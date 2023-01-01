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Sony Xperia 10 V

Sony Xperia 10 V
  • Дисплей: 6.1" OLED - 1080 x 2520
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 8 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 159 г.

Обзор

Дисплей
68
Камера
61
Производительность
41
Игры
37*
Батарея
83*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
63*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Легкий и практичный смартфон с влагозащитой, как у флагманских моделей
  • Основная камера гордится 2-кратным оптическим зумом
  • Доступная оптическая стабилизация изображения отлично справляется со своей задачей
  • Благодаря поддержке eSIM можно отказать от использования физической SIM-карты
  • Не поддерживает съемку видео в 4K
  • В комплекте нет ни зарядного устройства, ни кабеля USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Sony Xperia 10 V

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10 V
Высота 155 мм
Ширина 68 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 159 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.5%

Производительность

Все характеристики чипа Sony Xperia 10 V и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
664
Geekbench 5 (многоядерный)
1908
AnTuTu Benchmark 9
387583
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 10 V
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 V могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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