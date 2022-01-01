Sony Xperia 10 IV Дисплей 79 Производительность 51 Батарея 92 Камера 67 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Легкий и компактный корпус

Экран защищен прочным стеклом Victus

Впечатляющая автономность

Есть влагозащита внутренностей

Камера предлагает достойный опыт съемки в условиях хорошего освещения В комплекте нет ни зарядного устройства, ни кабеля для зарядки

Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Передняя камера не впечатляет качество фотографий

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Икспери 10 IV

79 Экран Тип OLED Размер 6 дюймов Разрешение 1080 x 2520 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 457 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 677 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10 IV Высота 153 мм Ширина 67 мм Толщина 8.3 мм Вес 161 грамм Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82%

51 Производительность Все характеристики чипа Сони Икспери 10 IV и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 657 Geekbench 5 (многоядерный) 1898 AnTuTu Benchmark 9 395160

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12

92 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Время полной зарядки 2:30 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 16:56 ч. Просмотр видео 26:35 ч. Игры 06:05 ч. Режим ожидания 121 ч. Общая автономность 47:13 ч. Смартфоны с лучшим временем автономной работы - 3 место

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Xperia 10 IV Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 27 мм Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети HSDPA 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) 4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 IV могут отличаться в зависимости от региона.