Главная > Смартфоны Sony > Sony Xperia 10 IV: цена, технические характеристики и отзывы

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV
Дисплей
79
Производительность
51
Батарея
92
Камера
67
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий и компактный корпус
  • Экран защищен прочным стеклом Victus
  • Впечатляющая автономность
  • Есть влагозащита внутренностей
  • Камера предлагает достойный опыт съемки в условиях хорошего освещения
  • В комплекте нет ни зарядного устройства, ни кабеля для зарядки
  • Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
  • Передняя камера не впечатляет качество фотографий

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Икспери 10 IV
79

Экран

Тип OLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
677 нит
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10 IV
Высота 153 мм
Ширина 67 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 161 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82%
51

Производительность

Все характеристики чипа Сони Икспери 10 IV и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
657
Geekbench 5 (многоядерный)
1898
AnTuTu Benchmark 9
395160
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:56 ч.
Просмотр видео 26:35 ч.
Игры 06:05 ч.
Режим ожидания 121 ч.
Общая автономность
47:13 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 10 IV
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8)
4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 IV могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy S20 FE 5G
2. Sony Xperia 10 IV и Xperia 10 III
3. Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy A52s 5G
4. Sony Xperia 10 IV и Google Pixel 6
5. Sony Xperia 10 IV и Xperia 5 III
6. Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy S22
7. Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
8. Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy A53 5G
9. Sony Xperia 10 IV и Google Pixel 6a
10. Sony Xperia 10 IV и Xperia 1 IV

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры