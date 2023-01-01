Sony Xperia 10 V
- Дисплей: 6.1" OLED - 1080 x 2520
- Чип: Qualcomm Snapdragon 695
- Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 8 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 159 г.
Обзор
Дисплей
68
Камера
61
Производительность
41
Игры
37*
Батарея
83*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
63*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Легкий и практичный смартфон с влагозащитой, как у флагманских моделей
- Основная камера гордится 2-кратным оптическим зумом
- Доступная оптическая стабилизация изображения отлично справляется со своей задачей
- Благодаря поддержке eSIM можно отказать от использования физической SIM-карты
- Не поддерживает съемку видео в 4K
- В комплекте нет ни зарядного устройства, ни кабеля USB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Sony Xperia 10 V
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|Ширина
|68 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.5%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
664
Geekbench 5 (многоядерный)
1908
AnTuTu Benchmark 9
387583
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 V могут отличаться в зависимости от региона.