Sony Xperia 10 IV
Дисплей
79
Производительность
51
Батарея
92
Камера
67
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкий и компактный корпус
- Экран защищен прочным стеклом Victus
- Впечатляющая автономность
- Есть влагозащита внутренностей
- Камера предлагает достойный опыт съемки в условиях хорошего освещения
- В комплекте нет ни зарядного устройства, ни кабеля для зарядки
- Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
- Передняя камера не впечатляет качество фотографий
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Икспери 10 IV
79
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
677 нит
69
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|Ширина
|67 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Мятный, Лавандовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82%
51
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
657
Geekbench 5 (многоядерный)
1898
AnTuTu Benchmark 9
395160
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
92
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Веб-серфинг
|16:56 ч.
|Просмотр видео
|26:35 ч.
|Игры
|06:05 ч.
|Режим ожидания
|121 ч.
Общая автономность
47:13 ч.
67
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|HSDPA 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8)
|4G сети
|LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 IV могут отличаться в зависимости от региона.