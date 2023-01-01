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Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 1 V
  • Дисплей: 6.5" OLED - 1644 x 3840
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (48 MP + 12 MP + 12 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 187 г.

Обзор

Дисплей
96
Камера
75
Производительность
86
Игры
100*
Батарея
80
Коммуникации
84
Итоговая оценка
85*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 4K-дисплей, обладающий премиальными характеристиками
  • С обеих сторон защищен стеклом Gorilla Glass Victus, но спереди использует его второе поколение
  • Есть 5.2-кратный оптический зум и хорошая стабилизация картинки
  • Топовый и память обеспечивают беспрецендентую скорость работы устройства
  • Немаленька батарея с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки
  • Есть беспроводная реверсивная зарядка
  • Дисплей не умеет менять частоту обновления соответственно контенту
  • Может троттлить после длительной нагрузки на графический ускоритель
  • В коробке со смартфоном нет ни зарядного, ни кабеля USB-C
  • Скорость зарядки батареи не соответствует флагманскому уровню

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Sony Xperia 1 V

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
929 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 1 V
Высота 165 мм
Ширина 71 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Производительность

Все характеристики чипа Sony Xperia 1 V и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1450
Geekbench 5 (многоядерный)
4625
AnTuTu Benchmark 9
1122156
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:23 ч.
Просмотр видео 13:04 ч.
Игры 05:14 ч.
Режим ожидания 157 ч.
Общая автономность
35:50 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 1 V
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5.2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.25 микрон
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 V могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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