IV
Высота 165 мм
Ширина 71 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
88

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 1 IV и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
3371
AnTuTu Benchmark 9
836116
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:44 ч.
Просмотр видео 12:14 ч.
Игры 05:30 ч.
Режим ожидания 94 ч.
Общая автономность
27:23 ч.
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 1 IV
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 5.2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Размер пикселя: 10 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 800 (Band 6), 900 (Band 8), 800 (Band 19)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 IV могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xperia 1 III против Xperia 1 IV
2. iPhone 13 Pro Max против Xperia 1 IV
3. Pixel 6 Pro против Xperia 1 IV
4. Galaxy S22 Ultra против Xperia 1 IV
5. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против Xperia 1 IV

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