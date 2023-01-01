Sony Xperia 1 V
- Дисплей: 6.5" OLED - 1644 x 3840
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (48 MP + 12 MP + 12 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 187 г.
Обзор
Дисплей
96
Камера
75
Производительность
86
Игры
100*
Батарея
80
Коммуникации
84
Итоговая оценка
85*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- 4K-дисплей, обладающий премиальными характеристиками
- С обеих сторон защищен стеклом Gorilla Glass Victus, но спереди использует его второе поколение
- Есть 5.2-кратный оптический зум и хорошая стабилизация картинки
- Топовый и память обеспечивают беспрецендентую скорость работы устройства
- Немаленька батарея с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки
- Есть беспроводная реверсивная зарядка
- Дисплей не умеет менять частоту обновления соответственно контенту
- Может троттлить после длительной нагрузки на графический ускоритель
- В коробке со смартфоном нет ни зарядного, ни кабеля USB-C
- Скорость зарядки батареи не соответствует флагманскому уровню
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Sony Xperia 1 V
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
929 нит
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|Ширина
|71 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1450
Geekbench 5 (многоядерный)
4625
AnTuTu Benchmark 9
1122156
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Веб-серфинг
|10:23 ч.
|Просмотр видео
|13:04 ч.
|Игры
|05:14 ч.
|Режим ожидания
|157 ч.
Общая автономность
35:50 ч.
Рейтинг времени автономной работы смартфонов - 105 место
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5.2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.25 микрон
|Размер сенсора
|1/2.9"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 1 V могут отличаться в зависимости от региона.